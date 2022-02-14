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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось", - Зеленський про олігархів і нардепів, що полетіли з України

Президент Володимир Зеленський вважає, що депутати і олігархи, які чартерами вилетіли напередодні з України, мають повернутися.

Про це він заявив 14 лютого за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви сказали, 30 чартерів тільки вчора? Це говорить про те, що в нас багата країна... Пан Шольц (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) каже, що треба інвестувати в країну, щоб нарощувались інвестиції. Ви бачите, 30 чартерів тільки вчора полетіли. Я думаю, що у нас багато інвестицій... Головне, щоб вони порожніми відлітали, а не вивозили щось", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

Він також додав, що залишаються сьогодні "надійні, громадяни України". "Я хочу їм всім подякувати. Я думаю, залишаються всі, хто з нами", - додав президент.

У той жде час, на його думку, політики і олігархи, які виїхали з України - повинні повернутись в країну "у такий непростий час". "Зайві підуть - залишаться громадяни України", - додав Зеленський.

Також читайте: Понад 20 нардепів перебувають сьогодні за межами України. ПОВНИЙ СПИСОК

депутат (1771) Зеленський Володимир (23715) олігарх (930) польоти (206) літак (2899) чартер (30)


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Топ коментарі
+34
зеЛох просто тупий клован, бо не розуміє що гроші НЕ вивозять чУмаданами (як це постійно каже подоляк в методичках для зефілітіків)
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14.02.2022 17:18
+22
Надеюсь на то, что короткого материала будет достаточно для коллег, которые в этот поздний час еще не спят и кого понесло по волнам всего того, что сейчас несется по различным каналам как СМИ, так и социальных сетей.
Итак, большая игра входит в свою финальную стадию.
Как она будет развиваться, мы не можем предполагать, поскольку в этой игре ставки очень большие и Украина здесь просто должна делать то, что нужно, то есть - не паниковать, а спокойно наблюдать за происходящим и быть готовым к любому развитию ситуации.

Кто-то сейчас слышит стоны от военных? Нет? А ведь они находятся на переднем крае и всего в нескольких десятков километров от противника. Они знают, что и как делать, они этому учились и слава Богу, с каждым днем в их руках все больше того, что кардинально отличает год 2022-й от года 2014-го.
Сейчас идет фаза максимального давления, и не так на нас, как в протвостоянии Запада с гадюшником и какие для этого предпринимаются действия, никто не станет согласовывать с кротовней на Банковой. Это не их уровень игры.
Эту шоблу даже на порог игрового зала не пустили. И потому надо спокойно и трезво следить за обстановкой, не вкатываясь в панику.

Здесь мы просто напомним о том, что многие забыли.
Подобные ситуации у нас были уже несколько раз и все - в исполнении Путина. Но каждый раз, начиная с Тузлы 2004 года, когда войска агрессора уже развернулись на Кубани и тоже уже стояли госпиталя, была стянута техника, переброшена авиация, но мир этого не заметил.
Более того, не заметила этого и большая часть населения Украины. И в случае замеса, никто нам не собирался помогать.
Сейчас - ситуация другая. Весь нормальный мир уже подключился к этим событиям и целый ряд стран - активно нам помогает. Ситуация вокруг Украины стоит на первых строках мировых информагентств.
И главное - ведущие страны мира артикулируют на том, что Москва уже определила себе роль агрессора, и никакие хитрости и маневры этого уже не изменят.

В 14-м году, на фоне общей апатии и неопределённости с властью в Украине, Запад просто не смог адекватно отреагировать на российскую агрессию, но сейчас - все иначе.
Реакция пошла на упреждение, и действительно, Москва стоит перед реальностью большой конвенционной войны, последствия за которую будут такими, которых послевоенная история еще не видела.
Отсюда вывод. Свихнувшейся бензоколонке ничего не мешало устроить нечто подобное год, два, три назад и если уж дело дойдет до драки, то сейчас ВСУ в куда лучшей форме, чем в 14-15 году, да и активная часть населения уже знает, что делать в таком случае. Каждый имеет свой, собственный опыт.

