Глава МЗС Італії Ді Майо днями відвідає Україну і РФ
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у середу, 16 лютого, планує відвідати Росію з офіційним візитом, одразу після візиту до України у вівторок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ді Майо прилетить до Києва у вівторок перед візитом до Москви, з метою проведення перемовин, спрямованих на запобігання російському військовому вторгненню, повідомили сьогодні джерела в італійському міністерстві.
"Ми сповнені рішучості передати Москві чіткі, узгоджені та тверді повідомлення, що повинні зупинити будь-яку агресію чи ескалацію", – сказав Ді Майо на зустрічі з міністром закордонних справ Катару.
За його словами, Італія працює "у тісній координації з європейськими партнерами та союзниками, НАТО та ОБСЄ", щоб завершити кризу, що є найбільшою загрозою безпеці континенту з часів завершення Холодної війни.
Як повідомлялося, цього тижня Україну відвідають з візитами очільники МЗС Італії та Великої Британії Луїджі Ді Майо та Ліз Трасс, а також маршалок Сенату Польщі Томаш Ґродзький.
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а він, схоже, не привитий, мабуть такі правду кажуть що онкологія у нього