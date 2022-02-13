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Новости Война
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Правительство выделяет 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов, - Шмыгаль

Правительство выделяет 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов, - Шмыгаль

Кабинет Министров выделяет 16,6 млрд грн из резервного фонда, "чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины".

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня на внеочередном заседании приняли изменения к использованию средств резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и будет гарантировать возвращение в Украину наших граждан, находящихся сейчас за рубежом", - убежден чиновник.

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Напомним, 13 февраля народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил о возможном прекращении воздушного движения в Украине с 16:00 14 февраля.

Впоследствии исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак опроверг эту информацию.

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финально решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

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Также он отметил, что нет предпосылок и для закрытия украинских аэропортов, потому что ситуация с безопасностью позволяет без ограничений выполнять полеты в воздушном пространстве Украины.

Однако некоторые компании уже заявили о прекращении полетов в Украину.

Автор: 

Кабмин (14025) полеты (77) авиасообщение (793) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+65
На армію грошей нема, а на можливість здриснути - є
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13.02.2022 21:42
+54
мне так "нравится" как зеленые недоумки распоряжаются моими налогами
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13.02.2022 21:41
+44
гарантувати що нувориші можуть драпати?
не ***** віддати тих 16 лярдів! прямо зараз на армію
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13.02.2022 21:41
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Страница 2 из 2
Да не свисти. Все можно купить на внешнем ружейном рынке. Даже ядерную бомбу. Дело в цене. Разумеется Европ***дары и обрезаные не продадут. Но в мире есть еще десятки стран у которых есть любое оружие на продажу. Кстати Украина тоже много сейчас продает оружия на експорт, которое наш оборонпром не хочет закупать
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13.02.2022 22:23 Ответить
Я б у турков бы купил комплекс радиоэлектронной борьбы корал
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13.02.2022 22:28 Ответить
За 16 лярдов много чего можно было купить, Даже тот же Патриот несколько комплексов. Или хотябы устаревшие ЗРК которые сейчас многие страны списывают и меняют на новые. Но видимо ето государтсво вообще не имеет цели защищать страну и народ. Так для вида посопротивляемся а потом гавнокомандующий вылезет на трибуну и скажет здайомсу, вы же хотите мира и не хотите жертв.
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13.02.2022 22:34 Ответить
Надо было выделять на ПВО.
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13.02.2022 22:13 Ответить
Гнидам не вистачило 8 років на введення військового стану!... А може боялись владу військовим передати?...
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13.02.2022 22:16 Ответить
Не знаю я вважаю що авіасполучення з РФ і Білорусами треба припинити і заборонити захід їх суден в наш авіапростір, реально можлива провокація...
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13.02.2022 22:20 Ответить
Белорусам нужно ввести санкции на торговлю
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13.02.2022 22:23 Ответить
Но в то же время нужно у западных стран запросить дизель нефть
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13.02.2022 22:25 Ответить
У Украины нет прямого авиасообщения с РФ и Белоруссией давно
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13.02.2022 22:30 Ответить
А їхня цивільна авіація хіба не пролітає коридороми над Україною?
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13.02.2022 22:42 Ответить
Ні
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13.02.2022 23:25 Ответить
Эти деньги- это отчаянные попытка власти спасти Украину от "железного занавеса". Но тщетно, похоже, судя по всему, решение уже принято.
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13.02.2022 22:22 Ответить
Какой железный занавес. У нас граница открыта с запада. Так что у нас не будет никаких проблем с торговлей вообще.
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13.02.2022 22:24 Ответить
Это да. Граница будет открыта для "выхода"- для "входа" нет. А для тех, редких желающих, скажут что рисковать не стоит, мы вам запрещаем- там скоро полномасштабное наступление, или вы не в курсе?))
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13.02.2022 22:28 Ответить
Граница открыта на вход и выход. А с остальным ничего не поделаешь. Следующую неделю придется потерпеть и надеятся что Россия не нападет.
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13.02.2022 22:29 Ответить
Ну новость уже была, что со "входом" не всё так однозначно.
Думаю, это только "первая ласточка".
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13.02.2022 22:31 Ответить
Адаптируются. Но да. Это стрессовая ситуация безусловно. Но пока что это всё мелочи на самом деле.
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13.02.2022 22:32 Ответить
А все крысы уже улетели. Ну, почти все.
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13.02.2022 22:25 Ответить
это они себе бонусов для безопасного гарантированного отлета понавыписывали?? ))))
шобы не с пустыми руками в закордонную недвижимость возвращаться...
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13.02.2022 22:27 Ответить
Это так не работает. Крупные страховые хорошо оценивают риски. Думаю что они понимают, что не получат эти 16 ярдов.
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13.02.2022 22:33 Ответить
Це щоб простит#тки на курорти літали???
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13.02.2022 22:34 Ответить
мляха муха, 16 млрд пойдут неизвестно куда, когда нужно срочно укреплять оборону!
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13.02.2022 22:34 Ответить
это чтобы те у кого есть собственные борта и аэропорты могли спокойно вывезти из страны не только себя, но и свое добро...
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13.02.2022 22:36 Ответить
…тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего https://citaty.info/topic/net нет более никакого, сжигают его в печи.

