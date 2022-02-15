COVID-тисяча: вакциновані українці вже накупили книжок на 1 млрд грн

На сьогодні програмою єПідтримка скористалися вже понад 8,6 млн українців. Загалом з початку запуску програми на картки українців переказано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Безумовним лідером за витратами коштів, які громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок. Менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн. Це суттєва підтримка для видавничого бізнесу.

Серед найпопулярніших видів витрат:

- книжкові магазини – 1 млрд грн;

- кінотеатри – 658 млн грн;

- театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.

З 14 лютого українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, вже мають "зелений" сертифікат вакцинації від COVID-19.

Крім того, вже з 14 березня, люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Водночас з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.

Нагадаємо, що відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати громадяни України віком від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.