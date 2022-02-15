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18 лютого глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну, - Кулеба

18 лютого глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну, - Кулеба

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс відвідає Україну у п'ятницю, 18 лютого.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю я радий приймати в Україні свою британську колегу Ліз Трасс", - заявив Кулеба.

Крім того, за його словами, у середу Україну відвідає віцемаршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький, а у четвер та п'ятницю – маршалок Сенату польського парламенту Томаш Гродський.

Автор: 

Велика Британія (5553) Кулеба Дмитро (3604) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+9
Эта угроза уже никуда не денется - нужно привыкать жить с е-банутым соседом,как,например,живёт Израиль..
Так же нужно отдавать себе отчёт,что политика расии в отношении Украины никогда не будет другой,кто бы не стоял там у руля..
Поэтому,если будет передышка,задача минимум :

1. Армия - приоритет,альфа и омега - вооружаться до зубов,"пока дают "

2. Не стоит впадать в уныние из-за декларирования непринятия нас в НАТО - пусть это будет обратной стороной Будапештского меморандума лично (!) для расии.
Можно не быть формально в НАТО,но быть интегрированным в его структуры гораздо круче Венгрий и прочих Хорватий,например - Япония,Ю.Корея..( по факту Украина сегодня - сильнейший форпост Альянса на Востоке)

3.Разобраться,наконец с "партиями" типа опызыже и подобными на предмет их необходимости для Украины - хватит делать вид,что всё нормально.

4.Консолидировать все прозападные силы ,чтобы следующим Президентом был грамотный,решительный,жесткий и патриотичный человек.
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15.02.2022 12:14
+5
Железная тетка...
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15.02.2022 11:53
+5
Так, а шо, вже ***** 16 числа на Київ йти передумав?
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15.02.2022 11:55
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Краще не потрібно! Досить вже нам заяв які заманюють путіна в Україну! Що путін може напасти, що путін може швидко захопити Київ. Навіщо це все? Трас за Україну чи за путіна? Краще хай проголошує свої заохотливі для путіна заяви з Лондона!
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15.02.2022 11:51 Відповісти
Полудурок, бот долбаний звідки ти виповЗЛО !!!!!??????
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15.02.2022 12:23 Відповісти
Небот, ты бы не позорился своим промытым мозгом. Тебе в закрытой до сих пор Италии особенно сложно фильтровать пропаганду. Железная женщина и сонный джо не всегда говорят 100% правду. Оказывается они могут опуститься до имитации захвата Киева хйлом за 2 дня, эвакуировать за собой всех союзников и заблокировать авиатранспорт напоследок. Это страшнее чем в маске от короны ходить на улице.
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15.02.2022 14:20 Відповісти
Чуєш, христіян андерсен, ти и хайло своє прикрив і пішов і далі лизати зад зекарлику!!!! Бо не тобі мені щось казати, ЩЕНЯ, ти соплі собі підітри а потім пукай!!!!! зНаток хренів, міжнародної політики, і ти такий же БОТ як і то що ти міняєш ніки!!!! Зрозуміло монголоїдний непотріб!!!!!!!!!
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15.02.2022 15:29 Відповісти
Худоба, не сри своим дебильным мычанием про ботов под человеческими комментариями. Знай свое место и сиди там молча.
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17.02.2022 02:36 Відповісти
Железная тетка...
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15.02.2022 11:53 Відповісти
ага. только-что своим языком ляпала, что Киев за два дня, а теперь сама в этот Киев прётся.
може каравай везёт для встречи?
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15.02.2022 12:36 Відповісти
УПА - немедленно !
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15.02.2022 11:53 Відповісти
Тоді вже УПВ. Яка ж це УПА?
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15.02.2022 12:34 Відповісти
Так, а шо, вже ***** 16 числа на Київ йти передумав?
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15.02.2022 11:55 Відповісти
Эта угроза уже никуда не денется - нужно привыкать жить с е-банутым соседом,как,например,живёт Израиль..
Так же нужно отдавать себе отчёт,что политика расии в отношении Украины никогда не будет другой,кто бы не стоял там у руля..
Поэтому,если будет передышка,задача минимум :

