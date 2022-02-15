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Новини Війна
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Штати закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність Росії

Штати закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність Росії

Посольство США у Молдові закликало співгромадян залишити республіку, передусім територію Придністров’я, через високу активність російських військ поблизу кордону України.

Про це йдеться на сайті посольства США у Молдові, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рекомендуємо не їздити до Молдови через пандемію COVID-19, незвичайну та незрозумілу російську військову активність поблизу кордону України, а також неврегульований конфлікт між невизнаним Придністров’ям та центральним урядом; громадяни США у Придністров’ї мають негайно виїхати комерційним або приватним транспортом", - сказано у повідомленні.

Також дипломати зазначили, що у Молдові "дуже високий рівень поширення COVID-19", тому існують обмеження щодо в’їзду громадян США.

Читайте: Квін про перенесення посольства США у Львів: "Переїзд тимчасовий, сподіваємося швидко повернутися до Києва"

Автор: 

Молдова (2065) росія (64984) США (22614)


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Топ коментарі
+10
А Рашка по вашему безопасная для американцев и гражданских самолетов?
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15.02.2022 19:14
+8
Может сразу из Европы?
Зачем платить дважды?
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15.02.2022 19:13
+8
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15.02.2022 19:21
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Может сразу из Европы?
Зачем платить дважды?
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15.02.2022 19:13 Відповісти
как то уж слишком очковое сша
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15.02.2022 19:41 Відповісти
А мне кажется, что они не боятся.
Тут другое.
Они играют свою игру и Украина в этой игре не на первом месте, и даже не на втором.
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15.02.2022 19:50 Відповісти
А Рашка по вашему безопасная для американцев и гражданских самолетов?
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15.02.2022 19:14 Відповісти
Американцы не советуют приближаться к границам Украины. Они об этом давно выпустили заявление.
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15.02.2022 19:31 Відповісти
Инфантилизм это неспособность отвечать за свои поступки.
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15.02.2022 19:32 Відповісти
Отдельно напишу. Зеленский обещал Западу одно, Востоку противоположное. Когда пришел к власти он не выполнил ничего, а стал красть и вести какие-то мутные дела с Ермаком, которые сильно попахивают госизмной.

Можно сколь угодно говорить что его выбрал народ. Да, выбрал. Но не для того чтобы он сразу же положил на все свои обещания, хотя по правде говоря большинство из них было невыполнимыми, но это его проблемы и превратился в недодиктатора с замашками нацпредателя. Так что демократия демократией, но это никак не дает Зеленскому права на то что он творит.
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15.02.2022 19:43 Відповісти
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15.02.2022 19:21 Відповісти
много чести.
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15.02.2022 19:22 Відповісти
Да валите сразу на Марс, идиоты ! В Приднестровье 3-4 тыс войск рф, а вам уже страшно ?
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15.02.2022 19:21 Відповісти
Что за соседа Бог дал?! Всем в округе под двери насрал!
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15.02.2022 19:38 Відповісти
Самое обидное что мы его само породили, и зачем княю Владимиру нужна была эта Чудь и Мокша?
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15.02.2022 19:50 Відповісти
Ось це правильно! Після капітуляції Зелі туди російські танки швидко дістануться.
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15.02.2022 19:43 Відповісти
коли кацапи думали шо вже всьо, США підняли ставки ще вище.
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15.02.2022 19:50 Відповісти
Что то подсказывает мне что намечается грандиозный шухер, причем рашка явно вляпалась конкретно. Ведь в случае удара по Украине у рашки есть ещё пол десятка болевых точек и злых соседей.
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15.02.2022 19:56 Відповісти
Американцы просто так истерить не будут. Завтра нет, но что-то будет в ближайшие месяцы. Может хотят окончательно решить приднестровский вопрос.
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15.02.2022 20:32 Відповісти
Похоже кацапидоров будем мочить с союзниками по всем фронтам.
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15.02.2022 20:39 Відповісти
Сразу из Португалии предупреждайте шоб утикали, вы подписанты будапештские... из РФ уже вывели своих граждан? полеты в скрепном небе прекратили?
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15.02.2022 21:09 Відповісти
 
 