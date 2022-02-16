Сьогодні Зеленський відвідає Рівненщину та Донеччину, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський у середу, 16 лютого, перебуватиме з робочими поїздками на Рівненщині та Донеччині.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент сьогодні буде у Рівненській, потім у Донецькій областях", - зазначив речник.

Зранку Глава держави взяв участь у спеціальному телемарафоні з нагоди Дня єднання та урочистій церемонії підняття Державного прапора.

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