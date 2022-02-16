Українців єднає бажання жити у мирі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон #UAРазом, який сьогодні проходить на всіх українських телеканалах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що українці всі різні, проте їх "єднає єдине бажання – жити, жити у мирі, жити щасливо, однією сім'єю, з дітьми, з батьками".

"На все це ми маємо повне право, бо ми у себе вдома, ми в Україні. І ніхто наш дім не любитиме так, як ми любимо. І лише ми разом зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо-жовті, з Днем єднання, схід, захід, північ, південь. Звучить тільки разом, але звучить дуже сильно!" – сказав Зеленський.

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