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МАУ заявляє, що продовжить здійснювати рейси без змін

МАУ заявляє, що продовжить здійснювати рейси без змін

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) продовжуватиме виконання рейсів згідно чинного розкладу.

Про це повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" продовжуватиме виконання рейсів згідно з чинним розкладом, оперуючи 16 середньо магістральними літаками без змін у розкладі. Зокрема, без коректив виконуються сьогоднішні вечірні рейси та рейси ранкового розльоту завтра", - йдеться у повідомленні компанії.

У МАУ зазначили, що збереження операційної роботи стало можливим завдяки конструктивному діалогу між партнерами МАУ та взаємодії з урядом України.

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"Квитки на рейси МАУ та партнерів знаходяться у продажу на офіційному сайті авіакомпанії. Авіакомпанія регулярно повідомлятиме про будь-які можливі зміни у своїй роботі", - додали в авіакомпанії.

Автор: 

авіація (4116) МАУ (822) авіасполучення (3065)


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У Бени сейчас золотая пора. Только его МАУ и летает. Скоро тройной тариф зарядит
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14.02.2022 21:45 Відповісти
Oleksandr Piddubnyy@Oleksander·9 мин

Пишуть про вихід частини рос. військ на атакуючі позиції, плюс вихід на вогневі позиції частини рос. артилерії і ракетних розрахунків.

CBS News@CBSNews · 31 минBREAKING: Russian units near Ukraine moved into "attack positions," official says https://cbsn.ws/3oO6ZhN
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14.02.2022 21:47 Відповісти
Історія з иалазійським та іранським рейсами нічому не вчить каломийшу.
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14.02.2022 21:54 Відповісти
Мау то літає. Питання хто на мау полетить? Я не знаю, щоб хтось користувався цим ацстоєм.
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15.02.2022 05:22 Відповісти
 
 