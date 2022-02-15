Остін та Столтенберг обговорили скупчення військ РФ біля України
Міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили ситуацію в районі російсько-українського кордону і дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації.
Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В умовах загострення ситуації на кордоні Росії з Україною "лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони".
Остін і Столтенберг також "обмінювалися думками з питання щодо важливості підтримки стримування та зміцнення оборони", а також наголосили, що дії Росії можуть призвести "не до очікуваного, а протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО", зазначив Кірбі.
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- Когда женщины мне отказывают...я сильно расстраиваюсь!
Вот поэтому нашему верховному нельзя рассказывать о скоплении войск, показывать снимки и т.п., а то он сильно расстраивается !