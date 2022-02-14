Зеленский объявил 16 февраля Днем единства

Президент Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по консолидации украинского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, нравственно-психологического давления на общественное сознание выношу:

Объявить 16 февраля 2022 г. Днем единства.

В этот день:

поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Кабинета Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:

обеспечения с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины;

создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UА вместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан;

ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Президент также поручает государственным органам обеспечить надлежащее их функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений применения в установленном порядке соответствующих санкций.