1. Армия - приоритет,альфа и омега - вооружаться до зубов,"пока дают "

2. Не стоит впадать в уныние из-за декларирования непринятия нас в НАТО - пусть это будет обратной стороной Будапештского меморандума лично (!) для расии.
Можно не быть формально в НАТО,но быть интегрированным в его структуры гораздо круче Венгрий и прочих Хорватий,например - Япония,Ю.Корея..( по факту Украина сегодня - сильнейший форпост Альянса на Востоке)

3.Разобраться,наконец с "партиями" типа опызыже и подобными на предмет их необходимости для Украины - хватит делать вид,что всё нормально.

4.Консолидировать все прозападные силы ,чтобы следующим Президентом был грамотный,решительный,жесткий и патриотичный человек.
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Згоден на всі 100
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15.02.2022 12:18 Відповісти
Згоден ніяка партія яка має антиукраїнські погляди і не вважає россію агресором ,Крим українським не має права не то що обиратися до парламенту а право існування в Україні.
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15.02.2022 12:21 Відповісти
3й пунк недемократичен (что прививают нам "партнеры") и ведет вникуда .
Вся та пиз...та (рыговская и прочая) прекрасно понимает - встав на путь европы, делатьчтохочу (как в параше и всем постсовете) не получится у власти, поэтому, пока есть спрос на жопоблоки - они будут , и будут себя нормально чухать. Есть спрос- есть жопаблоки, искоренить их можно только одним путем - улучшение жизни украинцев, а пока этого нет.
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15.02.2022 12:25 Відповісти
бывают времена,когда вопрос выживания страны становится важнее спроса самого дремучего плебса..
а вообще - задача комплексная,и явно не по плечу нынешнему фюрерату ..
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15.02.2022 12:43 Відповісти
пункт 3 зависит от власти, а пункт 4 от "мудрого нарида", который эту власть выбирает.
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15.02.2022 12:32 Відповісти
То,что зависит от "нарида",Вы видели по результатам просмотра сериала про Голобородьку и выборов- 2019,поэтому нужно учиться вкладывать в головы электората свои идеи..
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15.02.2022 12:38 Відповісти
я уже запутался, это до или после нападения???
Ведь сюр на сюре, одни уверенны в покерном раскладе запада и дают ему очки, другие в том что раздутый ботекс блефует, рисуют даты нападения и ТУТ ЖЕ озвучивают даты приезда. Я конечно понимаю что параша еще те упыри, но во всем этом мандраже участвуют не только они, и сливки с нищей страны снимают все разом.
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15.02.2022 12:13 Відповісти
Вместо😁
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15.02.2022 14:02 Відповісти
Жорстка жіночка, в неї є то чого нема і ніколи не буде у зекарлика, тобто стальні .......,кому як подобається, молодець Трасс!!!! Вона нагадує Теччер!!!!!!
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15.02.2022 12:21 Відповісти
Надо полагать, что эта леди будет проводить с Янелохом физиотерапию путём натягивания его глазного яблока на его же седалище.
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15.02.2022 12:24 Відповісти
Очередная жабья голова прилипшая к стране . Не хватает ума выкинуть и русских и также Барби и Кенов с запада точнее паразитов окупировавших страну .
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15.02.2022 12:46 Відповісти
Дык 16 го же Армагедон "Путлер нападёть!" !!!
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15.02.2022 13:03 Відповісти
Англичане мастера знатно потроллить путина.
16 "путин нападёт", а 18 министры иностранных дел собираются в Киеве.
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15.02.2022 13:40 Відповісти
Та да, смеялись всей очередью у обменника.
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15.02.2022 14:28 Відповісти
 
 