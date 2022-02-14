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Україна не має підстав закривати повітряний простір, - Данілов

Україна не має підстав закривати повітряний простір, - Данілов

Україна не планує закривати свій повітряний простір для цивільної авіації, оскільки для цього немає жодних підстав.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми небо наше не закриваємо й закривати на сьогодні не плануємо, і немає для цього тих чи інших підстав. Це, по-перше. Щодо деяких компаній, які мають у лізингу літаки та перестраховуються. Насамперед це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація збила МН17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються. Ще раз наголошую: ми цього не бачимо, ми закривати це не будемо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі з представниками Верховної Ради у понеділок.

Також читайте: Причин для закриття неба над Україною немає, авіапростір безпечний, - "Украерорух"

Автор: 

авіація (4116) Данілов Олексій (1259)


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Топ коментарі
+4
гребаный нескончаемй стыд за зебло власти
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14.02.2022 19:01
+3
Вам, идиотам, одного "боинга" мало???
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14.02.2022 18:57
+3
А вы вкурси, что основная претензия Нидерландов к Украине по поводу борта МН-17 как раз и звучит "Так какого хрена вы небо не закрыли?"...
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14.02.2022 19:22
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Вам, идиотам, одного "боинга" мало???
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14.02.2022 18:57 Відповісти
МН-17 був збитий російською армією на замовлення уряду Росії і це всі знають . Уряд РФ - головний спонсор міжнародного тероризму . До чого тут Україна ?
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14.02.2022 19:07 Відповісти
А вы вкурси, что основная претензия Нидерландов к Украине по поводу борта МН-17 как раз и звучит "Так какого хрена вы небо не закрыли?"...
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14.02.2022 19:22 Відповісти
а нет такой претензии Нидерландов к Украине.

То ты Скабеевой насмотрелся ))
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14.02.2022 19:39 Відповісти
"https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/**********-ne-namereny-privlekat-ukrainu-k-otve-378201/"
Претензия была.
Нидерланды отказались выдвигать обвинения, так как наши смогли доказать, что не знали, что мордоряне сюда "Бук" приволокли...
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14.02.2022 21:11 Відповісти
если претензию "отказались выдвигать", значит она не "звучит"
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15.02.2022 08:23 Відповісти
О как...
Ок, а как, пардон, вы тогда поняли эту часть: - "При этом нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую наше государство сыграло в этой катастрофе. Парламентарии хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто."?
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15.02.2022 15:33 Відповісти
гребаный нескончаемй стыд за зебло власти
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14.02.2022 19:01 Відповісти
ти в якому Мухосранську курси української мови вивчав ?
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14.02.2022 19:41 Відповісти
Боже , нарешті влада почала брати приклад з польського консульства , а не з англо-сакських та європейських біржових мародерів та спеціалістах по штучній паніці . Аж не віриться 💪😎🇺🇦
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14.02.2022 19:05 Відповісти
владе просто надо распилить 16 лярдов.если небо закроют-придется возвращать в резервный фонд
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14.02.2022 19:46 Відповісти
хто буде відповідати за збиті боїнги?
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14.02.2022 19:25 Відповісти
пво завжди збиває більшу ціль
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14.02.2022 19:26 Відповісти
Шо,исчо не все уроды улетели?
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14.02.2022 19:35 Відповісти
А Вы гарантируете безопасность полетов в свете нынешних событий или у Вас под 100% контролем небо
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14.02.2022 19:35 Відповісти
От так:
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14.02.2022 19:38 Відповісти
Закриють повітряний протір . А як будуть тікати зелені слуги- уроди з країни з награбованим? А пограбований , ошуканий народ залишиться сам і буде боронити свою країну.
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14.02.2022 19:41 Відповісти
на всякий случай - как вам такое обоснование. уже было 2 случая с голландским и нашим самолетом. дырявые ил парашка опять подумают что десантники летят и не дай Бог...
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14.02.2022 19:48 Відповісти
Оснований не будет когда мы все с удовольствием посмотрим балет с лебедями.
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14.02.2022 19:49 Відповісти
16 февраля полюбуемся на унижение куйла в очередной раз . Какая там будет следующая дата нападения ? 23 февраля ?
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14.02.2022 20:13 Відповісти
Хойло можеть ударить 27-го февраля (или какая там дата на медали За взятие Крыма?). Оно, *****, символизм любит.
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14.02.2022 23:43 Відповісти
 
 