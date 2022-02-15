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Новини
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Жоден нардеп "Слуги народу" не перебуває за кордоном, - Шуляк

Жоден нардеп

У голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк немає інформації про те, що хтось із "слуг народу" перебуває поза межами України.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона заявила в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

Шуляк зізналася, що вчора теж читала новини про те, що деякі депутати "Слуги народу" знаходяться за кордоном і назвала їх фейками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України, - ЗМІ. СПИСОК

Водночас нардеп зауважила, що не знає, яка кількість "слуг народу" хворі на COVID-19.

Автор: 

ВР (14943) депутат (1771) паніка (30) Слуга народу (2811) Шуляк Олена (129)


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Топ коментарі
+12
пусть проверяет:
Александр Алексийчук ("Слуга народа") - 5 февраля вылетел в Доху (Катар)
Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") - 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ)
Игорь Кривошеев ("Слуга народа") - 4 февраля отправился в Мадрид (Испания)
Сергей Нагорняк ("Слуга народа") - 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария)
Евгений Пивоваров ("Слуга народа") - 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ)
СМИ врут?
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15.02.2022 10:11
+10
а кого ж тоді вчора публічно просила повернутися з закордону заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук?
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15.02.2022 10:10
+10
Тавышо? Вчера список здрыстунов был опубликован.
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15.02.2022 10:21
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ТГ Резидент

Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента заказал несколько социологических исследований с ростом рейтинга Зеленского на 2-3%. По задумкам технологов Банковой необходимо формировать в обществе обновлённый имидж Президента, который не боится агрессии России и трезво реагирует на информационную кампанию Запада, а рост рейтинга власти должен убедить политические группы влияния в любви украинцев к Зеленскому.
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15.02.2022 10:06 Відповісти
Та да.

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15.02.2022 10:20 Відповісти
А может перечислить для украинцев ФИО И ПАРТИИ кто за рубежом? Им ведь украинцы зарплату платят . Вот если бы сотрудник не пришёл на работу - нужна уважаемая причина
- забухал
- проспал
- был у стоматолога , практолога, психиатра
- и т д 😀😀😀
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15.02.2022 10:10 Відповісти
У депутатов все проще, был у наріда.
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15.02.2022 10:20 Відповісти
а кого ж тоді вчора публічно просила повернутися з закордону заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук?
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15.02.2022 10:10 Відповісти
Вы не понимаете, это другое. Это все происки подлых врагов. Их туда насильно увез Порошенко. Похитил и отвез тушками.
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15.02.2022 10:22 Відповісти
пусть проверяет:
Александр Алексийчук ("Слуга народа") - 5 февраля вылетел в Доху (Катар)
Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") - 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ)
Игорь Кривошеев ("Слуга народа") - 4 февраля отправился в Мадрид (Испания)
Сергей Нагорняк ("Слуга народа") - 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария)
Евгений Пивоваров ("Слуга народа") - 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ)
СМИ врут?
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15.02.2022 10:11 Відповісти
Ну что интересно , кто Рвал за россию , - Мир Жвачка Один народ , - Удрали в Эвропу и в Израиль , а в россию , дамы и господа Кто ?, зачем же так. А главный борец рпц Новинський удрал в Германию.
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15.02.2022 10:11 Відповісти
Так у москалів роздвоєння скрєп у лапотних завжди тільки дві мрії в житті: пабєдіть Амєріку ілі вііграть Грін кард ! )))
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15.02.2022 10:25 Відповісти
Та Росія і Германія - майже одне й те ж! Правда, німці - католики, а росіяни - ні! Та яка різниця для того, хто одному богу молиться - грошам!
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15.02.2022 12:01 Відповісти
У німців кажуть вони самі , що совість мучає що напали на ссср і убивали руських , - А то що Українців погибло і туди перли і обратно. Туда по Українській землі Валяли і обратно , то Нічого. А совети коли відступали , то забирали все що можна , а обратно не привезли .
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15.02.2022 12:10 Відповісти
Вбивали всіх і називали їх русскімі! Ти зовсім про інше, а не шаленого захисника РПЦ в Україні Новіньського, який дременув в католицьку Німеччину...
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15.02.2022 12:32 Відповісти
Да , це було . Німці на всіх казали русские , а русские казали і кажуть що Визволяли вони , а де були всі остальні ??? де кістки розкидані по всвіту.
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15.02.2022 12:37 Відповісти
Тьотя Лєна-ти дура???...
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15.02.2022 10:11 Відповісти
Так. Вона знає.
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15.02.2022 10:17 Відповісти
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15.02.2022 10:14 Відповісти
Остальные пахари на участках пашут.
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15.02.2022 10:21 Відповісти
Тавышо? Вчера список здрыстунов был опубликован.
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15.02.2022 10:21 Відповісти
Вы фсе врете, они за поддержкой по миру рванули, и организм измотанный пандемией за одно поправить.
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15.02.2022 10:23 Відповісти
Стефанчук соврал ?!
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15.02.2022 10:25 Відповісти
Мабуть. решта блаЗЄнських зареєструвалися невидимками, як на форумах
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15.02.2022 10:40 Відповісти
Слуги забоялись стрррашного рыка свогозелёного главжабуна и быстро-быстро приползли к ноге мужественного ЗЕ
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15.02.2022 10:26 Відповісти
"Поднимите веки - не вижу!"
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15.02.2022 10:42 Відповісти
"У голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк немає інформації про те, що хтось із "слуг народу" перебуває поза межами України."

тобто голова партії не знає напевно де перебувають члени її партії.
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15.02.2022 11:07 Відповісти
У неї немає інформаціїї ні про що! Це як СПІД - сіндром приобрєтєнного іммунодєфіціта! А не простіше сказати - сіндром потєрянного іммунітєта? СПІМ- скорочено? Чесно кажучи. її попередник, хоч і з вираженою "дзеркальною хворобою" здавався більш симпатичним. аніж вона!
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15.02.2022 12:08 Відповісти
Яка голова, такі й (відомості про) члєни...
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15.02.2022 12:21 Відповісти
брехуни,
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15.02.2022 11:43 Відповісти
Беня сказал,что Мосейчук пойдет на выборы Президента. Новое лицо ,не обремененное Мишей Ткачом.
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15.02.2022 11:45 Відповісти
Зелені, як і їхня улюблена рашка, - тотальні брехуни.
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15.02.2022 12:20 Відповісти
 
 