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Індія закликала своїх громадян, зокрема студентів, залишити Україну, - посольство

Індія закликала своїх громадян, зокрема студентів, залишити Україну, - посольство

Посольство Індії продовжує працювати в нормальному режимі, щоб надавати всі послуги своїм громадянам в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посольство повідомляє у Facebook

"Зважаючи на невизначеність поточної ситуації в Україні, громадяни Індії в Україні, зокрема студенти, чиє перебування не є обов'язковим, можуть розглянути питання про тимчасовий виїзд. Громадянам Індії також рекомендують уникати несуттєвих поїздок до України та всередині України", - йдеться в повідомленні.

Посольство закликає громадян Індії поінформувати про статус їх перебування в Україні.

"Посольство продовжує працювати в нормальному режимі, щоб надавати всі послуги громадянам Індії в Україні", - додали в дипломатичному представництві.

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Індія закликала своїх громадян, зокрема студентів, залишити Україну, - посольство 01

Автор: 

Індія (667) посольство (942)


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Топ коментарі
+7
Коли вже росія закличе росіян виїхати з України?
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15.02.2022 10:48
+5
Пусть заодно и наших цыган заберут
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15.02.2022 10:49
+2
так вони ж як таргани, усюди лiзуть, усюди сруть своiми "красними линиями"
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15.02.2022 10:53
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🤣🤣
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15.02.2022 10:48 Відповісти
Коли вже росія закличе росіян виїхати з України?
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15.02.2022 10:48 Відповісти
так вони ж як таргани, усюди лiзуть, усюди сруть своiми "красними линиями"
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15.02.2022 10:53 Відповісти
Пусть заодно и наших цыган заберут
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15.02.2022 10:49 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
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15.02.2022 10:54 Відповісти
И таксистов-индусов из убера пусть уберут
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15.02.2022 10:56 Відповісти
Менше безмасочників, порушників карантинних заходів у торгівельних центрах і траспорті буде.
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15.02.2022 10:57 Відповісти
Алё куда?войска уходят,или вы не верите тем кто ни разу не врал?
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15.02.2022 11:06 Відповісти
Неужели в чистых водах Ганга безопасней чем у нас?
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15.02.2022 11:17 Відповісти
В Одесі повно індійських студентів. Як поїдуть буде прикро. Не так в нас вже їм погано.
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15.02.2022 11:35 Відповісти
Щас, разбежались они, волосы назад.
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15.02.2022 12:07 Відповісти
 
 