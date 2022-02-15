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Глава МЗС Італії Ді Майо днями відвідає Україну і РФ

Глава МЗС Італії Ді Майо днями відвідає Україну і РФ

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у середу, 16 лютого, планує відвідати Росію з офіційним візитом, одразу після візиту до України у вівторок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ді Майо прилетить до Києва у вівторок перед візитом до Москви, з метою проведення перемовин, спрямованих на запобігання російському військовому вторгненню, повідомили сьогодні джерела в італійському міністерстві.

"Ми сповнені рішучості передати Москві чіткі, узгоджені та тверді повідомлення, що повинні зупинити будь-яку агресію чи ескалацію", – сказав Ді Майо на зустрічі з міністром закордонних справ Катару.

За його словами, Італія працює "у тісній координації з європейськими партнерами та союзниками, НАТО та ОБСЄ", щоб завершити кризу, що є найбільшою загрозою безпеці континенту з часів завершення Холодної війни.

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Як повідомлялося, цього тижня Україну відвідають з візитами очільники МЗС Італії та Великої Британії Луїджі Ді Майо та Ліз Трасс, а також маршалок Сенату Польщі Томаш Ґродзький.

Автор: 

Італія (1564) Луїджі Ді Майо (32)


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Дай Бог хтось із дорогих гостей таки корону хлу занесе,
а він, схоже, не привитий, мабуть такі правду кажуть що онкологія у нього
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15.02.2022 02:21 Відповісти
"Ой ну раз все поехали, то и я съезжу."
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15.02.2022 02:28 Відповісти
 
 