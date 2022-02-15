У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", - Кулеба

Західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для ЗСУ.

"Йдеться не лише про зброю, як таку, насамперед це політичний сигнал і що ще важливіше - це тектонічний зсув ставлення Заходу до України. Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу - надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.

"Коли Україні загрожують - Захід стоятиме пліч-о-пліч із нами конкретними справами, і буквально протягом останніх місяців це було яскраво доведено", - підсумував глава МЗС.

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