SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля
Владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов в ЕС, заявили в компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.
"12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.
Соответственно владельцы воздушных судов - лизингодатели - требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС. Рейс SkyUp PQ0902 Фуншал - Киев в связи с требованиями лизингодателя был вынужден совершить посадку за пределами Украины. Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе (Молдова) и трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев", - отмечается в сообщении.
Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне: чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, Министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений.
"Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы, - отмечает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.
"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - продолжил он.
О дальнейших действиях SkyUp будет информировать на официальном сайте и в наших каналах в социальных сетях.
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идиот ЗЕ-льоный, пока не сделаешь ПВО и ПРО в Украине все твои дерганья гивна варти !!!!
В тебе буде 48годин)))
Це його компанія
що назад не можуть вилетіти з Африки!