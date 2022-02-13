SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля

Владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов в ЕС, заявили в компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

Соответственно владельцы воздушных судов - лизингодатели - требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал - Киев в связи с требованиями лизингодателя был вынужден совершить посадку за пределами Украины. Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев", - отмечается в сообщении.

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Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне: чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений.

"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, - отмечает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.

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"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - продолжил он.

О дальнейших действиях SkyUp будет информировать на официальном сайте и в наших каналах в социальных сетях.

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