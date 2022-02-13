Правительство выделяет 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов, - Шмыгаль

Кабинет Министров выделяет 16,6 млрд грн из резервного фонда, "чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения к использованию средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и будет гарантировать возвращение в Украину наших граждан, находящихся сейчас за рубежом", - убежден чиновник.

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Напомним, 13 февраля народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16:00 14 февраля.

Впоследствии исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак опроверг эту информацию.

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

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Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

Однако некоторые компании уже заявили о прекращении полетов в Украину.