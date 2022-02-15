Португалія приєднається до сил швидкого реагування НАТО

Цьогоріч Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО (NRF) – багатонаціональних об’єднаних силах високої готовності, здатних забезпечити швидку військову відповідь на кризу, що виникає.

Як ынформуэ Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Euractiv.

"Відповідно до міжнародних зобов'язань, взятих перед НАТО, у 2022 році Португалія братиме участь у Силах реагування НАТО (NRF), які знаходяться під командуванням Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі (SACEUR)", - йдеться у відповіді Міністерства оборони країни на запит агентства Lusa.

Як зазначається, до складу Сил реагування НАТО входить Спільна оперативна група дуже високої готовності (VJTF), яка може бути готова до реагування протягом семи днів.

У міноборони країни додали, що "кошти, виділені Португалією для VJTF на 2022 рік, можуть бути використані НАТО, у разі активації, повністю або частково, залежно від типу місії, яка буде виконана".

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Як повідомлялося, у відповідь на агресивні на невиправдані дії Російської Федерації та її військове нарощування вздовж кордонів України НАТО продовжує послідовно збільшувати свою присутність у стратегічно важливому регіоні Чорного моря, щоб забезпечити захист та оборону для всіх союзників.