Небо открытое, Европейское агентство авиабезопасности не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной, - ОП
Небо над Украиной открыто, власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В частности, он отметил, что EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.
"Пользуемся фактами, а не предположениями, - большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.
Что же происходит?
Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Чтобы пассажиры не испытали связанные с этим неудобства, сегодня вместе с министром инфраструктуры провели встречу с руководством Госавиаслужбы, Украинодвижения, аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний.
Итоги: Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами", – написал Тимошенко.
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Тільки "свиня" - аукнулося і відкликнулося від тебе.
Со страховками вопрос решили, так что все летают.👍
навіть ручна болонка піськов заявив - всьо, чекаємо іншу владу в Україні, з цими ніколи не домовимось
правда ж?
через БП террористов ротировались шесть раз под присмотром ОБСЕ. боеприпасы доставлялись в ДАП напрямую а не через сепаров.
последняя ротация состоялась 11 января.
а уже 14 января было так
"Ротация в аэропорту Донецка прошла без осмотра украинских военных боевиками и без ограничений по количеству бойцов и оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Бригинец.
"Сегодня в 5 утра ротация "киборгов" в аэропорту "Донецк" состоялась. На этот раз это произошло с боем, без всяких унизительных осмотров бойцов. Наши, которые ранее имели ограничения при ротации по количеству бойцов и по оружию, которое можно с собой взять, на этот раз завели в аэропорт столько людей, сколько нужно. И с таким оружием, как нужно", - отметил он.
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
Кроме того не забывайте, что на пути до Омана можно и Стингер повстречать.
Від слова "страх"!