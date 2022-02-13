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SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля

SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля

Владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов в ЕС, заявили в компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

Соответственно владельцы воздушных судов - лизингодатели - требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал - Киев в связи с требованиями лизингодателя был вынужден совершить посадку за пределами Украины. Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев", - отмечается в сообщении.

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Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне: чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений.

"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, - отмечает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.

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"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - продолжил он.

О дальнейших действиях SkyUp будет информировать на официальном сайте и в наших каналах в социальных сетях.

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Автор: 

авиасообщение (793) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+13
Не спасут их не "вертухи",ни госпиталя полевые,мы-на своей земле и нам-бежать некуда,каждый шаг в сторону Украины,для этих мразей будет последним шагом и они в большинстве своём-это прекрасно понимают.
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13.02.2022 16:12
+4
Та да. Новости довольно тревожные. Плюс разворачивают полевые госпитальные лагеря на расстоянии в 30 км от границы. А наш верховный все в бирюльки играется и тренируется разгонять майланы.
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13.02.2022 16:05
+4
Почему все боятся летать только над Украиной в случае нападения. Почему никто не рассматривает варианты, что на территорию рассеи тоже могут прилетать сюрпризы?
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13.02.2022 16:22
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Та да. Новости довольно тревожные. Плюс разворачивают полевые госпитальные лагеря на расстоянии в 30 км от границы. А наш верховный все в бирюльки играется и тренируется разгонять майланы.
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13.02.2022 16:05 Ответить
Не спасут их не "вертухи",ни госпиталя полевые,мы-на своей земле и нам-бежать некуда,каждый шаг в сторону Украины,для этих мразей будет последним шагом и они в большинстве своём-это прекрасно понимают.
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13.02.2022 16:12 Ответить
Кто вы такие и зачем вы делаете эти вбросы?

"Боевые вертолеты под Брянском или Белгородом"

Об этом сообщается в телеграм-канале "Записки охотника", где отслеживают передвижение военной техники и обстановку в мире. Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус...
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13.02.2022 17:00 Ответить
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13.02.2022 17:01 Ответить
видео с параши с вк
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13.02.2022 19:01 Ответить
https://vk.com/video624930996_456240856
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13.02.2022 19:09 Ответить
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13.02.2022 17:02 Ответить
Какие вбросы? Закрывать глаза на очевидные факты как наш зеленый дебил? Опять "Не смотрите наверх"? -- Лучше "Кто предупрежден, тот вооружен". Где-то так. Лучше быть готовым к очевидной опасности, чем пребывать в прострации, как наше чмо.
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13.02.2022 17:32 Ответить
Панику разгоняет троль цифровой
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13.02.2022 17:47 Ответить
Сегодня Лавров в очередной раз заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину.
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13.02.2022 16:20 Ответить
Там братские народы столько стингеров навезли, что нашим бойцам можно с закрытыми глазами стрелять по кацапским вертушкам даже не целясь - все равно на все говнолеты хватит.
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13.02.2022 16:24 Ответить
К сожалению, не хватит. Даже если тоннаж поступившего вооружения удесятерить.
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13.02.2022 16:51 Ответить
для многих кацапских "блохолётов"-хватит,а остальные летуны сто раз подумают,стоит-ли лезть в своё "ведро с болтами".
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13.02.2022 17:06 Ответить
привет ЗЕ-бене и Макрону, подписавшим договор о создании "национального авиаперевозчика" на французских Аербасах, конечно.....

идиот ЗЕ-льоный, пока не сделаешь ПВО и ПРО в Украине все твои дерганья гивна варти !!!!
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13.02.2022 16:39 Ответить
Где там стингери? Пора их проверить.
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13.02.2022 17:22 Ответить

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13.02.2022 16:04 Ответить
це вже якась нездорова маячня
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13.02.2022 16:09 Ответить
Только проснулся? Думал всё это шуточки?
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13.02.2022 16:20 Ответить
Шашлик ранний, по-бурятски.
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13.02.2022 17:24 Ответить
Стане відомо за 2 дні.
В тебе буде 48годин)))
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13.02.2022 16:24 Ответить
С 17-го возобновят продажу.
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13.02.2022 16:14 Ответить
Почему все боятся летать только над Украиной в случае нападения. Почему никто не рассматривает варианты, что на территорию рассеи тоже могут прилетать сюрпризы?
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13.02.2022 16:22 Ответить
потому что ничего не прилетит - нет у нас таких ракет
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13.02.2022 16:41 Ответить
а кто говорит за "НАШИ"?
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13.02.2022 16:59 Ответить
вот именно никто
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13.02.2022 20:27 Ответить
Ну нах той SkyUp. Вилетиш в Австралію , доставлять в Гондурас 🤣. З дібілами краще не літати .
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13.02.2022 16:23 Ответить
Одразу видно людину, яка ніколи не літала СкайАпом. Ця авіакомпанія за межі Європи майже не має рейсів. Тільки Туреччина та ОАЕ
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13.02.2022 16:47 Ответить
Ну, а как же португальськая мадейра?
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13.02.2022 16:52 Ответить
Португалія - це Європа. І острів Мадейра також. Біля 800 км від континенту, якщо не помиляюсь
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13.02.2022 20:09 Ответить
коли людина каже "Гондурас" це гіпербола. Невже це так важко зрозуміти, аппелюючи наявною мапою маршрутів?
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13.02.2022 17:02 Ответить
Ахметов "попав" на гроші.
Це його компанія
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13.02.2022 16:48 Ответить
насколько юридически обоснованы подобные требования лизингодателей? и, если обоснованы, нафига такое подписывать? что за авиакомпания в которой на первом месте не стоят интересы пассажиров?!
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13.02.2022 16:58 Ответить
Добре, бо мені треба десь на 17-18...
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13.02.2022 19:44 Ответить
Скай ап літає в Танзанію, на Занзібар. Ото туристи зрадіють, як дізнаються,
що назад не можуть вилетіти з Африки!
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14.02.2022 00:06 Ответить
 
 