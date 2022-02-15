Жоден нардеп "Слуги народу" не перебуває за кордоном, - Шуляк
У голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк немає інформації про те, що хтось із "слуг народу" перебуває поза межами України.
Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, вона заявила в інтерв’ю журналістам в кулуарах ВР.
Шуляк зізналася, що вчора теж читала новини про те, що деякі депутати "Слуги народу" знаходяться за кордоном і назвала їх фейками.
Водночас нардеп зауважила, що не знає, яка кількість "слуг народу" хворі на COVID-19.
Топ коментарі
+12 Александр Захаров
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+10 Ustym Karmaliuk
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+10 Герхард
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Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента заказал несколько социологических исследований с ростом рейтинга Зеленского на 2-3%. По задумкам технологов Банковой необходимо формировать в обществе обновлённый имидж Президента, который не боится агрессии России и трезво реагирует на информационную кампанию Запада, а рост рейтинга власти должен убедить политические группы влияния в любви украинцев к Зеленскому.
- забухал
- проспал
- был у стоматолога , практолога, психиатра
- и т д 😀😀😀
Александр Алексийчук ("Слуга народа") - 5 февраля вылетел в Доху (Катар)
Ирина Аллахвердиева ("Слуга народа") - 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ)
Игорь Кривошеев ("Слуга народа") - 4 февраля отправился в Мадрид (Испания)
Сергей Нагорняк ("Слуга народа") - 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария)
Евгений Пивоваров ("Слуга народа") - 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ)
СМИ врут?
тобто голова партії не знає напевно де перебувають члени її партії.