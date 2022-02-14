Авиакомпания SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы и продолжает работу в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

"Продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и наши зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов - полеты в Украину остаются безопасными и защищенными", - цитирует компания слова своего гендиректора Дмитрия Сероухова.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье принял решение о выделении Министерству инфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля

Ранее крупнейшие мировые страховые компании в связи с повышенными рисками начала боевых действий сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля в связи с требованием лизингодателей как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС.