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Завтра всі телеканали України покажуть телемарафон на тему єднання, - Ткаченко

Завтра всі телеканали України покажуть телемарафон на тему єднання, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко анонсував на 16 лютого телемарафон на всіх телеканалах країни на тему єднання.

"Буде цікавий телемарафон завтра з 8:00 до 10:00 ранку, всі телеканали країни фактично мовитимуть однією картинкою. З 8:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 ми побачимо різних спікерів, представників влади, лідерів громадської думки, волонтерів, які говоритимуть на тему єднання та на тему наративів, які нашу країну допомагають об'єднувати", - сказав Ткаченко на пресконференції в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів доручив органам влади забезпечити підняття Державного прапора України на адміністративних будівлях у всіх населених пунктах та підсвічування у вечірній час адмінбудівель кольорами прапора у День єднання, 16 лютого.

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Також Кабмін доручив створити єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про безпекову ситуацію та діяльність державних органів з питань гарантування безпеки громадян.

Автор: 

Міністерство культури (755) Ткаченко Олександр (509) телебачення (1170) марафон (115) День єднання (11)


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Топ коментарі
+10
День Злуки - 22 січня.
А 16го - це зєнєдаразумєніє.
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15.02.2022 17:00
+8
А Україні ВЖЕ є День Соборності Україні.
Навіщо ця чергова квартальна дурня?
Попиляти гроші на організації шоу імені найвеличнішого?
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15.02.2022 17:03
+7
Лицемеры укуренные!!Объединение вокруг зеленого Чма???
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15.02.2022 17:00
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Буде прем'ера відосіків від клоуна та його слуг!
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15.02.2022 16:59 Відповісти
"свати на передовій"
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15.02.2022 17:03 Відповісти
Лицемеры укуренные!!Объединение вокруг зеленого Чма???
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15.02.2022 17:00 Відповісти
День Злуки - 22 січня.
А 16го - це зєнєдаразумєніє.
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15.02.2022 17:00 Відповісти
Гудок 2
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15.02.2022 17:01 Відповісти
Маразм зе-влади крепчає
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15.02.2022 17:00 Відповісти
Відволікає увагу від зради !
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15.02.2022 18:24 Відповісти
А чому вихідний не зробив ?
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15.02.2022 17:00 Відповісти
Так в нас давно є день єдності і називається він День Собо́рності України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Що Вава і єлдак цього не знають?
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15.02.2022 17:02 Відповісти
Він не про те єднання. Коли він видавав указ то була інформація, і залишається досі, що 16 числа путін піде в наступ. З нагоди вторгнення рашистів Зюзя вирішив влаштувати для них свято єднання. Скумбрія по 8 гривень одягне кокошник, Зюзя одягне косоворотку і будуть єднатись з мокшанцями.
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15.02.2022 20:47 Відповісти
А Україні ВЖЕ є День Соборності Україні.
Навіщо ця чергова квартальна дурня?
Попиляти гроші на організації шоу імені найвеличнішого?
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15.02.2022 17:03 Відповісти
новий стиль гімностьркі і валєночков пасмотрім на йіх((
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15.02.2022 18:39 Відповісти
...с одной стороны - все верно, а с другой - в зеленом исполнении напоминает один старый фильм
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15.02.2022 17:03 Відповісти
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15.02.2022 17:05 Відповісти
Шоу одного актора Зеленського першого та найвеличнішого лідера **********, про те який він крутий, зупинив війну, переміг путіна, обєднав світ проти РФ, обєднав всіх українців, проводить реформи та надає підтримку, безкоштовний піар за держ рахунок, цирк шапито...новий культ особистості)
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15.02.2022 17:05 Відповісти
Поздно Зеле пить боржоми! Его уже все ненавидят!!!
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15.02.2022 17:07 Відповісти
Унтерменш не может понять чем больше его показывают то больше его и ненавидят!
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15.02.2022 17:10 Відповісти
Як можна змусити всі телеканали показувати одну програму? Тим більше тоді, коли, за словами керівництва держави, ніякої надзвичайної ситуації немає? Це нагадує часи, коли по всіх каналах одночасно показували програму "Врємя".
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15.02.2022 17:10 Відповісти
Не звізди!
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15.02.2022 19:02 Відповісти
А может наоборот,нужна тема отделения,пора Украину и украинцев отделить от помощников сивковича и тех кто из назначает на должности.
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15.02.2022 17:11 Відповісти
Єслі в чьом то нєувєрєн- пілі відосікі. (Наполєон второй)
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Влада захотіла єднатись з народом? Та українці вже і без влади набагато раніше об'єднались проти ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх.
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15.02.2022 17:17 Відповісти
Ну що можна сказати про цю владу? Одні нецензурні висловлювання на думку приходять. У нас що зникла армія Росії біля кордонів? Зелена шобла поводиться так наче отримала перемогу. Та ви ще вчора з раннього ранку до пізньої ночи задавали інтереси України, а сьогодні все вже -перемога. Та ви дякувати повинні США та Великій Британії за крихітне падіння градусу напруження, а не робити шоу. А, ну так, ви ж окрім створення шоу більше нічого не можете , сволота.
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15.02.2022 17:20 Відповісти
Калька с действий диктатора маршала Петена во Франции в 1940 г.
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15.02.2022 18:21 Відповісти
Вже є День соборності України. А що за день єднання??? На тлі російської загрози виникає якась неприємна аналогія. Це буде щось на зразок "Вассаєдінєнія Украіни с Рассієй"? Маю не багато сумнівів, що "наша" влада здатна на такий крок.
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15.02.2022 17:31 Відповісти
І шо пакажут пґазнаваніє https://www.calendarz.com/ru/when-is/jewish-holidays/purim/2022 пуґима за мєсяц до начяла!
Ой вей.
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15.02.2022 17:33 Відповісти
Може досить відосиків? Вже екрани телевізорів не витримують, не кажучи про телеглядачів!
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15.02.2022 17:51 Відповісти
Щоб ви здохли. блаЗЄнські виродки зі своїми псевдосвятами...
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15.02.2022 18:13 Відповісти
Зеля отвлекает внимание народа от предательства все своим кодлом. Какое единение? С Московией?
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15.02.2022 18:19 Відповісти
лайно сране, коли свої серіальчики про тупих гуцулів та вумних мацквічєй знімав, мабуть теж про єднання думав. Лицемір хйв.
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15.02.2022 18:25 Відповісти
Які ще єднання? Садити потрібно ОПЗЖ і ще багатьох кого! І конфіскувати нерухомість хоча б, у тих , хто швиденько чкурнув, навіть не в Росію! Чи як на Майдані пісні співати і за руки братися... Чи ви і Путіна за клоуна вважаєте?
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15.02.2022 19:11 Відповісти
ЗЕ и его ЗЕшоблу в отставку!!!
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15.02.2022 20:17 Відповісти
Иди на уй гнида кацапская.
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15.02.2022 20:53 Відповісти
Единение с кем? С сепарами? Тогда готовим Вову на вилы
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15.02.2022 21:22 Відповісти
В шоу для российской пропаганды и которая троллит США и Джо Байдена принимать участия не буду.
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15.02.2022 21:40 Відповісти
 
 