МАУ получили официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ", Киев) получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с внешнеполитической ситуацией, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - говорится в сообщении.

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В "МАУ" также сообщили, что продолжаются переговоры со страховыми компаниями, Министерством инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службой. Авиаперевозчик надеется на взаимопонимание.

В компании отметили, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета при наличии оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн сервисом "Управление бронированием".

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты работают в штатном режиме, все рейсы проходят по расписанию.

Напомним, международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Кроме того, "Украэрорух" предупредил авиакомпании о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Поздним вечером 13 февраля Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

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