Поэтому все, у кого слабые нервы, просто сделайте паузу и не бродите по Сети вне привычных рамок. Сейчас идет активная пропаганда как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Цели являются диаметрально противоположными, но не понимая этих движений, легко попасть под психологическую раздачу.
Поэтому - воздержитесь. Можете читать что-то художественное, а за новостями ходить на https://defence-line.org/ ЛО . Тут точно не будет ни паники, ни чего-то в этом стиле.
Те же, кто умеет фильтровать информацию из любых источников - увидят грандиозное зрелище, которого не доводится видеть целым поколениям, и мы имеем места в первом ряду, а в случае чего, можем выйти и на сцену, чтобы принять участие в этой пьесе.
В общем - у каждого есть выбор, но сейчас - будьте очень аккуратны с контентом, который вы потребляете.
Мы победим!
https://defence-line.org/2022/02/redakcionnoe-12-02/ «Линия обороны»
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14.02.2022 17:19
+21
Боже, яке кончене! (С)
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14.02.2022 17:17
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типа частные самолёты не проверяют таможенники?
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14.02.2022 17:16 Відповісти
зеЛох просто тупий клован, бо не розуміє що гроші НЕ вивозять чУмаданами (як це постійно каже подоляк в методичках для зефілітіків)
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14.02.2022 17:18 Відповісти
Оно про банки не слышало, оно по себе меряет. Недостатки образования в папином институте.
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14.02.2022 17:37 Відповісти
Да неужели? А оно не Бенин клоун и организовало?

Т.е. когда оно сейчас ворует деньги на "большой афере" - то это оно организует оборону? Или когда провалило второй год подряд оборонзаказ и снабжение армии самым необходимым, от касок и броников до ГСМ, обмундирования и боекомплектов? Или когда вагнеровцев ***** сдало? Или когда заморозило ракетную программу страны на 2.5. года? Или когда остановило НПО "Искра", Павлоградский химзавод, практически остановило ХМКБ Морозова, оставило без заказов "Луч"? Это все именно для организацииобороны страны? Или когда вчера в Каланчаке училося майданы разгонять? Или когда заявляло намедни что "устал от западных партнеров", "не разгоняйте панику" и "это все информатаки в интересах одного человека"?

Если бы оно исполняло 2.5 года свои прямые обязанности, возложенные на него согласно Конституции, то мы бы сегодня не находились в такой ситуации адского треша и не обсуждали всего этого. Только благодаря его постоянной брехне, его воровству и его трусости Украина попала в такую ситуацию.
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14.02.2022 17:52 Відповісти
поддержую 100000%
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14.02.2022 18:34 Відповісти
Точно, "букастый и цифрастый" ? Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? А тебе букастый и цифрастый хам так скажу - Не в пивнухе с корешами трешь, свинопас. Тыкать будешь там своей Машке, лежа под столом. Если смысл сказанного, тебе свинопас, не доходит - шуруй в свой свинарник и лечись. Или подучись.
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14.02.2022 19:54 Відповісти
Хуже то, что оно по себе нас меряет. типа народ лохи, любую сказку схавает....
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14.02.2022 18:39 Відповісти
причем тут бабло! наркоман настолько дебильный, с глубоко убитыми мозгами, что он не понимает суть и смысл вопроса! у этого идиота все завёрнуто на деньги. #ули..., понятно чья школа!
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14.02.2022 19:16 Відповісти
Українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Як пише "Українська правда", протягом доби з України вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.

За даними видання, Ахметов залишивши країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними Української правди, цей літак має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський (читайте також про те, що співробітники місії ОБСЄ залишають Україну).

У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країни залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
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14.02.2022 17:45 Відповісти
Ні розуму, ані гумору. Самий сором у нелоха від слів та дій. Тупе, злісне, підле, гундосе...цей перелік нескінченний і без позитиву. На жаль. Просто нема за що по голівці погладити
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14.02.2022 20:01 Відповісти
Шутник
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14.02.2022 17:16 Відповісти
Скорее дурак. Сейчас деньги самолетами не возят.
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14.02.2022 17:20 Відповісти
Клінічний ідіот! І до того ж зрадник!
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14.02.2022 17:21 Відповісти
єдине шо його турбує - бабло і розваги. равлик примітив
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14.02.2022 17:16 Відповісти
Чому ??? Чому гомункулу дозволяють відкривати рота без суфлера ????
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14.02.2022 17:17 Відповісти
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14.02.2022 17:17 Відповісти
2 года - без изменений. "Состояние поциента стабильно"
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14.02.2022 17:19 Відповісти
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14.02.2022 17:23 Відповісти
Боже, яке кончене! (С)
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14.02.2022 17:17 Відповісти
ну своё-то Зеля уже давно поразбросал по Оманан-Катарам и по оффшорам
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14.02.2022 17:17 Відповісти
Только потратить не успеет.)))
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14.02.2022 17:22 Відповісти
Вони давно все вивезли. Не все, а більшість.
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14.02.2022 17:18 Відповісти
шуточки ему никто не пишет, а сам даже не в состоянии что то придумать.
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14.02.2022 17:18 Відповісти
"Пан Шольц каже, що треба інвестувати в країну, щоб нарощувались інвестиції. Ви бачите, 30 чартерів тільки вчора полетіли. Я думаю, що у нас багато інвестицій.. " Может перевести кто-то, о чем речь?
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14.02.2022 17:19 Відповісти


