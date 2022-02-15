Шольц відмовився робити російський ПЛР-тест перед зустріччю з Путіним

Канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 15 лютого, відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Шольц вирішив здати тест у німецького лікаря при посольстві Німеччини в Москві.

В оточенні канцлера повідомили, що німецька сторона запросила представників органів охорони здоров'я Росії бути присутнім на тестуванні Шольца. Весь комплект, необхідний проведення тесту, привезли з Німеччини.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон у рамках візиту до Путіна також відмовився від російського ПЛР-тесту.

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