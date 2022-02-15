США не відправлятимуть американських військовослужбовців воювати в Україні, але допомагають військовим обладнанням, - Байден

США не відправлятимуть американських військовослужбовців воювати в Україні, але поставили українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе.

Про це заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не відправлятимемо американських військовослужбовців боротися в Україні, ми поставили українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе, ми надали навчання, консультації, розвідку для тієї самої мети.

Не сумнівайтеся: США захищатимуть кожен дюйм території НАТО з усією міццю американської сили. Атака на одну країну НАТО - це атака на всіх нас", - заявив Байден.

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