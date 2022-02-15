Індія закликала своїх громадян, зокрема студентів, залишити Україну, - посольство

Посольство Індії продовжує працювати в нормальному режимі, щоб надавати всі послуги своїм громадянам в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство повідомляє у Facebook

"Зважаючи на невизначеність поточної ситуації в Україні, громадяни Індії в Україні, зокрема студенти, чиє перебування не є обов'язковим, можуть розглянути питання про тимчасовий виїзд. Громадянам Індії також рекомендують уникати несуттєвих поїздок до України та всередині України", - йдеться в повідомленні.

Посольство закликає громадян Індії поінформувати про статус їх перебування в Україні.

"Посольство продовжує працювати в нормальному режимі, щоб надавати всі послуги громадянам Індії в Україні", - додали в дипломатичному представництві.

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