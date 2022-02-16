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Масштабна кібератака: робота сайтів Міноборони та Міносвіти досі не відновлена

Масштабна кібератака: робота сайтів Міноборони та Міносвіти досі не відновлена

Робота сайтів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки досі не відновлена після масштабної кібератаки.

Станом на ранок 16 лютого не відновлена робота сайтів Міноборони та Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 15 лютого DDoS-атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Були також зафіксовані перебої в роботі вебсервісів державних Ощадбанку і ПриватБанку. Робота банківських ресурсів станом на 19:30 була відновлена. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає заходів для протидії та локалізації кібератаки.

Віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що близько 20:00 почалася потужна DDoS-атака на портал "Дія", її відбили кіберфахівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За фактом DDoS-атак на українські сайти відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

За фактом DDoS-атак на українські вебресурси Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем) та 363-1 (умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу.

Автор: 

кіберзлочин (810) Міноборони (7332) хакер (1346) Міносвіти (1411) DDOS-атака (38) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+3
Восстановить это хорошо, но мало. Надо так вальнуть по кацатсинским сайтам чтобы они неделю лежали. Украинские хакеры патриоты думаю поумнее кацапсинских будут.
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16.02.2022 09:42
+1
Вы хоть проверяйте перед тем как новости выкладывать
https://www.mil.gov.ua/
https://mon.gov.ua/
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16.02.2022 09:35
+1
не тупи, все работает.
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16.02.2022 09:40
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Вы хоть проверяйте перед тем как новости выкладывать
https://www.mil.gov.ua/
https://mon.gov.ua/
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16.02.2022 09:35 Відповісти
Перевірив , а він то не робить.
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16.02.2022 09:39 Відповісти
не тупи, все работает.
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16.02.2022 09:40 Відповісти
Подивись на Дату ! і подивись сьогоднішні новини яких не має.
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16.02.2022 09:45 Відповісти
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16.02.2022 09:44 Відповісти
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16.02.2022 09:52 Відповісти
Я думав "не робить" це якось так:
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Все працює . Коли не працює то показує не тільки це , а може показать на сайті міністерства оборони росіїї , - Слава Україні , може , думаю що Може.
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16.02.2022 10:05 Відповісти
Все працює
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16.02.2022 09:53 Відповісти
остання новина на мінобразі 14 годин тому
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16.02.2022 09:46 Відповісти
Восстановить это хорошо, но мало. Надо так вальнуть по кацатсинским сайтам чтобы они неделю лежали. Украинские хакеры патриоты думаю поумнее кацапсинских будут.
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16.02.2022 09:42 Відповісти
Так,все працює.
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16.02.2022 09:45 Відповісти
ну и где спрашивается наши самые лучшие айтишники в мире? а...они видать игры в сша разрабатывают танчики всякие и стрелялки....баки зарабатывают...им не до защиты страны..... вот и вся айти индустрия у нас..... факт на лицо кто сильнее из новостей кибератак в мире....((
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16.02.2022 09:45 Відповісти
Так дайте смартфони наріду і проводьте референдум під контролем московитів і все буде так, як вони того хочуть без єдиного пострілу. Це ж так ви "зелень" бачите мир і йти на другий термін, щоб не відповідати за тисячі злочинів, які всже скоїли?
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16.02.2022 09:47 Відповісти
Да все ОК.
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16.02.2022 09:56 Відповісти
Сайт миноборони,миносвиты и пр. нужны в 99,9% исключительно в Украине, ЧТО СЛОЖНОГО выставить фильтрацию трафика отключение ВСЕГО кроме внутренего при нагрузке +/- 2%?
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16.02.2022 10:11 Відповісти
 
 