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Новини Коронавірус і карантин
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Шольц відмовився робити російський ПЛР-тест перед зустріччю з Путіним

Шольц відмовився робити російський ПЛР-тест перед зустріччю з Путіним

Канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок, 15 лютого, відмовився від пропозиції російської сторони зробити йому тест на коронавірус перед зустріччю із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Шольц вирішив здати тест у німецького лікаря при посольстві Німеччини в Москві.

В оточенні канцлера повідомили, що німецька сторона запросила представників органів охорони здоров'я Росії бути присутнім на тестуванні Шольца. Весь комплект, необхідний проведення тесту, привезли з Німеччини. 

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон у рамках візиту до Путіна також відмовився від російського ПЛР-тесту.

Читайте: Питання членства України в НАТО наразі неактуальне, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7330) росія (64984) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+15
теперь стол будет не 10 метров а 20
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15.02.2022 13:00
+15
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15.02.2022 13:01
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новичка явно не хочет
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15.02.2022 13:00
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новичка явно не хочет
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15.02.2022 13:00 Відповісти
Шольц звичайно, скотиняка, але ж не самогубець!
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15.02.2022 13:07 Відповісти
​«Для встречи с Путиным все сдают кал, а Лавров - навоз»

Тема вчерашнего дня - это, конечно, то, что чиновники, приближенные к Путину, должны несколько раз в неделю сдавать кал из-за «повышенных мер безопасности».

Пишут и о том, что среди работников Администрации есть люди, которые провели более 150 дней прошлого года в одиночных номерах.

Теперь вы понимаете, почему они всех так ненавидят?

Потерявшие человеческое достоинство ненавидят тех, кто его не потерял.
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15.02.2022 13:11 Відповісти
теперь стол будет не 10 метров а 20
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15.02.2022 13:00 Відповісти
ищут второй стол, поставят в торец первому
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15.02.2022 13:01 Відповісти
И сетку для большого тенниса натянут, а что бы подстраховаться сверху волейбольную)))
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15.02.2022 13:05 Відповісти
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15.02.2022 13:19 Відповісти
***** повинно сидiти в скляному боксi з автономною вeнтиляцiєю. як члєнiн в мавзолєi.
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15.02.2022 13:13 Відповісти
***** вже має лежати в мавзолєї, поруч з Членіним
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15.02.2022 14:13 Відповісти
2000 парсеков.... лучше вообще Путя на Марсе....а Шольц на Земле...
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15.02.2022 13:22 Відповісти
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15.02.2022 13:01 Відповісти
А чого? Це кращій тест на болотах.
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15.02.2022 13:03 Відповісти
Видать у ***** реальные проблемы со здоровьем , раз он так панически боится КОВИДА, ну или проблемы с головой ( это мы и так знаем)
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15.02.2022 13:03 Відповісти
У нього там "пряме включення" і він з насолодою спостерігає як задихаються "на больнічці" Жирік та Зюганов. Естет...
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15.02.2022 13:09 Відповісти
Ну шо козломордие, дружба фройндшафт ? Шредер, Меркель, пляшен бир
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15.02.2022 13:07 Відповісти
наверное все таки фляшен ?
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15.02.2022 13:35 Відповісти
Телескоп в допомогу, бо манду не побаче)
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15.02.2022 13:07 Відповісти
Почему? Ето же твои братушки. Надо было еще и кашлянуть чтобы Х***ло обосрался
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15.02.2022 13:08 Відповісти
Х#йло это убийца! И толпа придурков ездит к нему на прием. Совсем страх потеряли...
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15.02.2022 13:11 Відповісти
Чого не зробиш заради піара !
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15.02.2022 13:29 Відповісти
Та ты только посмотри какой умный немец и сразу все ему понятно и к кому приехал и зачем и куда. А от дома, в тепле, сразу слабоумием начинает страдать...
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15.02.2022 13:12 Відповісти
Макрон привозив Зеленському ультиматум путіна виконати мінські угоди в інтерпретації Москви, тобто визнання ОРДЛО, відмова від НАТО і т. ін. Згоди від української влади Макрон не отримав. Тому Зеленському дали тиждень на роздуми, після чого в Київ приїхав Шольц за відповіддю, яку мав відвезти путіну. Макрон навіть заявив, що НАТО вимагає від Києва виконати мінські угоди (від Москви виконання мінських угод не вимагалось). І тут виступила Великобританія, що у неї думку Макрон не питав, отже заявляти від всього НАТО він не має права. 10 лютого на зустрічі в Берліні Франція і Німеччина тиснули, щоб Київ підписав зобов'язання виконати мінські угоди. Але США і Великобританія не дали їм дотиснути Київ. В Берліні капітуляцію Україна не підписала. І сьогодні Шольц приїхав в Москву з порожніми руками. Тому у відповідь на неприйняття Києвом ультиматуму, держдура проголосувала за визнання ОРДЛО.

https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-Valeriy-Chaly/100003056659575/?hc_ref=ARQsYjjIscVqxAYSxDn55O9CZu-A5WVoqnGqiTCmCMBHnaAp4GY4-fB9D0xk9ik_uAE&fref=nf Валерій Чалий (Valeriy Chaly)

Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.

Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.

Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
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15.02.2022 13:27 Відповісти
Він канєшно хвойда, але ж не ідіот
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15.02.2022 14:01 Відповісти
Ну да помажуть Шольцу Новічком , та не сильно щоб дуба дав не в росії а в ФРН от насморка.
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15.02.2022 14:16 Відповісти
 
 