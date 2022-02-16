За фактом DDoS-атак на українські сайти відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція
За фактом DDoS-атаки на українські вебресурси, яка відбулась 15 лютого, відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.
Повідомляється, що станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів відновлено.
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Ощадбанк теж підтвердив. Свій зкріпний рівень. На щастя, із цим дерев'яним банком я жодним боком не пов'язаний )))
Управління СБУ у Львівській області застерігає про появу в регіоні російськомовних спортивної статури, які прибули для провокацій.
«Управлінням фіксуються факти дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, що зумовлено проявами гібридної війни в інформаційному просторі, а також прибуттям на територію регіону осіб з числа вихідців з території Донецької, Луганської областей та АР Крим, з РФ і Білорусі, з метою вчинення дій провокаційного та дестабілізуючого характеру, що можуть бути використані для розхитування ситуації в Україні країною-агресором».
За даними СБУ, російськомовні чоловіки спортивної тілобудови віком 20 - 50 років прибувають в регіон на короткотерміновий період для можливого проведення протиправних діянь. Вони переважно поселяються у квартирах, які орендують особисто або через підставних осіб.
І ви ***** посадите ???
Чи це просто ... процедура ... дура ...
Одного прерасного дня все ляже і ніяка Мінцифра не допоможе!
Все хорошо в міру!