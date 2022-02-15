Штати закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність Росії

Посольство США у Молдові закликало співгромадян залишити республіку, передусім територію Придністров’я, через високу активність російських військ поблизу кордону України.

Про це йдеться на сайті посольства США у Молдові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рекомендуємо не їздити до Молдови через пандемію COVID-19, незвичайну та незрозумілу російську військову активність поблизу кордону України, а також неврегульований конфлікт між невизнаним Придністров’ям та центральним урядом; громадяни США у Придністров’ї мають негайно виїхати комерційним або приватним транспортом", - сказано у повідомленні.

Також дипломати зазначили, що у Молдові "дуже високий рівень поширення COVID-19", тому існують обмеження щодо в’їзду громадян США.

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