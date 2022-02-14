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Новости Агрессия России против Украины Война
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У Украины нет оснований закрывать воздушное пространство, - Данилов

У Украины нет оснований закрывать воздушное пространство, - Данилов

Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство для гражданской авиации, поскольку для этого нет никаких оснований.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы небо наше не закрываем и закрывать сегодня не планируем, и нет для этого тех или иных оснований. Это, во-первых. Относительно некоторых компаний, которые имеют в лизинге самолеты и перестраховываются. В первую очередь это связано с Нидерландами. Вы помните, когда Российская Федерация сбила МН17 на территории Донецкой области. Они на сегодняшний день перестраховываются. Еще раз подчеркиваю: мы этого не видим, мы закрывать не будем", - сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.

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Автор: 

авиация (2822) Данилов Алексей (1066)


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Топ комментарии
+4
гребаный нескончаемй стыд за зебло власти
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14.02.2022 19:01
+3
Вам, идиотам, одного "боинга" мало???
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14.02.2022 18:57
+3
А вы вкурси, что основная претензия Нидерландов к Украине по поводу борта МН-17 как раз и звучит "Так какого хрена вы небо не закрыли?"...
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14.02.2022 19:22
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Вам, идиотам, одного "боинга" мало???
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14.02.2022 18:57 Ответить
МН-17 був збитий російською армією на замовлення уряду Росії і це всі знають . Уряд РФ - головний спонсор міжнародного тероризму . До чого тут Україна ?
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14.02.2022 19:07 Ответить
А вы вкурси, что основная претензия Нидерландов к Украине по поводу борта МН-17 как раз и звучит "Так какого хрена вы небо не закрыли?"...
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14.02.2022 19:22 Ответить
а нет такой претензии Нидерландов к Украине.

То ты Скабеевой насмотрелся ))
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14.02.2022 19:39 Ответить
"https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/**********-ne-namereny-privlekat-ukrainu-k-otve-378201/"
Претензия была.
Нидерланды отказались выдвигать обвинения, так как наши смогли доказать, что не знали, что мордоряне сюда "Бук" приволокли...
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14.02.2022 21:11 Ответить
если претензию "отказались выдвигать", значит она не "звучит"
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15.02.2022 08:23 Ответить
О как...
Ок, а как, пардон, вы тогда поняли эту часть: - "При этом нижняя палата парламента Нидерландов настаивала на расследовании, поскольку хотела получить больше ясности относительно роли, которую наше государство сыграло в этой катастрофе. Парламентарии хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто."?
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15.02.2022 15:33 Ответить
гребаный нескончаемй стыд за зебло власти
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14.02.2022 19:01 Ответить
ти в якому Мухосранську курси української мови вивчав ?
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14.02.2022 19:41 Ответить
Боже , нарешті влада почала брати приклад з польського консульства , а не з англо-сакських та європейських біржових мародерів та спеціалістах по штучній паніці . Аж не віриться 💪😎🇺🇦
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14.02.2022 19:05 Ответить
владе просто надо распилить 16 лярдов.если небо закроют-придется возвращать в резервный фонд
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14.02.2022 19:46 Ответить
хто буде відповідати за збиті боїнги?
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14.02.2022 19:25 Ответить
пво завжди збиває більшу ціль
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14.02.2022 19:26 Ответить
Шо,исчо не все уроды улетели?
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14.02.2022 19:35 Ответить
А Вы гарантируете безопасность полетов в свете нынешних событий или у Вас под 100% контролем небо
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14.02.2022 19:35 Ответить
От так:
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14.02.2022 19:38 Ответить
Закриють повітряний протір . А як будуть тікати зелені слуги- уроди з країни з награбованим? А пограбований , ошуканий народ залишиться сам і буде боронити свою країну.
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14.02.2022 19:41 Ответить
на всякий случай - как вам такое обоснование. уже было 2 случая с голландским и нашим самолетом. дырявые ил парашка опять подумают что десантники летят и не дай Бог...
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14.02.2022 19:48 Ответить
Оснований не будет когда мы все с удовольствием посмотрим балет с лебедями.
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14.02.2022 19:49 Ответить
16 февраля полюбуемся на унижение куйла в очередной раз . Какая там будет следующая дата нападения ? 23 февраля ?
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14.02.2022 20:13 Ответить
Хойло можеть ударить 27-го февраля (или какая там дата на медали За взятие Крыма?). Оно, *****, символизм любит.
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14.02.2022 23:43 Ответить
 
 