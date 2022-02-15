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У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", - Кулеба

У ставленні Заходу до України відбувся

Західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для ЗСУ.

"Йдеться не лише про зброю, як таку, насамперед це політичний сигнал і що ще важливіше - це тектонічний зсув ставлення Заходу до України. Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу - надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

"Коли Україні загрожують - Захід стоятиме пліч-о-пліч із нами конкретними справами, і буквально протягом останніх місяців це було яскраво доведено", - підсумував глава МЗС.

Також читайте: 18 лютого глава МЗС Великої Британії Трасс відвідає Україну, - Кулеба

Автор: 

дипломатія (710) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
Ось тільки б не, перепрошую, обісрались перед Заходом та всім світом. Бо з наших нинішніх стане.
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15.02.2022 12:17
+8
... це тектонічний зсув ставлення Заходу до України.

А кацапам всув.
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15.02.2022 12:18
+6
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15.02.2022 12:14
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Ось тільки б не, перепрошую, обісрались перед Заходом та всім світом. Бо з наших нинішніх стане.
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15.02.2022 12:17 Відповісти
... це тектонічний зсув ставлення Заходу до України.

А кацапам всув.
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15.02.2022 12:18 Відповісти
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15.02.2022 12:18 Відповісти
А ще недавно читав в кацапських соцмережах ніби то Кличко перерив весь Київ роблячи бункера
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15.02.2022 12:22 Відповісти
антураж - безцінно

Бункер Йо. Явдоха. 1990-ті роки

https://www.youtube.com/watch?v=-BbLy8QPiy0&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA
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15.02.2022 12:29 Відповісти
Де таких дурників лише беруть?
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15.02.2022 12:18 Відповісти
Вряд ли у вас хватает интеллекта даже на десятую часть того, что есть у Кулебы. Иначе бы не писали такую чушь.
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15.02.2022 12:20 Відповісти
Глава парламентской фракции Слуга народа https://nv.ua/ukraine/politics/vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-nevozmozhno-david-arahamiya-50216666.html Давид Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет «откровенные фейки» об угрозе вторжения российской армии.

В эфире ток-шоу Право на владу Арахамия сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами. Политик считает, что через несколько недель «фаза паники исчезнет».

«Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны», - заявил Арахамия.

Цей "зсув" може відкатитись назад після заяв таких проросійських дебілів, як Арахамія
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15.02.2022 12:19 Відповісти
Треба визнати, що блаЗЄнські докладали всіх можливих та неможливих зусиль, щоб цього зсуву не сталося.
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15.02.2022 12:20 Відповісти
Да ну? Доказательства можно? Или по-вашему президент и Рада должны были орать "ааа, паника! Украинцы, паникуйте!", чтоб распугать инвесторов и заодно обрушить банковскую систему Украины?
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15.02.2022 12:21 Відповісти
Будь ласка.

"Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"
"Депутатка Европейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахімії про те, що Захід та США "сіють паніку" щодо ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну."
Джерело:
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15.02.2022 12:27 Відповісти
Ви вважаєте, що хтось з інвесторів дослухається до цієї блаЗЄноти? А не до США?
Ви справді в це вірите?

Тоді я Вам поясню ЩО блаЗЄнські мали робити без особливої паніки. Після відомих заяв США, блаЗЄнські тихо мали їхати до Вашинґтона та (знову тихо і без паніки), посилаючись на інформацію США, просити у них зброю, зброю, зброю. І все, що можуть надати.
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15.02.2022 12:27 Відповісти
Где атикорупционный прокурор?
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15.02.2022 12:28 Відповісти
Немає і не буде, без відданого, на 300%, зебілам кандидата.

"Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса. Останній, нагадаю, є членом комісії з обрання голови САП і не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс"

Джерело:
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15.02.2022 12:39 Відповісти
До паніки.

29.12.2021
Канадський інвестор демонтував сонячну електростанцію через конфлікт з Коломойським: відео
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15.02.2022 12:30 Відповісти
"Ми це табу зняли", - наголосив міністр."
Шо?
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15.02.2022 12:23 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?hc_ref=ARSPUW3RAYHZylYtVBZMfj92YDfBbNVIGZ9gsQhB-hD_IPxuHHwhuLwbhrg9G24A6I8&fref=nf Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987103508006476&id=100001205690197 19 января 2020 г. ·


Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо. Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 91 року. А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було, вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. При чому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.
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15.02.2022 12:27 Відповісти
тИ ж так замучився від уваги Заходу до України!!!!! тИ ще то гівнецо!!!!!
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15.02.2022 12:28 Відповісти
Кулєба, одна бабка з автоматом з Маріуполя більше спромоглась зробити дла усвідомлення світом ситуації ніж все ваше МІС кодло з 2019 року. Чого посла Вел Бит. не відкликали?
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15.02.2022 12:39 Відповісти
 
 