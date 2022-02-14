Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість постановляю:

1. Оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання.

У цей день:

підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10.00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України", - йдеться у документі.

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Крім того, Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема:

забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України;

створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян;

прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

Президент також доручає державним органам забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій.

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