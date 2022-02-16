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Сьогодні Зеленський відвідає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров

Сьогодні Зеленський відвідає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 лютого, перебуватиме з робочими поїздками на Рівненщині та Донеччині.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент сьогодні буде у Рівненській, потім у Донецькій областях", - зазначив речник.

Зранку Глава держави взяв участь у спеціальному телемарафоні з нагоди Дня єднання та урочистій церемонії підняття Державного прапора.

Читайте також: Українців єднає бажання жити у мирі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Донецька область (8374) Сергій Никифоров (159) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+8
Прилетит вдруг зеленский, в боевом вертолете, с Елдаком они скурят айкос
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16.02.2022 10:47
+5
Якийсь тупий логіст у зелі
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16.02.2022 10:47
+5
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16.02.2022 10:50
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Прилетит вдруг зеленский, в боевом вертолете, с Елдаком они скурят айкос
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16.02.2022 10:47 Відповісти
Ти вже хильнув? Багатоверстатний...
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16.02.2022 10:50 Відповісти
Якийсь тупий логіст у зелі
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16.02.2022 10:47 Відповісти
За два часа долетит на вертолете, как раз отойти от наркоты успеет, ну или догнаться
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16.02.2022 10:49 Відповісти
там все тупые, - других зе-поц не держит. На фоне дураков он не выглядит уж сильно девиантно=)
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16.02.2022 10:57 Відповісти
Скільки буде витрачено коштів платників податків на чергове рекламне турне преЗедента та його обслуги, охорони?
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16.02.2022 10:47 Відповісти
Аминь...
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16.02.2022 10:48 Відповісти
Не боится он на вертолете лететь, а то там стингеры подвезли нам ? мало ли, кто его знает
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16.02.2022 10:48 Відповісти
Еще вчера писали что ахметов поехав в марик поставил зеленского на растяжку и вынудит его в ближайшие дни поехать на донбасс. все как по нотам.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
В Ривне клоун приедет на встречу в белорусским атташе, передаст в кремль данные по развалу украинской армии и экономики.
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16.02.2022 10:49 Відповісти
для этих целей у нас Ермак есть, Вавка больше по музыцированию эстет
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16.02.2022 11:03 Відповісти
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16.02.2022 10:50 Відповісти
Как же его перекосило, болезного...
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16.02.2022 11:06 Відповісти
Знову у 10 броніках?!
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16.02.2022 10:51 Відповісти
читаю - Сьогодні Зеленський віддає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров
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16.02.2022 10:52 Відповісти
Сплюньте)
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16.02.2022 11:12 Відповісти
нахуа?
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16.02.2022 10:52 Відповісти
поехало пиариться
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16.02.2022 11:02 Відповісти
Де Рівненщина і де Донетчина? І що воно там збирається вирішувати в межах своїх повноважень???? Катається, дурилка картонна, за рахунок платників податків.
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16.02.2022 11:05 Відповісти
А можно, чтобы гореносец никуда не ездил?!
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16.02.2022 11:12 Відповісти
Якщо нюхне щось добре, то й Одесу з Буковелем "відвідає".
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16.02.2022 11:31 Відповісти
Фигаро (го..нокомандующий) тут, Фигаро там...
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17.02.2022 01:42 Відповісти
 
 