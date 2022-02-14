Україна не має підстав закривати повітряний простір, - Данілов

Україна не планує закривати свій повітряний простір для цивільної авіації, оскільки для цього немає жодних підстав.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми небо наше не закриваємо й закривати на сьогодні не плануємо, і немає для цього тих чи інших підстав. Це, по-перше. Щодо деяких компаній, які мають у лізингу літаки та перестраховуються. Насамперед це пов'язано з Нідерландами. Ви пам'ятаєте, коли Російська Федерація збила МН17 на території Донецької області. Вони на сьогодні перестраховуються. Ще раз наголошую: ми цього не бачимо, ми закривати це не будемо", - повідомив Данілов журналістам за підсумками зустрічі з представниками Верховної Ради у понеділок.

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