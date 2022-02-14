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Зеленский объявил 16 февраля Днем единства

Зеленский объявил 16 февраля Днем единства

Президент Владимир Зеленский подписал указ о безотлагательных мерах по консолидации украинского общества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, нравственно-психологического давления на общественное сознание выношу:

  1. Объявить 16 февраля 2022 г. Днем единства.

В этот день:

  • поднять Государственное Знамя Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;
  • исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;
  • провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Кабинета Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:

  • обеспечения с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины;
  • создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UА вместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан;
  • ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Президент также поручает государственным органам обеспечить надлежащее их функционирование, пребывание должностных лиц на работе и исполнение ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений применения в установленном порядке соответствующих санкций.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) День единства (8)


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Топ комментарии
+42
завтра докуплю патронов
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14.02.2022 19:49
+33
Пнх полудурок півшостий
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14.02.2022 19:46
+31
цей гівнюк ще не втік?
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14.02.2022 19:46
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А, погуглил, не стоит, давно живет счастливо десь в маєтку у штатах ((((
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14.02.2022 20:41 Ответить
та такой и был
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14.02.2022 20:21 Ответить
Идиот - ти воєнний стан вводити думаєш?
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14.02.2022 20:19 Ответить
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14.02.2022 20:21 Ответить
День єднання, це - 22 січня, Свято України!
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14.02.2022 21:23 Ответить
Президент Украины не царь, чтобы учреждать какие-то праздники, это имеет право делать только ВР Украины, после обсуждения в обществе.Определенная узурпация власти в руках Зеленского ничего хорошего ему и его банде не принесет. Все призойдет с точностью наоборот.
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14.02.2022 20:23 Ответить
День Видосиков!
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14.02.2022 20:23 Ответить
ну, добре хоч не "день шашликів"
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14.02.2022 20:23 Ответить
👏👏👏👏🤣🤣🤣🤣🤣🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤯🤯🤯
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14.02.2022 20:24 Ответить
лично я, если у нас появится филиал парашки в виде дыры - постараюсь свалить как можно быстрее. читайте тютчева сами, я в совке начитался...
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14.02.2022 20:27 Ответить
Жаль шо живу не в Киеве..нано выходить всем и дать зеленым уродам единого подсрачника...так чтобы летел далеко и не возвращался хоть в Израиль, хоть в ростов
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14.02.2022 20:29 Ответить
День Єднання - це коли депутати СН , що втекли повернуться до України?
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14.02.2022 20:29 Ответить
+1000
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14.02.2022 21:19 Ответить
клоун объявил день единства себя с ермаком
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14.02.2022 20:30 Ответить
И за одно и Индепендецу Литвы отметить
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14.02.2022 20:31 Ответить
Зелёная нечисть,когда народ от бюджета оторвал и свиней своих загнал его раскрадать о единстве он стал думать...
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14.02.2022 20:31 Ответить
Обьявлять праздником придаманую дату придуманого вторжения это конечно высшая степень мастерства государственного управления. Может для начала кого-то победить или кого то обьеденить? Или вообще не важно? Рандомная да-а пусть будет праздник😆🤦🏼‍♀️
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14.02.2022 20:32 Ответить
То идёт в НАТО, то нет; то нужна поддержка и оружие Запада, то нет... Идиот. Сходи к психиатру падаль зелёная.
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14.02.2022 20:32 Ответить
Это все на что он способен, браво!
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14.02.2022 20:33 Ответить
пошел нхр, с ермаком объединишься
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14.02.2022 20:34 Ответить
не, ну такого маразма даже при совке не было
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14.02.2022 20:36 Ответить
В свете того,что обещают 16го-вполне адекватная хрень от клована. А прикол в том что нихера мы 16го не дождемся кроме восхода солнца))
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14.02.2022 20:37 Ответить
з таким же успіхом він міг оголосити цей день днем свистульки
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14.02.2022 20:37 Ответить
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15.02.2022 01:05 Ответить
👍
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14.02.2022 20:37 Ответить
Таке трапляється, коли маєш документи про отримання середньої та вищої освіти, а насправді освіту не здобував, а постійно розважався у КВВ. Українці давно і щорічно визначають День злуки.
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14.02.2022 20:39 Ответить
Вы , ребята-организованные комментаторы, себе зубоскальте по поводу Зеленского-это огромная помощь Украине в трудный час)))).На большее- вы явно неспособны. А он делает своё дело в тех условиях,что есть. Конечно, не всегда удачно. Все "папередники" что-то говорят с важным видом знатоков, советуют то, что он и так делает , без них,выходцев из "страны Советов"...А чо раньше не было, как сейчас?
Самолеты с оружием , несмотря на ваши вопли"всё пропало", приземляются в Киеве , а главы государств и топовые министры Европы и даже США- говорят с ним по телефону, принимают у себя и ездят толпой в Киев. И все посылают Путина с его ультиматумами на......Слава Украине!
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14.02.2022 20:40 Ответить
Прилетают и посылают. Только клоун здесь ни при чем. Разве что, Запад в **** от нашего п. , поэтому помогает.
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14.02.2022 20:43 Ответить
Зоя , а вы дома , в кругу семьи тоже на таком жаргоне общаетесь ?
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14.02.2022 21:33 Ответить

