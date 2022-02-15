18 лютого глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну, - Кулеба
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс відвідає Україну у п'ятницю, 18 лютого.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"У п'ятницю я радий приймати в Україні свою британську колегу Ліз Трасс", - заявив Кулеба.
Крім того, за його словами, у середу Україну відвідає віцемаршалок Сейму Польщі Ришард Терлецький, а у четвер та п'ятницю – маршалок Сенату польського парламенту Томаш Гродський.
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може каравай везёт для встречи?
Так же нужно отдавать себе отчёт,что политика расии в отношении Украины никогда не будет другой,кто бы не стоял там у руля..
Поэтому,если будет передышка,задача минимум :
1. Армия - приоритет,альфа и омега - вооружаться до зубов,"пока дают "
2. Не стоит впадать в уныние из-за декларирования непринятия нас в НАТО - пусть это будет обратной стороной Будапештского меморандума лично (!) для расии.
Можно не быть формально в НАТО,но быть интегрированным в его структуры гораздо круче Венгрий и прочих Хорватий,например - Япония,Ю.Корея..( по факту Украина сегодня - сильнейший форпост Альянса на Востоке)
3.Разобраться,наконец с "партиями" типа опызыже и подобными на предмет их необходимости для Украины - хватит делать вид,что всё нормально.
4.Консолидировать все прозападные силы ,чтобы следующим Президентом был грамотный,решительный,жесткий и патриотичный человек.
Вся та пиз...та (рыговская и прочая) прекрасно понимает - встав на путь европы, делатьчтохочу (как в параше и всем постсовете) не получится у власти, поэтому, пока есть спрос на жопоблоки - они будут , и будут себя нормально чухать. Есть спрос- есть жопаблоки, искоренить их можно только одним путем - улучшение жизни украинцев, а пока этого нет.
а вообще - задача комплексная,и явно не по плечу нынешнему фюрерату ..
Ведь сюр на сюре, одни уверенны в покерном раскладе запада и дают ему очки, другие в том что раздутый ботекс блефует, рисуют даты нападения и ТУТ ЖЕ озвучивают даты приезда. Я конечно понимаю что параша еще те упыри, но во всем этом мандраже участвуют не только они, и сливки с нищей страны снимают все разом.
16 "путин нападёт", а 18 министры иностранных дел собираются в Киеве.