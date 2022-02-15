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Новини
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COVID-тисяча: вакциновані українці вже накупили книжок на 1 млрд грн

COVID-тисяча: вакциновані українці вже накупили книжок на 1 млрд грн

На сьогодні програмою єПідтримка скористалися вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців переказано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу.

Серед найпопулярніших видів витрат:

- книжкові магазини – 1 млрд грн;

- кінотеатри – 658 млн грн;

- театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.

З 14 лютого українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, вже мають "зелений" сертифікат вакцинації від COVID-19.

Крім того, вже з 14 березня, люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Водночас з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.

Нагадаємо, що відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати громадяни України віком від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

виплати (1037) книги (446) Міністерство культури (755)


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Топ коментарі
+2
Фуух, нарешті встановив Дію. Де моя тища?
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15.02.2022 13:41
+1
Замість того, щоб на цей мільярд зміцнити армію, ЗЕбидло набрало собі макулатури.
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15.02.2022 13:35
+1
.Книжки , кінотеатри ,, під час війни ... А можна було б дозволити людям , використати ті гроші , на щось корисніше , але клоунська влада , вирішила пустити їх на - зрєліща .
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15.02.2022 13:53
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Замість того, щоб на цей мільярд зміцнити армію, ЗЕбидло набрало собі макулатури.
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15.02.2022 13:35 Відповісти
Так Зеля выбора не оставил. Тысячу зелькину можно только на киношку или книги потратить. Никто же выбора и не дал.
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15.02.2022 14:21 Відповісти
Так больше ж не нашо как бы потратить материальное. Вот и купили книги. Но это не для чтения, а что бы грубу зажечь или мангал
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15.02.2022 13:36 Відповісти
легче в сети скачать чем палиться в говнодии
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15.02.2022 13:39 Відповісти
Фуух, нарешті встановив Дію. Де моя тища?
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15.02.2022 13:41 Відповісти
нація стане більше освідчена))
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15.02.2022 13:45 Відповісти
Цікаво, чи порозумнішають від прочитання цих книжок?
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15.02.2022 13:45 Відповісти
.Книжки , кінотеатри ,, під час війни ... А можна було б дозволити людям , використати ті гроші , на щось корисніше , але клоунська влада , вирішила пустити їх на - зрєліща .
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15.02.2022 13:53 Відповісти
Месяц уже не приходит 1000грн.Вот Вам и 10 дней...Кому звонить хз...
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15.02.2022 14:28 Відповісти
Нема сенсу винити людей, які витратили ці, так легко вкрадені зеленоГНИДАМИ з Українського бюджету гроші, на книги... Вкрадені в такий небезпечний для Вкраїни час, коли кацапо-орда погрожує війною і більше того, готує масове вторгненя в Україну. Якщо так легко зелені ГНИДИ знаходять в бюджеті гроші на книги, чому у них не виходить знайти кошти на ******* озброєння армії? От хто вони після цього: 1)просто дебіли, чи 2) вороги України? Чи два в одном?
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15.02.2022 14:59 Відповісти
 
 