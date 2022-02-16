Байден та Макрон обговорили ситуацію довкола України

Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили нещодавні контакти з главою Кремля Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, лідери двох країн обговорили деталі своїх перемовин та підтвердили, що ескалацію навколо України необхідно вирішити виключно дипломатичним шляхом.

Байден і Макрон обговорили зусилля, необхідні для стримування РФ "у тісній координації з союзниками та партнерами у відповідь на нарощування Росією збройних сил уздовж кордонів з Україною".

Крім того, повідомляється, що Байден та Макрон обговорили готовність запровадити "тяжкі" санкції проти РФ у разі вторгнення до України та необхідність посилити оборонну позицію на східному фланзі НАТО.

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