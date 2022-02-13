Причин для закрытия неба над Украиной нет, авиапространство безопасно, - "Украэрорух"

Предпосылок для закрытия воздушного пространства над Украиной нет, украинское небо безопасно для полетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Андрей Ярмак в эфире телеканала "Рада".

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

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Ярмак добавил, что все воздушное пространство Украины доступно для выполнения полетов, кроме пространства над временно оккупированными территориями АР Крым и востока Украины.

Первый заместитель Председателя Госавиаслужбы

Сергей Коршук в эфире "Рады" также подтвердил, что ситуация в украинском небе абсолютно управляемая, рейсы выполняются без ограничений.

Коршук подчеркнул, что Украина не планирует закрывать авиапространство и никакого повода для ограничений или закрытия неба над Украиной нет.

Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В министерстве подчеркнули, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

13 февраля в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

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У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

Как сообщалось ранее, из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев. Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Также все пассажиры были обеспечены питанием.

В МИД Украины заявили, что готовы оказывать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.