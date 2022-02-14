Зеленский объявил 16 февраля Днем единства
Президент Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по консолидации украинского общества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, нравственно-психологического давления на общественное сознание выношу:
- Объявить 16 февраля 2022 г. Днем единства.
В этот день:
- поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
- исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
- провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", - говорится в документе.
Кроме того, Кабинета Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:
- обеспечения с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины;
- создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UА вместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан;
- ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Президент также поручает государственным органам обеспечить надлежащее их функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений применения в установленном порядке соответствующих санкций.
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Самолеты с оружием , несмотря на ваши вопли"всё пропало", приземляются в Киеве , а главы государств и топовые министры Европы и даже США- говорят с ним по телефону, принимают у себя и ездят толпой в Киев. И все посылают Путина с его ультиматумами на......Слава Украине!
Вы, мадам, работаете у президента, знаете, с кем он договаривается, кому отвечает, уверены, что он ничего не подписывает , ни с кем не совещается -и т.д? Оно и видно-по вашему лексикону... Оно все идет само собой-или , скажите, Ермак все решает-как утверждают такие же невежи/"патриоты", как Вы ... Не порите чепухи-если Вы взрослая женщина. Не смотрите ТВ -оно принадлежит олигархам и не слушайте выдающихся журналистов-все они зарабатывают на вас. Действительно- лохах и олухах. Живите своим умом, а лучше- не лезьте в это болото...
Сережа,с такими "изысканными" выражениями- с Вами серьезные люди вряд ли будут бесеседовать... Но я Вам отвечу. У НАТО есть устав т.е. закон-кто может быть принят, а кто нет. Там всё четко прописано. Нет-если есть война на террритории просителя, нет- если нет эффект. борьбы с коррупцией,нет-если нет прозрачной судебной системы...И т.д,и т. подобное...Ну, Вы ж понимаете (я даже живя не в Украине-и то понимаю) что не могут 30 гос- ЕДИНОГЛАСНО принять Украину! Они ей,как видите, очень даже сочувствуют, помогают больному встать на ноги, но...закон есть закон....Насчет ООН,конечно,частично,даже бОльшей частью, я с Вами согласен. Но там, в числе 5 членов Совета Безопасности с правом "вето"- есть Россия. Вы ж понимаете...Для Украины ООН возможность высказаться-но не более того...
Вы же эту коррупцию нам и насадили. Мы что лучше жить стали? вы ссыте ***** и на подтанцовке у него, ну и конечно вам украинцы не такие - да пошли все оптом в жопу. У меня детям нечего кушать и это в масштабе страны - ты услыхал меня умник?
Эта мразота за 2 года 8 раз отдыхающий а ранее кинулся в бега от армии будет говорить о единстве? Что бы в глаза посмотреть сдал территории
А томас- термос, а игра на рояле своим п и сюном, а неньку шлюхой кто выставил? предальство - вагнер и др. операции... а тупое преследование пороха просто тотально суды за всё! Мы незабудем этогои сраной метлой вас гнать и с позором
Всё это можно назвать только одним словом - ПОЗОР .
И я не кацап .
А переиграл он благодаря соплежеванию Порошенко с 2014 по 2019 годы , и возможности проведения выборов президента в воюющей стране .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB#:~:text=%D0%AF.&text=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%C2%AB%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%2D%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.&text=16%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2. Операція «Зірка»
Или это будет опять шаурма с клоунами?