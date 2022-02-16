Масштабна кібератака: робота сайтів Міноборони та Міносвіти досі не відновлена

Робота сайтів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки досі не відновлена після масштабної кібератаки.

Станом на ранок 16 лютого не відновлена робота сайтів Міноборони та Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

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За фактом DDoS-атак на українські вебресурси Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.