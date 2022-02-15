Жоден нардеп "Слуги народу" не перебуває за кордоном, - Шуляк

У голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк немає інформації про те, що хтось із "слуг народу" перебуває поза межами України.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона заявила в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.

Шуляк зізналася, що вчора теж читала новини про те, що деякі депутати "Слуги народу" знаходяться за кордоном і назвала їх фейками.

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Водночас нардеп зауважила, що не знає, яка кількість "слуг народу" хворі на COVID-19.