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14.02.2022 17:19 Відповісти
Ахтунг!!
ЮДЕ!!!!!!
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14.02.2022 17:33 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделал.
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14.02.2022 17:36 Відповісти
Надеюсь на то, что короткого материала будет достаточно для коллег, которые в этот поздний час еще не спят и кого понесло по волнам всего того, что сейчас несется по различным каналам как СМИ, так и социальных сетей.
Итак, большая игра входит в свою финальную стадию.
Как она будет развиваться, мы не можем предполагать, поскольку в этой игре ставки очень большие и Украина здесь просто должна делать то, что нужно, то есть - не паниковать, а спокойно наблюдать за происходящим и быть готовым к любому развитию ситуации.

Кто-то сейчас слышит стоны от военных? Нет? А ведь они находятся на переднем крае и всего в нескольких десятков километров от противника. Они знают, что и как делать, они этому учились и слава Богу, с каждым днем в их руках все больше того, что кардинально отличает год 2022-й от года 2014-го.
Сейчас идет фаза максимального давления, и не так на нас, как в протвостоянии Запада с гадюшником и какие для этого предпринимаются действия, никто не станет согласовывать с кротовней на Банковой. Это не их уровень игры.
Эту шоблу даже на порог игрового зала не пустили. И потому надо спокойно и трезво следить за обстановкой, не вкатываясь в панику.

Здесь мы просто напомним о том, что многие забыли.
Подобные ситуации у нас были уже несколько раз и все - в исполнении Путина. Но каждый раз, начиная с Тузлы 2004 года, когда войска агрессора уже развернулись на Кубани и тоже уже стояли госпиталя, была стянута техника, переброшена авиация, но мир этого не заметил.
Более того, не заметила этого и большая часть населения Украины. И в случае замеса, никто нам не собирался помогать.
Сейчас - ситуация другая. Весь нормальный мир уже подключился к этим событиям и целый ряд стран - активно нам помогает. Ситуация вокруг Украины стоит на первых строках мировых информагентств.
И главное - ведущие страны мира артикулируют на том, что Москва уже определила себе роль агрессора, и никакие хитрости и маневры этого уже не изменят.

В 14-м году, на фоне общей апатии и неопределённости с властью в Украине, Запад просто не смог адекватно отреагировать на российскую агрессию, но сейчас - все иначе.
Реакция пошла на упреждение, и действительно, Москва стоит перед реальностью большой конвенционной войны, последствия за которую будут такими, которых послевоенная история еще не видела.
Отсюда вывод. Свихнувшейся бензоколонке ничего не мешало устроить нечто подобное год, два, три назад и если уж дело дойдет до драки, то сейчас ВСУ в куда лучшей форме, чем в 14-15 году, да и активная часть населения уже знает, что делать в таком случае. Каждый имеет свой, собственный опыт.

Поэтому все, у кого слабые нервы, просто сделайте паузу и не бродите по Сети вне привычных рамок. Сейчас идет активная пропаганда как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Цели являются диаметрально противоположными, но не понимая этих движений, легко попасть под психологическую раздачу.
Поэтому - воздержитесь. Можете читать что-то художественное, а за новостями ходить на https://defence-line.org/ ЛО . Тут точно не будет ни паники, ни чего-то в этом стиле.
Те же, кто умеет фильтровать информацию из любых источников - увидят грандиозное зрелище, которого не доводится видеть целым поколениям, и мы имеем места в первом ряду, а в случае чего, можем выйти и на сцену, чтобы принять участие в этой пьесе.
В общем - у каждого есть выбор, но сейчас - будьте очень аккуратны с контентом, который вы потребляете.
Мы победим!
https://defence-line.org/2022/02/redakcionnoe-12-02/ «Линия обороны»
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14.02.2022 17:19 Відповісти
+1000
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14.02.2022 17:23 Відповісти
Для ***** это последний шанс. Самый последний. Даст заднюю - свои холуи из ОПГ "Озеро" не простят. Пацан дал заднюю не по пацански. Что в голове у этого гандона не может сейчас сказать никто. ***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.

