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Причин для закрытия неба над Украиной нет, авиапространство безопасно, - "Украэрорух"

Причин для закрытия неба над Украиной нет, авиапространство безопасно, -

Предпосылок для закрытия воздушного пространства над Украиной нет, украинское небо безопасно для полетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) Андрей Ярмак в эфире телеканала "Рада".

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

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Ярмак добавил, что все воздушное пространство Украины доступно для выполнения полетов, кроме пространства над временно оккупированными территориями АР Крым и востока Украины.

Первый заместитель Председателя Госавиаслужбы

Сергей Коршук в эфире "Рады" также подтвердил, что ситуация в украинском небе абсолютно управляемая, рейсы выполняются без ограничений.

Коршук подчеркнул, что Украина не планирует закрывать авиапространство и никакого повода для ограничений или закрытия неба над Украиной нет.

Министерство инфраструктуры Украины ранее заявило, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В министерстве подчеркнули, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины, соответствующее решение не принималось.

13 февраля в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса Президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации.

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У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка. Проводятся консультации с международными партнерами и готовятся соответствующие решения правительства.

Как сообщалось ранее, из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета предоставил категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев. Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту – в Кишиневе – и организовать трансфер для 175 пассажиров в Киев. Также все пассажиры были обеспечены питанием.

В МИД Украины заявили, что готовы оказывать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

авиация (2822) Украэрорух (40) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+9
Через неделю Байден даст новый срок вторжения, а ещё через неделю будет свежее обновление сроков . Не отключайтесь!
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13.02.2022 16:41
+8
Поки SkyUp не виплатить компенсації пасажирам , яких відвезли зовсім в іншу країну до чорта на кулічки , замість Борисполя - ніхто з цими дібілами літати не буде . А уряд мав би заборонити роботу авіаперевізників , які займаються терором пасажирів і сіють паніку 🇺🇦😎👍
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13.02.2022 16:31
+6
Байден заставил всех эвакуироваться с Украины, перекрыл все краны Украине, в том числе воздушное сообщение, но при этом он не приказал американцам эвакуироваться из Москвы.
Хотя обещал Московии СТРАШНЫЕ санкции. Получается, что американцы останутся в Московии ЗАЛОЖНИКАМИ в ответ на СТРАШНЫЕ санкции.
Или эти санкции просто фуфло, сам их автор чмо?
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13.02.2022 16:38
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Правила форума Совет форумчан
Родне пассажиров МН-17 это расскажите.
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13.02.2022 16:24 Ответить
іди ***** спитай, гнидо, чому він розстріляв літак
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13.02.2022 17:08 Ответить
Правда? Но наверное это совсем безопасно, когда кацапы по пассажирским самолетам стреляют.

И наверное какой-то сраный Украэрорух хоть за что-то готов нести ответственность.
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13.02.2022 17:22 Ответить
Никто вам не верит. Все пытаются обезопасить своих граждан и пассажиров.
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13.02.2022 16:25 Ответить
Поки SkyUp не виплатить компенсації пасажирам , яких відвезли зовсім в іншу країну до чорта на кулічки , замість Борисполя - ніхто з цими дібілами літати не буде . А уряд мав би заборонити роботу авіаперевізників , які займаються терором пасажирів і сіють паніку 🇺🇦😎👍
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13.02.2022 16:31 Ответить
Двух самолётов сбитых над территорией Украины мало для паники?
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13.02.2022 16:36 Ответить
Чому до цього часу літали?
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13.02.2022 16:54 Ответить
МН-17 був збитий російською армією на замовлення уряду РФ і це всім відомо .
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13.02.2022 17:25 Ответить
под "урядом" мы понимаем бабломойского с его "мау" и "розой ветров"?
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13.02.2022 17:04 Ответить
Могли бы просто не лететь, но нужен прецедент по громче и по этому пасажиров в самолет посадили, а привезли не в ту страну в которую рейс! Реально жестяк.
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13.02.2022 18:03 Ответить
Через неделю Байден даст новый срок вторжения, а ещё через неделю будет свежее обновление сроков . Не отключайтесь!
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13.02.2022 16:41 Ответить
Байден заставил всех эвакуироваться с Украины, перекрыл все краны Украине, в том числе воздушное сообщение, но при этом он не приказал американцам эвакуироваться из Москвы.
Хотя обещал Московии СТРАШНЫЕ санкции. Получается, что американцы останутся в Московии ЗАЛОЖНИКАМИ в ответ на СТРАШНЫЕ санкции.
Или эти санкции просто фуфло, сам их автор чмо?
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13.02.2022 16:38 Ответить
Ихорь под прокси, промой шнифты кислотой и развидь, что санкции и объявление войны - две большие разницы.
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13.02.2022 16:56 Ответить
Я так розумію, Рада нині, та ще й так пізно збирається на чай. Бо інших причин нема. 🤢
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13.02.2022 16:39 Ответить
Причин для ввода военного положения в Украине нет ,всё безопасно.
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13.02.2022 16:41 Ответить
Доказательств угроз нет
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13.02.2022 16:43 Ответить
А что нужно считать доказательством, ещё один сбитый самолёт ? ну так то уже будет поздно для тех кто нём..
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13.02.2022 16:48 Ответить
У разведки нет доказательств о готовности орков к нападению.
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13.02.2022 16:50 Ответить
Ээээ.... вы шутите так ?
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13.02.2022 16:55 Ответить
Головне, не закриється небо для https://www.flightradar24.com/JAKE12/2ace275b цих літаків

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13.02.2022 16:44 Ответить
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13.02.2022 16:46 Ответить
не помешает добавить, что это стратегический разведывательный боинг ввс сша
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13.02.2022 17:22 Ответить
пiсля збтиття лiтака - цe всe пук у калюжу.
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13.02.2022 17:02 Ответить
Вот только если что-то пойдёт не так, придётся миллионы платить,и эти слова будут указаны в исках.
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13.02.2022 17:14 Ответить
европейские страховые компании отказываются страховать борты! и толку, что наши чиновники оставляют небо открытым? просто никто не полетит(( и это понятно((
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13.02.2022 18:13 Ответить
Небо и так закрылось автоматически...можете всей зесранью куртки с подплечниками одевать по этому случаю...
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13.02.2022 18:21 Ответить
Чартерний Кернес ✌️❤️✈️@MinimalDisco·10 мин

так а шо, телевізор завтра тупо заткнеться, бо всі говорящі голови вже рванули?
чи будуть скайпом з Мілану та Мюнхену розповідати про індекс борщу?
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13.02.2022 23:38 Ответить
 
 