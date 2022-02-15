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Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Лідери Ради Європи виступили зі спільною заявою щодо України

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, президент Парламентської асамблеї РЄ Тіні Кокс і голова Комітету міністрів РЄ, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо зробили спільну заяву щодо ситуації в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вкрай занепокоєні високою напруженістю навколо України. Ми занепокоєні перспективою великого конфлікту на нашому континенті між нашими державами-членами. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначено в заяві, поширеній у вівторок прес-службою РЄ.

У зв'язку з цим лідери РЄ закликали зацікавлені держави-члени "подвоїти свої зусилля, щоб уникнути подальшого загострення ситуації та можливого збройного конфлікту". "Ми закликаємо до негайної деескалації риторики та дій і до прагнення до діалогу", - йдеться в заяві.

При цьому вони наголосили, що цей діалог "має ґрунтуватися на принципах, закріплених у статуті Ради Європи та Європейській конвенції про права людини, які всі держави-члени Ради Європи зобов'язані поважати й виконувати".

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Автор: 

Рада Європи (459) Кокс Тіні (24) Пейчинович-Бурич Марія (43) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+10
а где в обращении слово россия?
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15.02.2022 20:19
+7
Якби нині Президентом України був Порох, після сьогоднішнього зашквару госдури - вже би зформований новий переговорний, де-факто анти******/формат, в складі України, США, Сполученого Королівства (це обов'язкові учасники) і ще, припустимо, Канади, Франції та Німеччини з де-юре назвою (мій робочий варіант) "За збереження миру в Європі". Заради збереження миру можна було би і ***** запросити туди... Але весь цимус цього формату був би в тому, щоб вигадувати все нові та нові санкції для *****, його оточення, для всіх касапів всієї московщини.
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15.02.2022 20:21
+6
Санкції давайте московії!
Мордор має бути знищено !
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15.02.2022 20:17
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Санкції давайте московії!
Мордор має бути знищено !
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15.02.2022 20:17 Відповісти
расея и так, хотела она этого или нет, вышла на финальную прямую своего существования. Украинская кровушка только укоротит эту прямую до коротенького "тире" .
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15.02.2022 21:13 Відповісти
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15.02.2022 20:17 Відповісти
200%
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15.02.2022 20:37 Відповісти
Можна такими заявами підтертися, жаль свого жеріновського проукраїнського немає який би все це озвучував як є.
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15.02.2022 20:18 Відповісти
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15.02.2022 20:19 Відповісти
а где в обращении слово россия?
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15.02.2022 20:19 Відповісти
ключове питання
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15.02.2022 20:22 Відповісти
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнієм к міру" України!
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15.02.2022 20:42 Відповісти
А держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" самі мінські угоди...
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15.02.2022 20:47 Відповісти
не т.з. росія, а московія.
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15.02.2022 20:47 Відповісти
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15.02.2022 20:19 Відповісти
Якби нині Президентом України був Порох, після сьогоднішнього зашквару госдури - вже би зформований новий переговорний, де-факто анти******/формат, в складі України, США, Сполученого Королівства (це обов'язкові учасники) і ще, припустимо, Канади, Франції та Німеччини з де-юре назвою (мій робочий варіант) "За збереження миру в Європі". Заради збереження миру можна було би і ***** запросити туди... Але весь цимус цього формату був би в тому, щоб вигадувати все нові та нові санкції для *****, його оточення, для всіх касапів всієї московщини.
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15.02.2022 20:21 Відповісти
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15.02.2022 21:32 Відповісти
Звісно, що так. мінськ-3 б був безальтернативний.
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15.02.2022 21:34 Відповісти
Шо вони подвоюють? Свою стурбованість ? Максимум шо подвоється, це кількість відосіків шмарклі
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15.02.2022 20:22 Відповісти
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15.02.2022 20:37 Відповісти
Краще б направили спостереження своє на кордон з мордором як це роблять США. Години чотири баражирує Boeing RC-135V Rivet Joint між Луцьком І Житомиром. Звикли за спиною американців вмикати "занепокоєння".
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15.02.2022 20:45 Відповісти
треба ж якось зарплатню "відпрацьовувати"; хоча б через оте пусте бла-бла-бла...
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15.02.2022 20:50 Відповісти


Чесно кажучи мені кожен раз все важче знаходити якусь логіку в діях русні останнім часом.
Тому що "я так хочу" - це не логіка. Тому що "можу собі це дозволити" - теж. Міг би - давно зробив би. Часікі тікають.
А він вже на чемодан срати ходить. Скоро і під себе почне.
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15.02.2022 20:58 Відповісти
Ваші "занепокоєння" вже нікому не цікаві.
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15.02.2022 21:22 Відповісти
Щось не дочитав - на скІльки глибоко занепокоєні?
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15.02.2022 21:33 Відповісти
 
 