За фактом DDoS-атак на українські сайти відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом DDoS-атаки на українські вебресурси, яка відбулась 15 лютого, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDOS-атаки на ряд інформаційних ресурсів України. За зверненням одного з державних банків кіберполіція почала перевірку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атаки зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

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Повідомляється, що станом на 19:30 15 лютого роботу банківських вебресурсів відновлено.