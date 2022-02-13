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Небо открытое, Европейское агентство авиабезопасности не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной, - ОП

Небо открытое, Европейское агентство авиабезопасности не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной, - ОП

Небо над Украиной открыто, власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, он отметил, что EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

"Пользуемся фактами, а не предположениями, - большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.

Что же происходит?

Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Чтобы пассажиры не испытали связанные с этим неудобства, сегодня вместе с министром инфраструктуры провели встречу с руководством Госавиаслужбы, Украинодвижения, аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний.

Итоги: Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами", – написал Тимошенко.

Читайте также: Небо над Украиной остается открытым, государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков, - заявление Мининфраструктуры

авиация (2821) авиасообщение (793) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+14
Та да. Лепят дурочка. Страховые компании уже месяц назад практически отменили ночные стоянки самолетов зарубежных авиакомпаний в Украине. Прилетел - сразу разгрузился - загрузился - сразу улетел.
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13.02.2022 14:40
+13
Згідно греческих міфів у давнину родився напів людина напів бог Геркулес, у нас 43 роки назад родилося зеля напів людина напів скотина яка думає що воно бог, хотя напів скотина цим ми ображаємо корів і овець воно нагато нижче створыння.
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13.02.2022 14:49
+12
Опять фантазеры у власти. Без страховой поддержки никто не полетит.
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13.02.2022 14:38
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Та да. Лепят дурочка. Страховые компании уже месяц назад практически отменили ночные стоянки самолетов зарубежных авиакомпаний в Украине. Прилетел - сразу разгрузился - загрузился - сразу улетел.
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13.02.2022 14:40 Ответить
...бо в ЗЕ-шобли є окрема проблема - не все встигли вивезти з України...
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13.02.2022 14:44 Ответить
Згідно греческих міфів у давнину родився напів людина напів бог Геркулес, у нас 43 роки назад родилося зеля напів людина напів скотина яка думає що воно бог, хотя напів скотина цим ми ображаємо корів і овець воно нагато нижче створыння.
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13.02.2022 14:49 Ответить
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13.02.2022 14:54 Ответить
Опять фантазеры у власти. Без страховой поддержки никто не полетит.
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13.02.2022 14:38 Ответить
Ти ще не "прі власті", фантазер.
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13.02.2022 14:52 Ответить
Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь, свинопас. Тыкать будешь там своей Машке, лежа под столом. Если смысл сказанного, тебе свинья, не доходит - шуруй в свой свинарник и лечись.
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13.02.2022 15:02 Ответить
А скільки у вас ніків?
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13.02.2022 15:05 Ответить
Меньше пей, свинья.
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13.02.2022 15:07 Ответить
Тоді я в тобі не помилився.
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13.02.2022 15:08 Ответить
Пшел нах, свинья.
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13.02.2022 15:09 Ответить
Вже пішов? Ну, то йди. Я тебе не затримую.
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13.02.2022 15:11 Ответить
Не дошло? Протрезвей, свинья.
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13.02.2022 15:13 Ответить
Див. вище.
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13.02.2022 15:14 Ответить
Аналогично. Трезвей дальше.
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13.02.2022 15:17 Ответить
А про "хамло" - самокрітічно.
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13.02.2022 15:07 Ответить
Как аукнулось, точно так и откликнулось, свинья. Чем теперь уже недоволен?
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13.02.2022 15:08 Ответить
Навзаєм.
Тільки "свиня" - аукнулося і відкликнулося від тебе.
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13.02.2022 15:10 Ответить
Меньше тыкать нужно, свинья. Не в своем свинарнике сидишь. Тогда будет и адекватный ответ.
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13.02.2022 15:12 Ответить
Я в тебе нічого не питав.
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13.02.2022 15:13 Ответить
Ты только хамил, свинья.
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13.02.2022 15:16 Ответить
Див. вище.
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13.02.2022 15:17 Ответить
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13.02.2022 15:20 Ответить
Еще нет вторжения! Оно только в телевизоре. Страховые не имеют права прекращать выполнять фин. обязанности по договорам! Так что в Египет мы на след. неделе таки полетим.
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13.02.2022 14:58 Ответить
Вашими бы хотелками да Богу в уши.
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13.02.2022 15:00 Ответить
"Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами."
Со страховками вопрос решили, так что все летают.👍
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13.02.2022 15:12 Ответить
Так вы приведете текст этих договоров или будете продолжать тупо портить воздух?
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13.02.2022 15:06 Ответить
Не воняй цифровой. Иди домой, здесь водки нет
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13.02.2022 15:08 Ответить
Не меряй всех по себе, тупой алкаш.
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13.02.2022 15:10 Ответить
Махнул гранчак и навалил кучку
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13.02.2022 15:13 Ответить
Оно и видно, алкаш. Теперь трезвей.
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13.02.2022 15:15 Ответить
Там хтось слідкує щоб криси не покинули країну?
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13.02.2022 14:38 Ответить
Это не распространяется на личные борта. Они как-раз улетят. А вот как будут возвращаться наши люди домой. А у кого уже запланированы поездки на ближайший месяц и куплены все билеты?
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13.02.2022 14:42 Ответить
Попросить пуйла временно отменить наступление. Пока вы не вернетесь с отпуска. Иначе никак. Пропадут билеты и брони.
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13.02.2022 15:01 Ответить
А кто говорил про отпуск? Люди только в отпуск летают?
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13.02.2022 15:04 Ответить
Если это командировка то и нечего печалиться. Все равно пропадут не ваши средства.
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13.02.2022 15:06 Ответить
Если-бы. Это все мои средства.
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13.02.2022 15:14 Ответить
якщо бачите на кордоні найкрутіші машини та щось типу Геліків - ото воно вже й пре.... гроші у біткоїнах на своєрідних флешках... так що трусити нема сенсу.. хіба що паяльником ректальним декріптором пройтись....
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13.02.2022 14:44 Ответить
тому що епоха договорняків закінчилася
навіть ручна болонка піськов заявив - всьо, чекаємо іншу владу в Україні, з цими ніколи не домовимось

