Україна не має підстав закривати повітряний простір, - Данілов
Україна не планує закривати свій повітряний простір для цивільної авіації, оскільки для цього немає жодних підстав.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми небо наше не закриваємо й закривати на сьогодні не плануємо, і немає для цього тих чи інших підстав. Це, по-перше. Щодо деяких компаній, які мають у лізингу літаки та перестраховуються. Насамперед це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація збила МН17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються. Ще раз наголошую: ми цього не бачимо, ми закривати це не будемо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі з представниками Верховної Ради у понеділок.
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То ты Скабеевой насмотрелся ))
Претензия была.
Нидерланды отказались выдвигать обвинения, так как наши смогли доказать, что не знали, что мордоряне сюда "Бук" приволокли...
Ок, а как, пардон, вы тогда поняли эту часть: - "При этом нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую наше государство сыграло в этой катастрофе. Парламентарии хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто."?