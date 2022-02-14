Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання
Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість постановляю:
1. Оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання.
У цей день:
- підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;
- виконати о 10.00 Державний Гімн України;
- провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України", - йдеться у документі.
Крім того, Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема:
- забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України;
- створення на основі діючих інформаційних ресурсів єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань забезпечення безпеки громадян;
- прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.
Президент також доручає державним органам забезпечити належне їх функціонування, перебування посадових осіб на роботі та виконання ними обов'язків відповідно до складеної присяги, а у разі виявлення порушень застосування в установленому порядку відповідних санкцій.
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Самолеты с оружием , несмотря на ваши вопли"всё пропало", приземляются в Киеве , а главы государств и топовые министры Европы и даже США- говорят с ним по телефону, принимают у себя и ездят толпой в Киев. И все посылают Путина с его ультиматумами на......Слава Украине!
Вы, мадам, работаете у президента, знаете, с кем он договаривается, кому отвечает, уверены, что он ничего не подписывает , ни с кем не совещается -и т.д? Оно и видно-по вашему лексикону... Оно все идет само собой-или , скажите, Ермак все решает-как утверждают такие же невежи/"патриоты", как Вы ... Не порите чепухи-если Вы взрослая женщина. Не смотрите ТВ -оно принадлежит олигархам и не слушайте выдающихся журналистов-все они зарабатывают на вас. Действительно- лохах и олухах. Живите своим умом, а лучше- не лезьте в это болото...
Сережа,с такими "изысканными" выражениями- с Вами серьезные люди вряд ли будут бесеседовать... Но я Вам отвечу. У НАТО есть устав т.е. закон-кто может быть принят, а кто нет. Там всё четко прописано. Нет-если есть война на террритории просителя, нет- если нет эффект. борьбы с коррупцией,нет-если нет прозрачной судебной системы...И т.д,и т. подобное...Ну, Вы ж понимаете (я даже живя не в Украине-и то понимаю) что не могут 30 гос- ЕДИНОГЛАСНО принять Украину! Они ей,как видите, очень даже сочувствуют, помогают больному встать на ноги, но...закон есть закон....Насчет ООН,конечно,частично,даже бОльшей частью, я с Вами согласен. Но там, в числе 5 членов Совета Безопасности с правом "вето"- есть Россия. Вы ж понимаете...Для Украины ООН возможность высказаться-но не более того...
Вы же эту коррупцию нам и насадили. Мы что лучше жить стали? вы ссыте ***** и на подтанцовке у него, ну и конечно вам украинцы не такие - да пошли все оптом в жопу. У меня детям нечего кушать и это в масштабе страны - ты услыхал меня умник?
Эта мразота за 2 года 8 раз отдыхающий а ранее кинулся в бега от армии будет говорить о единстве? Что бы в глаза посмотреть сдал территории
А томас- термос, а игра на рояле своим п и сюном, а неньку шлюхой кто выставил? предальство - вагнер и др. операции... а тупое преследование пороха просто тотально суды за всё! Мы незабудем этогои сраной метлой вас гнать и с позором
Всё это можно назвать только одним словом - ПОЗОР .
И я не кацап .
А переиграл он благодаря соплежеванию Порошенко с 2014 по 2019 годы , и возможности проведения выборов президента в воюющей стране .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB#:~:text=%D0%AF.&text=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%C2%AB%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%2D%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.&text=16%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2. Операція «Зірка»
Или это будет опять шаурма с клоунами?