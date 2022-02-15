18 февраля глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину, - Кулеба

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс посетит Украину в пятницу, 18 февраля.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу я рад принимать в Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс", – заявил Кулеба.

Кроме того, по его словам, в среду Украину посетит вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий, а в четверг и пятницу – маршалок Сената польского парламента Томаш Гродский.

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