Мне интересно другое, неужели в его окружении ни у кого нет яиц для "политики" шарфика или табакерки? То, что ***** сейчас параноидально сцится видно фоткам с его встреч. Неужели что-то предчувствует?
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14.02.2022 17:46 Відповісти
Вы видели как он даже с лошадью разговаривал, 10 метров минимум а ближе к нему никого не подпускают.
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14.02.2022 19:04 Відповісти
Вот и я о том же. Сцится уже своих. А у лошади дочь и внуки в США. Политика политикой, а это свои родные.
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14.02.2022 19:29 Відповісти
а он точно был капитаном квн? как то у него с экспромтами все хуже и хуже
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14.02.2022 17:19 Відповісти
в квн все заранее написано, какие экспромты.
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14.02.2022 18:40 Відповісти
Це він боїться,що його запас коксу вивезуть..
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14.02.2022 17:19 Відповісти
Америка ответила на терпи моя красавица,а Зеленскай бебебе. Поляки тоже ответили.
То, что Украина до сих пор государство, это не благодаря Зеленскму,а вопреки 🙁
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14.02.2022 17:20 Відповісти
да... что-то типа запаса прочности и гуманизма... эх....такая прекрасная страна с таким количеством ископаемых, прекрасными лесами, озерами, плодородными почвами а населена на 75 % аморфных дибилов, пожирающих тонны лана с г+г, ждущие легких денег и восхищающихся только дорогими вещами типа машинок домиков и соснами-блогершами с попеченими бджолами губами
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14.02.2022 18:26 Відповісти
Вже 75% дебілів. Вони що, вже третій рік на світло виповзають?
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14.02.2022 18:33 Відповісти
Та в них тут офіційно хрущовки залишились (і то тещіни) та й жигулі...
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14.02.2022 17:20 Відповісти
Цей клоун вже несмішний, давайте нам іншого
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14.02.2022 17:21 Відповісти
щось мені підказує, що цей йолоп - останній чи навпаки останній йолоп, гідний своїх виборців
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14.02.2022 18:28 Відповісти
Коментар такий же дебільний як і сам Зєосел.
Всі кнопкодави, котрі виїхали з України повинні бути позбавлені депутатських мандатів.
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14.02.2022 17:21 Відповісти
Да обсыраются на родной земле, и пустыми со счетами в иностранных банках улетают.
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14.02.2022 17:22 Відповісти
Хто тобі заважає взагалі закрити виїзд цих тварюк? Хто киву і жолудя випустив? Чому мертвеччук та вся ця зграя не в лук'янівці?
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14.02.2022 17:22 Відповісти
"Ви сказали, 30 чартерів тільки вчора? Це говорить про те, що в нас багата країна... Пан Шольц (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) каже, що треба інвестувати в країну, щоб нарощувались інвестиції. Ви бачите, 30 чартерів тільки вчора полетіли. Я думаю, що у нас багато інвестицій... Джерело:

WTF ?????
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14.02.2022 17:24 Відповісти
...всего-навсего
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14.02.2022 17:25 Відповісти
Оно реально дебил или прикидывается, что ничего не знает про банковскую систему?
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14.02.2022 17:26 Відповісти
он походу не в чем не разбирается но всем советует....почему мы не в нато, примите нас сегодня а то завтра ***** нападе....он жалок....
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14.02.2022 18:29 Відповісти
Все вже вивезли, а першим --- ???
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14.02.2022 17:27 Відповісти
Ага, "головне" ...
Ткач уже попробовал разобраться кто и как "вылетает из Украины" ... Не интересно Зеленскому, результаты такого выяснения Ткача?
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14.02.2022 17:28 Відповісти
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про

ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ ТА МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 17:28 Відповісти
Баканов до знаряддя!
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14.02.2022 17:29 Відповісти
Зебло особисто перевірив кожний літак. Вони нічого не вивозили.

