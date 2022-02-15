18 февраля глава МИД Великобритании Трасс посетит Украину, - Кулеба
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс посетит Украину в пятницу, 18 февраля.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"В пятницу я рад принимать в Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс", – заявил Кулеба.
Кроме того, по его словам, в среду Украину посетит вице-маршалок Сейма Польши Ришард Терлецкий, а в четверг и пятницу – маршалок Сената польского парламента Томаш Гродский.
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може каравай везёт для встречи?
Так же нужно отдавать себе отчёт,что политика расии в отношении Украины никогда не будет другой,кто бы не стоял там у руля..
Поэтому,если будет передышка,задача минимум :
1. Армия - приоритет,альфа и омега - вооружаться до зубов,"пока дают "
2. Не стоит впадать в уныние из-за декларирования непринятия нас в НАТО - пусть это будет обратной стороной Будапештского меморандума лично (!) для расии.
Можно не быть формально в НАТО,но быть интегрированным в его структуры гораздо круче Венгрий и прочих Хорватий,например - Япония,Ю.Корея..( по факту Украина сегодня - сильнейший форпост Альянса на Востоке)
3.Разобраться,наконец с "партиями" типа опызыже и подобными на предмет их необходимости для Украины - хватит делать вид,что всё нормально.
4.Консолидировать все прозападные силы ,чтобы следующим Президентом был грамотный,решительный,жесткий и патриотичный человек.
Вся та пиз...та (рыговская и прочая) прекрасно понимает - встав на путь европы, делатьчтохочу (как в параше и всем постсовете) не получится у власти, поэтому, пока есть спрос на жопоблоки - они будут , и будут себя нормально чухать. Есть спрос- есть жопаблоки, искоренить их можно только одним путем - улучшение жизни украинцев, а пока этого нет.
а вообще - задача комплексная,и явно не по плечу нынешнему фюрерату ..
Ведь сюр на сюре, одни уверенны в покерном раскладе запада и дают ему очки, другие в том что раздутый ботекс блефует, рисуют даты нападения и ТУТ ЖЕ озвучивают даты приезда. Я конечно понимаю что параша еще те упыри, но во всем этом мандраже участвуют не только они, и сливки с нищей страны снимают все разом.
16 "путин нападёт", а 18 министры иностранных дел собираются в Киеве.