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За фактом DDoS-атак на українські сайти відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом DDoS-атак на українські сайти відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом DDoS-атаки на українські вебресурси, яка відбулась 15 лютого, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

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Повідомляється, що станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів відновлено.

Автор: 

кіберзлочин (810) Нацполіція (15141) хакер (1346) кібербезпека (1161)


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Ну и где мин цыфра или он сбег как пологатся в лес?
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16.02.2022 01:07 Відповісти
ну все, тепер де піймають там і влаштують вишукані борошна ***********.
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16.02.2022 01:11 Відповісти
В мене все місто без світла. Вперше таке бачу, хоча зв'язок є на мобілі.
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16.02.2022 01:22 Відповісти
Приватбанк сьогодні підтвердив файний захист (десь біля 16:00 не працював тільки мобільний додаток, але за карткою зняв у банкоматі потрібний налічман без проблем).
Ощадбанк теж підтвердив. Свій зкріпний рівень. На щастя, із цим дерев'яним банком я жодним боком не пов'язаний )))
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16.02.2022 01:23 Відповісти
На Львівщину прибувають російськомовні чоловіки спортивної тілобудови віком 20 - 50 років. Звернення СБУ

Управління СБУ у Львівській області застерігає про появу в регіоні російськомовних спортивної статури, які прибули для провокацій.
«Управлінням фіксуються факти дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, що зумовлено проявами гібридної війни в інформаційному просторі, а також прибуттям на територію регіону осіб з числа вихідців з території Донецької, Луганської областей та АР Крим, з РФ і Білорусі, з метою вчинення дій провокаційного та дестабілізуючого характеру, що можуть бути використані для розхитування ситуації в Україні країною-агресором».
За даними СБУ, російськомовні чоловіки спортивної тілобудови віком 20 - 50 років прибувають в регіон на короткотерміновий період для можливого проведення протиправних діянь. Вони переважно поселяються у квартирах, які орендують особисто або через підставних осіб.
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16.02.2022 01:43 Відповісти
Ну то земля їм піхом )))0)0))

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16.02.2022 02:41 Відповісти
Сайти Міністерства оборони та Збройних сил України не працюють й досі. А там захист мусить бкти набагато кращим ніж в банках.
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16.02.2022 01:44 Відповісти
За фактом DDoS-атаки на українські вебресурси, яка відбулась 15 лютого, відкрито кримінальне провадження. Джерело:
І ви ***** посадите ???
Чи це просто ... процедура ... дура ...
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16.02.2022 02:00 Відповісти
А Зелебенське носиться із тією Дією, як дурень з писаною торбою!
Одного прерасного дня все ляже і ніяка Мінцифра не допоможе!
Все хорошо в міру!
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16.02.2022 07:25 Відповісти
 
 