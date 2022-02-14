"Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось", - Зеленський про олігархів і нардепів, що полетіли з України

Президент Володимир Зеленський вважає, що депутати і олігархи, які чартерами вилетіли напередодні з України, мають повернутися.

Про це він заявив 14 лютого за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви сказали, 30 чартерів тільки вчора? Це говорить про те, що в нас багата країна... Пан Шольц (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) каже, що треба інвестувати в країну, щоб нарощувались інвестиції. Ви бачите, 30 чартерів тільки вчора полетіли. Я думаю, що у нас багато інвестицій... Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось", - зазначив Зеленський.

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Він також додав, що залишаються сьогодні "надійні, громадяни України". "Я хочу їм всім подякувати. Я думаю, залишаються всі, хто з нами", - додав президент.

У той жде час, на його думку, політики і олігархи, які виїхали з України - повинні повернутись в країну "у такий непростий час". "Зайві підуть - залишаться громадяни України", - додав Зеленський.

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