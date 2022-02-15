Завтра всі телеканали України покажуть телемарафон на тему єднання, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на всіх телеканалах країни на тему єднання.

"Буде цікавий телемарафон завтра з 8:00 до 10:00 ранку, всі телеканали країни фактично мовитимуть однією картинкою. З 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 ми побачимо різних спікерів, представників влади, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання та на тему наративів, які нашу країну допомагають об'єднувати", - сказав Ткаченко на пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів доручив органам влади забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будівлях у всіх населених пунктах та підсвічування у вечірній час адмінбудівель кольорами прапора у День єднання, 16 лютого.

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Також Кабмін доручив створити єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про безпекову ситуацію та діяльність державних органів з питань гарантування безпеки громадян.