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13.02.2022 14:38 Ответить
ну, мужжжжествэнный ******** ведь вернул те боеприпасы?

правда ж?
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13.02.2022 14:51 Ответить
эта картинка сегодня во всех зеленых твитах. только тупые дегенераты не обращают внимания на дату публикации - это было "рождественское перемирие"

через БП террористов ротировались шесть раз под присмотром ОБСЕ. боеприпасы доставлялись в ДАП напрямую а не через сепаров.

последняя ротация состоялась 11 января.
а уже 14 января было так

"Ротация в аэропорту Донецка прошла без осмотра украинских военных боевиками и без ограничений по количеству бойцов и оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Бригинец.
"Сегодня в 5 утра ротация "киборгов" в аэропорту "Донецк" состоялась. На этот раз это произошло с боем, без всяких унизительных осмотров бойцов. Наши, которые ранее имели ограничения при ротации по количеству бойцов и по оружию, которое можно с собой взять, на этот раз завели в аэропорт столько людей, сколько нужно. И с таким оружием, как нужно", - отметил он.
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13.02.2022 15:21 Ответить
...тут не обошлось без Порошенко 😁
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13.02.2022 14:38 Ответить
Пасажири SkyUp , яких замість Києва приземлилися в Молдові мають шанс через судові позови роздягнути власника літака до зубних коронок 🤣🤣🤣👍.
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13.02.2022 14:41 Ответить
Могут. Но вряд-ли это будет. Юристы перенаправят позов к страховым компаниям. А там договора составлены очень хитро. Вы сами читаете договор авиаперевозчика со страховой перед покупкой билетов? Хотя теперь придется чесать репу, это решение нарушает несколько планов.
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13.02.2022 14:49 Ответить
Максимум пассажирам оплатят только стоимость мамалыги на которую они потратятся оголодав по дороге.
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13.02.2022 15:04 Ответить
ОПА что не скажет то соврет весь мир видит войну а у них шашліки самолет сел в кишиневе но у нас все впорядке
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13.02.2022 14:41 Ответить
Першою жертвою у будь-якій війні завжди є ПРАВДА , тому :
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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13.02.2022 14:43 Ответить
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13.02.2022 14:42 Ответить
терминатор!
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13.02.2022 15:22 Ответить
Я думал подплечники вышли из моды еще в 80х годах прошлого века
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13.02.2022 15:48 Ответить
Задолбали наркоманы чёрное белым называть...Давай новый видос зекрысы в полном кругу семьи !
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13.02.2022 14:44 Ответить
Небо над Украиной открыто, но это вовсе не означает, что при попытке бежать в бензобак вертолета Дерьмака не зальют мочи ослиной.
Кроме того не забывайте, что на пути до Омана можно и Стингер повстречать.
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13.02.2022 14:44 Ответить
козлины до сих пор остаются безнаказанными за сбитие МН17.
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13.02.2022 14:44 Ответить
А навіщо закривати небо якщо достатньо страховим компанія відізвати свої страховки.Мокшани на орбіті голодували тільки із за того що ні одна страхова компанія не хотіла застрахувати ракету.
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13.02.2022 14:46 Ответить
Ну, то до кого питання? Тому вони й називаються - "страхові".
Від слова "страх"!
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13.02.2022 14:55 Ответить
цк тзначить ,що план страуса неспрацював, та надії що розсмокчекться само зішли на нівець
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13.02.2022 14:52 Ответить
А над Донбассом где вовсю сбивали самолеты не закрывали, как будто ждали. И никто под суд за это в Европе не пошел.
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13.02.2022 14:54 Ответить
закрывали. причем сразу. небо закрывается не до стратосферы а до высоты возможного применения оружия
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13.02.2022 15:23 Ответить
А ВСЕ ЖЕ ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ, КАК ЗЕБИЛЫ КОРЧАТСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ!
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13.02.2022 14:58 Ответить
Розмір голови не є свідченням наявності мозку...
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13.02.2022 15:05 Ответить
EASA -це організація з безпеки польотів, а не з авіаційної безпеки. До питання, яке розглядається вона ніякого відношення не має. Результат теперішнього пожару - нездатність Голови Державіаслужби Більчука якісно здійснювати свої службові обов'язки та заздалегіть прогнозувати та оцінювати рівень загрози та ризиків, професійно працювати з ІСАО з питань авіаційної безпеки. Тепер пожар, який завчасно не попередив Більчук, у авральному порядку тушить керівництво країни.
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13.02.2022 20:48 Ответить
 
 