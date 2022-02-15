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Новини Війна
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Остін та Столтенберг обговорили скупчення військ РФ біля України

Остін та Столтенберг обговорили скупчення військ РФ біля України

Міністр оборони США Ллойд Остін і генсек НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної бесіди обговорили ситуацію в районі російсько-українського кордону і дипломатичні зусилля щодо деескалації ситуації.

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В умовах загострення ситуації на кордоні Росії з Україною "лідери обговорили нещодавні дипломатичні контакти з Росією та необхідність деескалації з російської сторони".

Остін і Столтенберг також "обмінювалися думками з питання щодо важливості підтримки стримування та зміцнення оборони", а також наголосили, що дії Росії можуть призвести "не до очікуваного, а протилежного ефекту - зміцнення згуртованості НАТО для стримування та захисту від агресії вздовж східного флангу НАТО", зазначив Кірбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир та безпеку у Європі, - Пентагон

Автор: 

НАТО (6426) Пентагон (1417) США (22590) Столтенберг Єнс (1595) Остін Ллойд (521)


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Давайте вспомним за что воюет Украина . За то , чтобы УКРАИНЦЫ имели свою страну , как имеют ее голландцы , немцы, французы. И именно это не по душе почему то лидерам Германии и Франции , именно они почему то возмущались националистами и бандеровцами . Им УПА , как и хремлю , было поперёк горла. Почему так ?
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15.02.2022 09:26 Відповісти
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15.02.2022 09:26 Відповісти
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15.02.2022 09:36 Відповісти
Мата Харі
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15.02.2022 09:41 Відповісти
Не хочу комментировать по поводу пластики 😀😀😀
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15.02.2022 10:12 Відповісти
Вспомнился анекдот: мужик приходит к врачу и говорит, что у него половое расстройство:
- Когда женщины мне отказывают...я сильно расстраиваюсь!
Вот поэтому нашему верховному нельзя рассказывать о скоплении войск, показывать снимки и т.п., а то он сильно расстраивается !
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15.02.2022 09:29 Відповісти
Так он же не живет с Ленкой, как и Мелания с Дональдом. Все знают, что зеля почти все время проводит в компании Андрея Елдака и чем они там занимаются на едине даже страшно представить
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15.02.2022 09:36 Відповісти
Продають Україну
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15.02.2022 09:43 Відповісти
 
 