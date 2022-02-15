У ставленні Заходу до України відбувся "тектонічний зсув", - Кулеба
Західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для ЗСУ.
"Йдеться не лише про зброю, як таку, насамперед це політичний сигнал і що ще важливіше - це тектонічний зсув ставлення Заходу до України. Згадайте 2014 рік. Це фактично було табу - надати Україні зброю, щоб вона могла захищатися від нападу Росії. Ми це табу зняли", - наголосив міністр.
Кулеба зазначив, що західний демократичний світ доводить, що вважає Україну своєю частиною.
"Коли Україні загрожують - Захід стоятиме пліч-о-пліч із нами конкретними справами, і буквально протягом останніх місяців це було яскраво доведено", - підсумував глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А кацапам всув.
Бункер Йо. Явдоха. 1990-ті роки
https://www.youtube.com/watch?v=-BbLy8QPiy0&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA
В эфире ток-шоу Право на владу Арахамия сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами. Политик считает, что через несколько недель «фаза паники исчезнет».
«Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны», - заявил Арахамия.
Цей "зсув" може відкатитись назад після заяв таких проросійських дебілів, як Арахамія
"Вони всі там вживають наркотики?": Депутат Європарламенту фон Крамон різко відреагувала на слова Арахамії про "сіяння паніки"
"Депутатка Европейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель різко відреагувала на висловлювання голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахімії про те, що Захід та США "сіють паніку" щодо ризиків повномасштабного наступу російської армії на Україну."
Джерело:
Ви справді в це вірите?
Тоді я Вам поясню ЩО блаЗЄнські мали робити без особливої паніки. Після відомих заяв США, блаЗЄнські тихо мали їхати до Вашинґтона та (знову тихо і без паніки), посилаючись на інформацію США, просити у них зброю, зброю, зброю. І все, що можуть надати.
"Міністри викинули з трійки міжнародних експертів Драго Коса. Останній, нагадаю, є членом комісії з обрання голови САП і не дає Банковій сфальшувати/зірвати той конкурс"
Джерело:
29.12.2021
Канадський інвестор демонтував сонячну електростанцію через конфлікт з Коломойським: відео
Шо?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2987103508006476&id=100001205690197 19 января 2020 г. ·
Я хотів назвати те, що зараз відбувається в державі, зрадою креолів, але і зрадою це не назвеш - вони вірні собі. Настільки різні цінності ми сповідуємо. Просто начебто існувало два проекти України - український і креольський, які поперемінно брали гору кожного виборчого циклу, починаючи з 91 року. А насправді виявилося, що в креолів ніякого проекту не було, вони так маскували свою включеність в проект реанімації імперії, щоб не отримати по рогах раніше свого часу. При чому, не від нас не отримати, а від вашингтонського обкому.