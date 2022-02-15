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США не відправлятимуть американських військовослужбовців воювати в Україні, але допомагають військовим обладнанням, - Байден

США не відправлятимуть американських військовослужбовців воювати в Україні, але допомагають військовим обладнанням, - Байден

США не відправлятимуть американських військовослужбовців воювати в Україні, але поставили українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе.

Про це заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи в Білому домі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не відправлятимемо американських військовослужбовців боротися в Україні, ми поставили українським військовим обладнання, щоб допомогти їм захистити себе, ми надали навчання, консультації, розвідку для тієї самої мети.

Не сумнівайтеся: США захищатимуть кожен дюйм території НАТО з усією міццю американської сили. Атака на одну країну НАТО - це атака на всіх нас", - заявив Байден.

Також дивіться: Звернення президента США Байдена щодо ситуації довкола України (англійською мовою). ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Байден Джо (2883) США (22634)


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Топ коментарі
+17
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15.02.2022 23:29
+16
Воювати в Україні військовим США й не потрібно, треба просто допомагати українцям нищити російських загарбників.
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15.02.2022 23:18
+16
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15.02.2022 23:21
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Свежие снимки реки Припять в Беларуси недалеко от границы Украины, показывают, что сегодня там был развёрнут новый мост.
Как-то не очень на учения похоже.
Кому там ссылку надо скинуть.

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16.02.2022 03:14 Відповісти
Не, ну а чё? Всё верно, всё правильно. Зря что ль Штаты с Англией Украину развели, как глупую козу за пучок соломы, на третий в мире по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, который годится на то, чтобы им обосранную жопу подтереть.
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16.02.2022 04:04 Відповісти
А чё ты США и Англию вспомнил а расеюшку нет. Или куратор заругает.
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16.02.2022 06:51 Відповісти
Ничего нового старичок Байден не сказал. Хрен вам, а не Будапешт, собственно.
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16.02.2022 05:52 Відповісти
Теперь он уже за НАТО боится. Совсем уже плох дед.
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16.02.2022 06:21 Відповісти
сделайте ход конём! верните нам ядерный статус и не надо нам НАТО, просто дайте тактическое ЯО. Для начала пусть будет под совместным управлением США и Украины по прямому договору и пусть ***** расслабится во всех смыслах...
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16.02.2022 08:08 Відповісти
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