https://citaty.info/man/mihail-bulgakov Михаил Булгаков



https://citaty.info/book/mihail-afanasevich-bulgakov/master-i-margarita Мастер и Маргарита
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13.02.2022 22:37 Ответить
не вся зеленая плесень выехала 16 млр вместо армии в очередной зеленый распил грабить во время войны мародерство да сказать нечего
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13.02.2022 22:38 Ответить
Что за порохоботские дауны сидят в комментах?
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13.02.2022 22:39 Ответить
их немного, там всего несколько существ сидит и с разных акков в спам кидают. К сожалению, с этим никак не борются.
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13.02.2022 22:40 Ответить
Существа вроде тебя выбрали зеленую соплю в президенты, а теперь не знают как свалить из Украины.
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13.02.2022 22:55 Ответить
я не голосовал за мразь порошенко и я не согосовал за голобородько. у меня совесть чиста в отличии от вас. и сбегать никуда не собираюсь, в отличии от половина сбежавшего Киева уже. Иди строчи блин с Варшавы или Мюнхена какого-то, херой соевый.
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13.02.2022 23:02 Ответить
такие как ты или убежал или первым среди полицаев будешь
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13.02.2022 23:03 Ответить
Якби то донести дебілам з уряду, що неіснуючими грошима гарантувати щось неможливо. А гарантувати треба було протиповітряною обороною, але ж ні велике крадівництво важливіше.
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13.02.2022 22:40 Ответить
заплатят своей страховой....укрфокус были 16млрдов и нет 16милиардов....
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13.02.2022 22:41 Ответить
Лярди грошей на примарні гарантії? Як то добре виходить у них залізати регулярно до нашого спільнокошту!
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13.02.2022 22:55 Ответить
За три года ЗЕбилы по максимуму разваливали армию..зато на крадивныцтво, ковидный фонд, какие то фиктивные гарантии было выделено сотни миллиардов гривен. Сейчас рашисты стоят у границы и готовы атаковать, ЗЕскот скажите кому теперь нах надо эти дороги? Шоб рашисским танкам легче ехать было?? Может лутше надо было на ПВО потратица и на современные ракетно ударные комплексы??
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13.02.2022 23:05 Ответить
Якщо так розкидатись грошима,внуки не дочекаються смартфонів від *******!
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13.02.2022 23:12 Ответить
Через Україну сьогодні летіли борти з Туреччини в Росію. Це для них 16 млр виділили?.
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13.02.2022 23:21 Ответить
Воздушная блокада Украины - это и есть помощь запада украинским беженцам в случае военного вторжения? Или это финт загнать страну в очередные миллиардные кредиты?
В одном можно быть уверенным - ХАОС в Украине благодаря Зелени уже обеспечен..(с)
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13.02.2022 23:22 Ответить
16 лярдів??? А до цього не можна було ці кошти виділити на ППО, ПРО, на "Нептун", або взагалі на український "Залізний купол"? Зебанати скажіть чому "зекиривники" такі іпо_нуті?
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13.02.2022 23:37 Ответить
Зе-мародери виділили з державного бюджету 16,6 мільярдів для того , щоб "близько 30 тисяч українських туристів змогли б повернутися з-за кордону". Це більше ніж по півмільйона на повернення кожного туриста. Чи не забагато грошей для туристів, чи зелена пліснява, як завжди, бреше?
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13.02.2022 23:47 Ответить
Серьезные дяди-мудаки башляют в ОП и КМ за право сбежать из страны первыми. Все твари уже за границей или готовятся к вылету. Так что платить коммуналку с учетом ситуации не советую. Все равно потом все долги спишут. Если доживем до победы, разумеется..
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13.02.2022 23:52 Ответить
Ну да,как же правители буду ***********?Самая необходимая статья расходов,нет вопросов,как и цензурных слов...
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14.02.2022 00:33 Ответить
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