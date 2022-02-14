РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11280 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 558 36

МАУ получили официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины

МАУ получили официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" ("МАУ", Киев) получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"В связи с внешнеполитической ситуацией, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила официальное сообщение от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", - говорится в сообщении.

Читайте также: Столичные аэропорты работают в штатном режиме, все рейсы проходят по расписанию

В "МАУ" также сообщили, что продолжаются переговоры со страховыми компаниями, Министерством инфраструктуры Украины, Государственной авиационной службой. Авиаперевозчик надеется на взаимопонимание.

В компании отметили, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета при наличии оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн сервисом "Управление бронированием".

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты работают в штатном режиме, все рейсы проходят по расписанию.

Напомним, международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Кроме того, "Украэрорух" предупредил авиакомпании о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Поздним вечером 13 февраля Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 16,6 млрд грн на гарантии безопасности полетов: неиспользованные средства будут возвращены в госбюджет после нормализации ситуации, - ОП

Автор: 

полеты (77) самолет (3589) МАУ (329) авиасообщение (793)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Коломойський - єдиний олігарх, що не тікає. І не тому, що патріот, а тому що вже просто нікуди.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:09
+6
Как и обещали -- 14 числа после 16.00. Понеслось....
показать весь комментарий
14.02.2022 16:12
+6
Он уже приготовился дружить с ******. "Патриот" хренов.

показать весь комментарий
14.02.2022 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коломойський - єдиний олігарх, що не тікає. І не тому, що патріот, а тому що вже просто нікуди.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:09 Ответить
Он уже приготовился дружить с ******. "Патриот" хренов.

показать весь комментарий
14.02.2022 16:14 Ответить
https://patrioty.org.ua/blogs/kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-305049.html https://patrioty.org.ua/blogs/kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-305049.html

показать весь комментарий
14.02.2022 16:23 Ответить
**** продажная. Он в 2014 выступил на стороне Украины только потому что на другой стороне были регионалы, которые его чморили, временное совпадение интересов, а не патриотизм. Он как
думал - сейчас выгоню регионалов и Украина вся моя! Но не тут то было, Петя по рукам надавал и красть не дал. Тогда он своего клоуна продвинул, а тот возьми и перестал слушаться, гетьманом себя возомнил понимаешь. Теперь он с ****** добазарился, смотрящим будет.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:50 Ответить
Как и обещали -- 14 числа после 16.00. Понеслось....
показать весь комментарий
14.02.2022 16:12 Ответить
Вот незадача! 16 миллиардов на страховиков ведь уже распилили...
показать весь комментарий
14.02.2022 17:22 Ответить
Во сколько часов по Киеву в среду будет наступ? кто знает?
показать весь комментарий
14.02.2022 16:13 Ответить
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
нам объявили,
что началася война.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:16 Ответить
Пельку прикрий, щур козломордий.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:26 Ответить
Тебе?
показать весь комментарий
14.02.2022 16:48 Ответить
Ага, мені, давно на тебе чекаю. Давай номер телефону адресу скину.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:52 Ответить
Скидывай здесь. Зачем усложнять?
показать весь комментарий
14.02.2022 16:55 Ответить
Навпаки, спрощую, щоб ти бидло сцикливе, не заблукав.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:56 Ответить
Не заблукаю. Украина должна знать, где её "герои" живут.
Скидывай, не стесняйся.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:59 Ответить
Що козломорде, нема телефону з українською сімкою? Недопрацювали?
показать весь комментарий
14.02.2022 17:01 Ответить
Стесняешься написать, что живёшь на ул. ленина?
показать весь комментарий
14.02.2022 17:05 Ответить
Декомунізація, кацапура, не чув? Так що там з сімкою, досі не знайшли? Майор не допрацьовує?
показать весь комментарий
14.02.2022 17:08 Ответить
Это у нас. А у вас они в каждой деревне.
Давай адрес, не сцы.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:12 Ответить
Куди давать, кацапєниш? Телефон де? Щож ви рускіє сцитязі всі такі сцикливі?
показать весь комментарий
14.02.2022 17:27 Ответить
Сюда, сюда давай. Не ломайся.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:30 Ответить
Ти, кацап, вирішив здриснути? Як несподівано! А такий грозюка, був.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:31 Ответить
Ну вот и всё. Твой слив засчитан, сцыкливое чмо.
Давай, до свиданья.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:34 Ответить
Не мій, а твій. Телефон давай щур сцикливий.
показать весь комментарий
14.02.2022 17:40 Ответить
Только ***** знает что у него в голове. Больше никто. Как говорил покойный Немцов "Он е@нутый".
показать весь комментарий
14.02.2022 16:16 Ответить
Если и будет ,то точно не в среду 16 февраля .
показать весь комментарий
14.02.2022 16:31 Ответить
"но сало нужно перепрятать" (с)
показать весь комментарий
14.02.2022 16:14 Ответить
Вот такие вот друзяки парднеры......
показать весь комментарий
14.02.2022 16:27 Ответить
Тваринка козломорда, ти в слові мордор зробила шість помилок.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:35 Ответить
а ти знай,дорогенька...аналізуй 2014 рік,Крим,що вкрали,Донбас-то зрозумієш
показать весь комментарий
14.02.2022 16:51 Ответить
Не хотят страховать от:
показать весь комментарий
14.02.2022 16:30 Ответить
а 16 лярдов мининфраструктуры уже выделили. вот такая простая схема... браво!
показать весь комментарий
14.02.2022 16:35 Ответить
дядя Бєня, нє вєртітє задом
ето нє пропеллєр, а ві нє самольот...
показать весь комментарий
14.02.2022 16:44 Ответить
Перестраховать то можно, а летать не стрёмно?
Кастрируют а потом бегай доказывай, что не осёл.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:45 Ответить
Так вот как выглядят западные санкции против ***** и лукашенко
показать весь комментарий
14.02.2022 18:17 Ответить
 
 