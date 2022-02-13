УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5003 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 231 41

SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого

SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого

Власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків до ЄС, заявили у компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті компанії.

"12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.

Відповідно власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ через вимоги лізингодавця був змушений здійснити посадку не в Україні. Нам вдалося домовитись про посадку в Кишиневі (Молдова) та трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак авіакомпанії SkyUp здійснив вимушену посадку в Кишиневі через "ситуацію в Україні"

Зараз аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуація обговорюється на державному рівні — щоб авіакомпанії мали можливості продовжувати польоти в Україну, Міністерство Інфраструктури України проводить термінову зустріч, де планується розробка рішень.

"Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми, — зазначив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко

"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації", -продовжив він.

Про подальші дії SkyUp інформуватиме на офіційному сайті та наших каналах у соціальних мережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, - заява Мінінфраструктури

Автор: 

авіасполучення (3065) SkyUp (348)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Не спасут их не "вертухи",ни госпиталя полевые,мы-на своей земле и нам-бежать некуда,каждый шаг в сторону Украины,для этих мразей будет последним шагом и они в большинстве своём-это прекрасно понимают.
показати весь коментар
13.02.2022 16:12
+4
Та да. Новости довольно тревожные. Плюс разворачивают полевые госпитальные лагеря на расстоянии в 30 км от границы. А наш верховный все в бирюльки играется и тренируется разгонять майланы.
показати весь коментар
13.02.2022 16:05
+4
Почему все боятся летать только над Украиной в случае нападения. Почему никто не рассматривает варианты, что на территорию рассеи тоже могут прилетать сюрпризы?
показати весь коментар
13.02.2022 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та да. Новости довольно тревожные. Плюс разворачивают полевые госпитальные лагеря на расстоянии в 30 км от границы. А наш верховный все в бирюльки играется и тренируется разгонять майланы.
показати весь коментар
13.02.2022 16:05 Відповісти
Не спасут их не "вертухи",ни госпиталя полевые,мы-на своей земле и нам-бежать некуда,каждый шаг в сторону Украины,для этих мразей будет последним шагом и они в большинстве своём-это прекрасно понимают.
показати весь коментар
13.02.2022 16:12 Відповісти
Кто вы такие и зачем вы делаете эти вбросы?

"Боевые вертолеты под Брянском или Белгородом"

Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживают передвижение военной техники и обстановку в мире. Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус...
показати весь коментар
13.02.2022 17:00 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2022 17:01 Відповісти
видео с параши с вк
показати весь коментар
13.02.2022 19:01 Відповісти
https://vk.com/video624930996_456240856
показати весь коментар
13.02.2022 19:09 Відповісти
показати весь коментар
13.02.2022 17:02 Відповісти
Какие вбросы? Закрывать глаза на очевидные факты как наш зеленый дебил? Опять "Не смотрите наверх"? -- Лучше "Кто предупрежден, тот вооружен". Где-то так. Лучше быть готовым к очевидной опасности, чем пребывать в прострации, как наше чмо.
показати весь коментар
13.02.2022 17:32 Відповісти
Панику разгоняет троль цифровой
показати весь коментар
13.02.2022 17:47 Відповісти
Сегодня Лавров в очередной раз заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину.
показати весь коментар
13.02.2022 16:20 Відповісти
Там братские народы столько стингеров навезли, что нашим бойцам можно с закрытыми глазами стрелять по кацапским вертушкам даже не целясь - все равно на все говнолеты хватит.
показати весь коментар
13.02.2022 16:24 Відповісти
К сожалению, не хватит. Даже если тоннаж поступившего вооружения удесятерить.
показати весь коментар
13.02.2022 16:51 Відповісти
для многих кацапских "блохолётов"-хватит,а остальные летуны сто раз подумают,стоит-ли лезть в своё "ведро с болтами".
показати весь коментар
13.02.2022 17:06 Відповісти
привет ЗЕ-бене и Макрону, подписавшим договор о создании "национального авиаперевозчика" на французских Аербасах, конечно.....

идиот ЗЕ-льоный, пока не сделаешь ПВО и ПРО в Украине все твои дерганья гивна варти !!!!
показати весь коментар
13.02.2022 16:39 Відповісти
Где там стингери? Пора их проверить.
показати весь коментар
13.02.2022 17:22 Відповісти

показати весь коментар
13.02.2022 16:04 Відповісти
це вже якась нездорова маячня
показати весь коментар
13.02.2022 16:09 Відповісти
Только проснулся? Думал всё это шуточки?
показати весь коментар
13.02.2022 16:20 Відповісти
Шашлик ранний, по-бурятски.
показати весь коментар
13.02.2022 17:24 Відповісти
Стане відомо за 2 дні.
В тебе буде 48годин)))
показати весь коментар
13.02.2022 16:24 Відповісти
С 17-го возобновят продажу.
показати весь коментар
13.02.2022 16:14 Відповісти
Почему все боятся летать только над Украиной в случае нападения. Почему никто не рассматривает варианты, что на территорию рассеи тоже могут прилетать сюрпризы?
показати весь коментар
13.02.2022 16:22 Відповісти
потому что ничего не прилетит - нет у нас таких ракет
показати весь коментар
13.02.2022 16:41 Відповісти
а кто говорит за "НАШИ"?
показати весь коментар
13.02.2022 16:59 Відповісти
вот именно никто
показати весь коментар
13.02.2022 20:27 Відповісти
Ну нах той SkyUp. Вилетиш в Австралію , доставлять в Гондурас 🤣. З дібілами краще не літати .
показати весь коментар
13.02.2022 16:23 Відповісти
Одразу видно людину, яка ніколи не літала СкайАпом. Ця авіакомпанія за межі Європи майже не має рейсів. Тільки Туреччина та ОАЕ
показати весь коментар
13.02.2022 16:47 Відповісти
Ну, а как же португальськая мадейра?
показати весь коментар
13.02.2022 16:52 Відповісти
Португалія - це Європа. І острів Мадейра також. Біля 800 км від континенту, якщо не помиляюсь
показати весь коментар
13.02.2022 20:09 Відповісти
коли людина каже "Гондурас" це гіпербола. Невже це так важко зрозуміти, аппелюючи наявною мапою маршрутів?
показати весь коментар
13.02.2022 17:02 Відповісти
Ахметов "попав" на гроші.
Це його компанія
показати весь коментар
13.02.2022 16:48 Відповісти
насколько юридически обоснованы подобные требования лизингодателей? и, если обоснованы, нафига такое подписывать? что за авиакомпания в которой на первом месте не стоят интересы пассажиров?!
показати весь коментар
13.02.2022 16:58 Відповісти
Добре, бо мені треба десь на 17-18...
показати весь коментар
13.02.2022 19:44 Відповісти
Скай ап літає в Танзанію, на Занзібар. Ото туристи зрадіють, як дізнаються,
що назад не можуть вилетіти з Африки!
показати весь коментар
14.02.2022 00:06 Відповісти
 
 