Ох і любить же Зебло розвести на ******.
Потім може відпочити, гвинтокрилом полетіти.
"Меблі винести з родиной" і нюхнути кокаїну,
Відірватись з шашликом, перетерти з Єрмаком,
В Кремль новини передати і на НАТО поскавчати,
Ну а після *******, - мріє: "Знову оберусь".
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14.02.2022 17:31 Відповісти
Вова, а де твоя перша ледя?
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14.02.2022 17:32 Відповісти
Мендель ?
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14.02.2022 18:12 Відповісти
в нього як нюхне - так хто не заховався на карантин - той ы перша скумбрія ледя
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14.02.2022 18:31 Відповісти
Ну так национализируй их предприятия
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14.02.2022 17:36 Відповісти
він націоналізує на користь бєні.
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14.02.2022 17:41 Відповісти
а в них в Україні і нічого не було! Все що тут кралось одразу виводилось закордон.
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14.02.2022 17:39 Відповісти
А може попробувать Стінгери випробувать,користь буде подвійна!
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14.02.2022 17:55 Відповісти
Это наверное было так:
Бог такой: - Сделаю ка я этого без мозгов, типа "light version"! Если прокатит, подкину идею китайцам для смартфонов...
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14.02.2022 17:56 Відповісти
та судячи з 2019 року він таки не одну лайт версію випустив...а майже цілу країну довбнів. А так хочеться іноді себе заспокоїти - що не всі такі... що то лише нерепрезентативна виборка серед тих, хто прийшов на голосування. Але не виходить. Хто зна що таке системний адміністратор той зрозуміє чому....
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14.02.2022 18:36 Відповісти
Есть всётаки надежда, что партия была не большой, просто с доступом к средствам массовой информации и безлимитным телеэфиром...
Ничё не напоминает?))
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14.02.2022 18:46 Відповісти
Главное,чтоб никогда не вернулись!Все ми президенти и их леди при них.Пусть покожет свою леди с детями.
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14.02.2022 17:58 Відповісти
Болтає язиком, а насправді нічого не робить.
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14.02.2022 18:10 Відповісти
Да никто в Украине из олигархов и воров ничего и не держал кроме денег на карманные расходы.Даже ЗЕ и тот свое держит в офшорах.
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14.02.2022 18:18 Відповісти
давно все вывезено, осталось только говно, которое они сейчас с собой и вывозят..
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14.02.2022 18:19 Відповісти
дык самолеты вывезли, а их, к примеру, можно переоборудовать на камикадзе.
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14.02.2022 18:20 Відповісти
покажи свою ЗеЛенку в натурі, не бреши, що вона в Києві!
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14.02.2022 18:21 Відповісти
Конечно пустыми, взял трусы с носками, на частный самолёт и улетел от возможной войны подальше. А бабло и свой выводок оставил в Украине... Вот такая у нас в стране гавно-Илитка товарищи налогоплатильщики и покупатели товаров и услуг этих "олигархов". Пора пересматривать ситуацию и от этого мусора избавляться, а то никакого ЕС и НАТО нам точно не видать, давайте честно
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14.02.2022 18:21 Відповісти
А твой выводок пустой в Италию рванул?
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14.02.2022 18:24 Відповісти
95кв користується тими офшорами що 0ліхархи,він має нас за дебілів
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14.02.2022 18:25 Відповісти
А как же "не надо нагнетать". Говорят гетман Скоропадский из Украины в форме немецкого офицера бежал, а Керенский из Питера вообще в женском платье Врут конечно. Только мне интересно, насколько нашего, как он любит себя называть, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО . хвати .И в какую сторону и с каким багажом, оно, если что, бежать будет?
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14.02.2022 18:27 Відповісти
А почему они вообще среди рабочего года улетают? Это не каникулы,на работе надо быть.
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14.02.2022 18:28 Відповісти
Да они все могут выезжать хоть в одном нижнем белье. У них уже 70-80% ( "честно" нажитого за 30 лет независимости Украины) давно за рубежом.
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14.02.2022 18:29 Відповісти
запускай Велике Шмоництво, блазень
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14.02.2022 18:56 Відповісти
а что можно самолетами вывозить?
у клоуна тоже ж офшоры есть.
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14.02.2022 19:00 Відповісти
>Вы видите, 30 чартеров только вчера улетели. Я думаю, что у нас много инвестиций...

пипец логика
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14.02.2022 19:02 Відповісти
Комік-артисту тільки бабки в голові.
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14.02.2022 19:09 Відповісти
Во дебил, он что реально думает что в наше время богачи будут вывозить свои деньги в виде чемоданов полных денег?)))
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14.02.2022 19:21 Відповісти
А Витя дурак был? Неважно, хоть камазами, хоть самалетами! Или женское белье с собой везли? Может быть! А банки. они же все "простреливаются"! Даже швейцарские!
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14.02.2022 19:54 Відповісти
Вот включил дурбентия , и думает что с него - как с гуся... А ты(вы) принял закон об ограничении вывода капитала - за бугор. Что заработано в Украине, то здесь и остается.
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14.02.2022 19:36 Відповісти
за свои бабасики он спокоен. Он их давно в офшоры определил
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14.02.2022 19:56 Відповісти
Опять один Беня остался на хозяйстве, как и в 14-м. Опять он один будет отбиваться от москалей.
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14.02.2022 21:02 Відповісти
 
 