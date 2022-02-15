18 лютого глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну, - Кулеба

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс відвідає Україну у п'ятницю, 18 лютого.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю я радий приймати в Україні свою британську колегу Ліз Трасс", - заявив Кулеба.

Крім того, за його словами, у середу Україну відвідає віцемаршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький, а у четвер та п'ятницю – маршалок Сенату польського парламенту Томаш Гродський.