Вы, мадам, работаете у президента, знаете, с кем он договаривается, кому отвечает, уверены, что он ничего не подписывает , ни с кем не совещается -и т.д? Оно и видно-по вашему лексикону... Оно все идет само собой-или , скажите, Ермак все решает-как утверждают такие же невежи/"патриоты", как Вы ... Не порите чепухи-если Вы взрослая женщина. Не смотрите ТВ -оно принадлежит олигархам и не слушайте выдающихся журналистов-все они зарабатывают на вас. Действительно- лохах и олухах. Живите своим умом, а лучше- не лезьте в это болото...
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15.02.2022 02:30 Ответить
Вот и я про то же. Нужно радоваться то, что есть. Обмазать гавном - проще всего, ну так обмазать то любого можно. Основные задачи при условии этих вводных решаются, не идеально, но решаются. А результаты сейчас вообще никто спрогнозировать не может.
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14.02.2022 20:48 Ответить
А как же НАТО двери, которой открыты для всех стран¿ Украина просит принять, просит защиты но НАТО говорит нет, Украина не соответствует стандартам НАТО, да пусть НАТО скажет честно, что обосрались. НАТО только и может воевать с врагом типа Саддама Хуссейна, Кувейт они освободили всем миром, а как серьезный противник так сразу все и обосрались. А какова роль ООН, которые только и думают, что бы ещё ляпнуть что бы хоть как то обосновать своё существование, что это за организация такая члены которой могут накладывать вето на решение ООН против своей агрессии, и делают что хотят. Вообщем вывод напрашивается сам собой - НАТО и ООН это две абсолютно бесполезные и трусливые организации..
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14.02.2022 21:38 Ответить

Сережа,с такими "изысканными" выражениями- с Вами серьезные люди вряд ли будут бесеседовать... Но я Вам отвечу. У НАТО есть устав т.е. закон-кто может быть принят, а кто нет. Там всё четко прописано. Нет-если есть война на террритории просителя, нет- если нет эффект. борьбы с коррупцией,нет-если нет прозрачной судебной системы...И т.д,и т. подобное...Ну, Вы ж понимаете (я даже живя не в Украине-и то понимаю) что не могут 30 гос- ЕДИНОГЛАСНО принять Украину! Они ей,как видите, очень даже сочувствуют, помогают больному встать на ноги, но...закон есть закон....Насчет ООН,конечно,частично,даже бОльшей частью, я с Вами согласен. Но там, в числе 5 членов Совета Безопасности с правом "вето"- есть Россия. Вы ж понимаете...Для Украины ООН возможность высказаться-но не более того...
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15.02.2022 03:08 Ответить
Сергей Руденко абсолютно праа, и нечего защищать тупое шобло.

Вы же эту коррупцию нам и насадили. Мы что лучше жить стали? вы ссыте ***** и на подтанцовке у него, ну и конечно вам украинцы не такие - да пошли все оптом в жопу. У меня детям нечего кушать и это в масштабе страны - ты услыхал меня умник?
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15.02.2022 07:38 Ответить
Откуда такая убеждённость всем давать советы? ЗЕшобло возомнили из себя проповедникаами? Весь эфир воют о повышении пенсий а от народа слышу проклятие бубочке. Моей супруге 62 года и лишили ВСЕГО полностью.

Эта мразота за 2 года 8 раз отдыхающий а ранее кинулся в бега от армии будет говорить о единстве? Что бы в глаза посмотреть сдал территории

