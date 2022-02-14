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SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы

SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы

Авиакомпания SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы и продолжает работу в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

"Продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и наши зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов - полеты в Украину остаются безопасными и защищенными", - цитирует компания слова своего гендиректора Дмитрия Сероухова.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье принял решение о выделении Министерству инфраструктуры 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SkyUp перестает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля

Ранее крупнейшие мировые страховые компании в связи с повышенными рисками начала боевых действий сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Авиакомпания SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля в связи с требованием лизингодателей как можно скорее вернуть самолеты на территорию ЕС.

Автор: 

авиация (2822) авиасообщение (793) SkyUp (57)


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Топ комментарии
+5
Пипець бардак, одні припиняють, інші починають.
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14.02.2022 17:13
+3
І скільки це нам коштувало?
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14.02.2022 17:13
+3
Шиза крепчает, весь мир - сборище истеричных ипанатов. Ну и поделом...
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14.02.2022 17:41
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Так самолеты ж не застрахованные, как летать теперь?
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14.02.2022 17:09 Ответить
Простой дороже
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14.02.2022 17:10 Ответить
Камень, ножницы, бумага.
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14.02.2022 17:12 Ответить
Застрахованние в том то идело. Государсво гарантирует на 16 лярдов. Такчто кацапчикиу ти в просак попал
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14.02.2022 17:17 Ответить
Всё. Опасность миновала!
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14.02.2022 17:10 Ответить
Пипець бардак, одні припиняють, інші починають.
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14.02.2022 17:13 Ответить
І скільки це нам коштувало?
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14.02.2022 17:13 Ответить
Уряд виділяє 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів, велике страхівництво.
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14.02.2022 17:45 Ответить
Мова йде про страховий депозит заради зберігання діяльності державної інфраструктури, а не витрат на кшталт крадівництва. Це потрібний і правильний, а ще вимушений крок.
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14.02.2022 18:46 Ответить
"Гроші є, всі стають такі хороші"

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14.02.2022 17:17 Ответить
Шиза крепчает, весь мир - сборище истеричных ипанатов. Ну и поделом...
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14.02.2022 17:41 Ответить
нах....померла так померла...
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14.02.2022 18:04 Ответить
Похоже вторжение и война отменяется👏😆
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14.02.2022 18:39 Ответить
 
 