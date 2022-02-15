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Шольц відмовився робити російський ПЛР-тест перед зустріччю з Путіним
Канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 15 лютого, відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю із президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Шольц вирішив здати тест у німецького лікаря при посольстві Німеччини в Москві.
В оточенні канцлера повідомили, що німецька сторона запросила представників органів охорони здоров'я Росії бути присутнім на тестуванні Шольца. Весь комплект, необхідний проведення тесту, привезли з Німеччини.
Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон у рамках візиту до Путіна також відмовився від російського ПЛР-тесту.
Топ коментарі
+15 Максім ХОЙ #398010
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Тема вчерашнего дня - это, конечно, то, что чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности».
Пишут и о том, что среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.
Теперь вы понимаете, почему они всех так ненавидят?
Потерявшие человеческое достоинство ненавидят тех, кто его не потерял.
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-Valeriy-Chaly/100003056659575/?hc_ref=ARQsYjjIscVqxAYSxDn55O9CZu-A5WVoqnGqiTCmCMBHnaAp4GY4-fB9D0xk9ik_uAE&fref=nf Валерій Чалий (Valeriy Chaly)
Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.
Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.
Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.