Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президент Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс і голова Комітету міністрів РЄ, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо зробили спільну заяву щодо ситуації в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вкрай занепокоєні високою напруженістю навколо України. Ми занепокоєні перспективою великого конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначено в заяві, поширеній у вівторок прес-службою РЄ.
У зв'язку з цим лідери РЄ закликали зацікавлені держави-члени "подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту". "Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до прагнення до діалогу", - йдеться в заяві.
При цьому вони наголосили, що цей діалог "має ґрунтуватися на принципах, закріплених у статуті Ради Європи та Європейській конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати й виконувати".
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Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнієм к міру" України!
Чесно кажучи мені кожен раз все важче знаходити якусь логіку в діях русні останнім часом.
Тому що "я так хочу" - це не логіка. Тому що "можу собі це дозволити" - теж. Міг би - давно зробив би. Часікі тікають.
А він вже на чемодан срати ходить. Скоро і під себе почне.