Остін та Столтенберг обговорили скупчення військ РФ біля України

Міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили ситуацію в районі російсько-українського кордону і дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В умовах загострення ситуації на кордоні Росії з Україною "лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони".

Остін і Столтенберг також "обмінювалися думками з питання щодо важливості підтримки стримування та зміцнення оборони", а також наголосили, що дії Росії можуть призвести "не до очікуваного, а протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО", зазначив Кірбі.

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