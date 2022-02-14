У Украины нет оснований закрывать воздушное пространство, - Данилов
Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации, поскольку для этого нет никаких оснований.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы небо наше не закрываем и закрывать сегодня не планируем, и нет для этого тех или иных оснований. Это, во-первых. Относительно некоторых компаний, которые имеют в лизинге самолеты и перестраховываются. В первую очередь это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются. Еще раз подчеркиваю: мы этого не видим, мы закрывать не будем", - сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.
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То ты Скабеевой насмотрелся ))
Претензия была.
Нидерланды отказались выдвигать обвинения, так как наши смогли доказать, что не знали, что мордоряне сюда "Бук" приволокли...
Ок, а как, пардон, вы тогда поняли эту часть: - "При этом нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую наше государство сыграло в этой катастрофе. Парламентарии хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто."?