Небо открытое, Европейское агентство авиабезопасности не давало рекомендаций ограничить полеты над Украиной, - ОП

Небо над Украиной открыто, власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

В частности, он отметил, что EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) также не давало рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

"Пользуемся фактами, а не предположениями, - большинство авиакомпаний продолжают деятельность без ограничений.

Что же происходит?

Некоторые авиакомпании испытывают сложности из-за рынков страхования. Чтобы пассажиры не испытали связанные с этим неудобства, сегодня вместе с министром инфраструктуры провели встречу с руководством Госавиаслужбы, Украинодвижения, аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний.

Итоги: Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами", – написал Тимошенко.

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