SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого
Власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків до ЄС, заявили у компанії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті компанії.
"12 лютого 2022 року найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій.
Відповідно власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Київ через вимоги лізингодавця був змушений здійснити посадку не в Україні. Нам вдалося домовитись про посадку в Кишиневі (Молдова) та трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва", - відзначається у повідомленні.
Зараз аналогічні вимоги про повернення літаків надходять від інших лізингодавців. Ситуація обговорюється на державному рівні — щоб авіакомпанії мали можливості продовжувати польоти в Україну, Міністерство Інфраструктури України проводить термінову зустріч, де планується розробка рішень.
"Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми, — зазначив Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp.
"Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації", -продовжив він.
Про подальші дії SkyUp інформуватиме на офіційному сайті та наших каналах у соціальних мережах.
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идиот ЗЕ-льоный, пока не сделаешь ПВО и ПРО в Украине все твои дерганья гивна варти !!!!
В тебе буде 48годин)))
Це його компанія
що назад не можуть вилетіти з Африки!