А томас- термос, а игра на рояле своим п и сюном, а неньку шлюхой кто выставил? предальство - вагнер и др. операции... а тупое преследование пороха просто тотально суды за всё! Мы незабудем этогои сраной метлой вас гнать и с позором
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15.02.2022 07:27 Ответить
ахринеть, так шо за восход сонця граючому яйцероялю благодарить
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15.02.2022 08:38 Ответить
А день Соборности куда?
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14.02.2022 20:41 Ответить
То, что сегодня провернул кремлёвский агент "клоун" с помощью Пристайко и Шольца будет иметь негативные последствия для всего западного мира и прежде всего для США и Великобритании .
Всё это можно назвать только одним словом - ПОЗОР .
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14.02.2022 20:43 Ответить
Да , к сожалению , Путин опять всех переиграл .
И я не кацап .
А переиграл он благодаря соплежеванию Порошенко с 2014 по 2019 годы , и возможности проведения выборов президента в воюющей стране .
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14.02.2022 21:11 Ответить
Порох виноват что вы тупые?
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14.02.2022 21:14 Ответить
Да,да. Сейчас все голосовали за Пороха. И все в АТО библиотекарями. Днем с огнем не найти бубочкиного избирателя.
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14.02.2022 22:00 Ответить
да да-они тупые до безконечности
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15.02.2022 08:41 Ответить
Дураком ты был , дураком и помрёшь
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14.02.2022 21:19 Ответить
да нет батюшка , дурак это вы , потому как унизили амеров с их помощью ниже некуда .
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14.02.2022 21:37 Ответить
Да нет , их то не я унизил , а Зеленский и его шобла , а у вас милейший даже мозгов не хватает на такие простые , школьные истины .
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14.02.2022 21:49 Ответить
да нет дурачок , именно своей постановкой вопроса я получил ответ от тебя невоспитанного тупаря, который доказывает моё предположение об отсутствии в твоей башке элементарного развития . Потому как только ≪зрадень≫ будет думать что все делегации разных стран , Америка с её Президентом и Сенатом и все кто нас поддерживает разговаривают с агентом кремляди и ничего про это не догадываются , продолжают дальше общение ...... и только имя и хфамилия , иже с ним ≪знают≫ что Зеленский агент кремляди . Не сложно написано для тебя ≪стратега≫ ?
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14.02.2022 22:14 Ответить
А как же заглянуть в глаза воблоглазому плешегному или просто перестать стрелять?
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14.02.2022 20:52 Ответить
Надо ещё обнять и пожать руку...
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15.02.2022 07:48 Ответить
*******.
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14.02.2022 20:56 Ответить
коли буде день їбанітових паличок?
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14.02.2022 21:02 Ответить
А что, зря вы все налетели! Отличный праздник может получиться! Если вся страна, наконец-то объединиться: и те, кто за Пороха и те, кто за ....., для того, что бы послать на ..... этого клоуна.
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14.02.2022 21:03 Ответить
У нас уже є офіційний День єднання - 22 січня. І саме цього дня беркутня вбила перших майданівців на Грушевського. Вова, ти б не вий*вався.
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14.02.2022 21:05 Ответить
А знаете, что это за дата? 16 февраля 1943 г. был захвачен Харьков в результате наступательной операции советских войск. Помните, как зеленский вдруг неожиданно ляпнул в интервью, что может быть оккупирован именно Харьков? А если вспомнить маниакальное желание х@ла все свои "одвиги" приурочивать к определенным датам, то вообще становится не по себе(((

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB#:~:text=%D0%AF.&text=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%C2%AB%D0%97%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%2D%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.&text=16%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2. Операція «Зірка»
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14.02.2022 21:31 Ответить
Захвачен? Ти падла западенська, тварюка продажна.
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15.02.2022 11:05 Ответить
иди на ***
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14.02.2022 21:05 Ответить
И слова вроде правильные,но гадко это слышать. Как будто в чистый колодец кто то нассал.
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14.02.2022 21:12 Ответить
Шашлыки зимой?

Или это будет опять шаурма с клоунами?
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14.02.2022 21:13 Ответить
Ви очікували оголошення військового стану? хер там! свято!!
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14.02.2022 21:13 Ответить
ДОЛБо@б в догонку этому ушлепку Порошенко предлагал увеличить бюджет ВС Украины на 50 млрд грн собрать внеочередное заседание ВР
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14.02.2022 21:19 Ответить
день *******
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14.02.2022 21:24 Ответить
Еще немножко и булаваносец станет щирым украинцем...( Вот и Гардоны с Комаровским примкнули к Рабиновичу .... а так хвалили веселого !?) Тока снять кипу маловато......Правильно ! Надо новый праздник затеять!
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14.02.2022 21:29 Ответить
Уррррррррррраааааааааааа! ШАШЛИКИ!!!!!!!!!!!!
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14.02.2022 21:45 Ответить
https://youtu.be/saHxXOttKPo?t=1740
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14.02.2022 21:47 Ответить
Це плювок в морду жовтої телепомийки CNN , що активно бреше сіючи паніку з 24.12.2021.
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14.02.2022 21:49 Ответить
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14.02.2022 21:49 Ответить
Єднання з ким він збирається св'якувати? Надіють не з московітським "братнім " народом?
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14.02.2022 21:51 Ответить
Як **** довго впиралася проти підняття зарплати військовим. Лише реальна загроза притисла підлоту відірвати дещо від крадівництва
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14.02.2022 22:49 Ответить
Посмотрим что на деле будет. Дураку обещать,что с горы катиться
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15.02.2022 01:22 Ответить
Все идёт хорошо. Не смотря идиотов вокруг. Идиоты в меньшинстве.
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15.02.2022 01:00 Ответить
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