Штати закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність Росії
Посольство США у Молдові закликало співгромадян залишити республіку, передусім територію Придністров’я, через високу активність російських військ поблизу кордону України.
Про це йдеться на сайті посольства США у Молдові, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рекомендуємо не їздити до Молдови через пандемію COVID-19, незвичайну та незрозумілу російську військову активність поблизу кордону України, а також неврегульований конфлікт між невизнаним Придністров’ям та центральним урядом; громадяни США у Придністров’ї мають негайно виїхати комерційним або приватним транспортом", - сказано у повідомленні.
Також дипломати зазначили, що у Молдові "дуже високий рівень поширення COVID-19", тому існують обмеження щодо в’їзду громадян США.
Топ коментарі
+10 FT FT
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+8 Максим Максимович #492073
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+8 Глеб123
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Тут другое.
Они играют свою игру и Украина в этой игре не на первом месте, и даже не на втором.
Можно сколь угодно говорить что его выбрал народ. Да, выбрал. Но не для того чтобы он сразу же положил на все свои обещания, хотя по правде говоря большинство из них было невыполнимыми, но это его проблемы и превратился в недодиктатора с замашками нацпредателя. Так что демократия демократией, но это никак не дает Зеленскому права на то что он творит.