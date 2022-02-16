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Украинцев объединяет желание жить в мире, - Зеленский

Украинцев объединяет желание жить в мире, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон #UAРазом, который сегодня проходит на всех украинских телеканалах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что украинцы все разные, однако их "объединяет единственное желание - жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями".

"На все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единства, сине-желтые, с Днем единства, восток, запад, север, юг. Звучит только вместе, но звучит очень сильно!" - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рядом с нашими границами чужая армия, но нам есть что противопоставить, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) День единства (8)


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Топ комментарии
+41
Українців єднає бажання скоріше від тебе здихатися, гундосого дибіла життєрадісного
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16.02.2022 08:53
+39
Клоун , на отца нации ты непрофпригоден. Скорее б выборы , чтоб забыть тебя как страшный сон.
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16.02.2022 08:51
+39
Вова ты гнида, что ты там за ватные законы клепаешь, которые Шольц Йухлу отвез?

Хуже тебя только те уроды, которые за тебя голосовали, а теперь сидят на жопе ровно и не исправляют свои ошибки
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16.02.2022 08:53
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та мені зрозуміло було зразу що у деяких ваших сімейних негараздах винен Зеленський а не війна з *********** .
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16.02.2022 11:43 Ответить
Що - нема "аргументів" - вирішив "проїхаться" по моїх родичах? Ну "серони" ще щось - а я посміюся з пришелепкуватого!
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16.02.2022 12:23 Ответить
почніть спочатку ...... моя сім'я жила набагато заможніше ніж зараз , потім читайте мою відповідь і закінчуйте питанням що саме ви а не я приплів в наш діалог ваших родичів . Так зрозуміло ?
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16.02.2022 12:55 Ответить
Те що ти спитав - я тобі і відповів І більшість сімей скажуть те ж саме! А ти собі підшукуй інше місце підробітку - скоро вам за "вилизування зеленої сраки" платить перестануть!
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16.02.2022 13:16 Ответить
те що ти невихований довбень , я тобі акцентував і раніше . То вже моя провина що знову повівся на обкрадено-обділене лайно .
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16.02.2022 13:24 Ответить
Це твоя особиста думка! Решта оточуючих думають викладеними тобою категоріями саме стосовно тебе!
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16.02.2022 13:32 Ответить
чому ревуть воли як ясла повні ? що тобі волові можна довести , якщо ти тут в ≪авторітєті≫ ? про що можна розмовляти з людиною , у якої думка про себе базується на відгуках людей, яких вона ніколи не бачила ? хоча можливо ви там на своїй фермі зустрічаєтесь ... і найголовніше ! про що можна розмовляти з людиною(?) якщо вона веде себе як кацапня , спочатку тикає , сраки згадує , лизання своє на других проєцює , а потім звинувачує когось .
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16.02.2022 13:53 Ответить
Не сери тут - я не реагую на "гімнплювки" Займися краще пошуками нового "роботодавця"!
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16.02.2022 13:59 Ответить
я бачу як ти не реагуєш ...
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16.02.2022 14:07 Ответить
Так я ж спокійно відповідаю а ти на лайку та істеричні образи зриваєшся ...
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16.02.2022 14:11 Ответить
ще раз вам кажу що , тикати, розказувати кому ви і що лижите будете такій самій худобі як ви самі .
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16.02.2022 14:16 Ответить
Ти ще дулями в монітор потикай - може полегшає?
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16.02.2022 14:51 Ответить
ви додержуйтесь свого слова не реагувати , а то з ≪авторітєта≫ змінетесь на балабола .
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16.02.2022 14:57 Ответить
"...винен Зеленський а не війна з ***********..."

Тож чому блазнелюби такі тупі? Можуть тільки примітивно хамити, та недолуго красти чужі жарти.

Це коли президентом був Порошенко - була війна. Олігархи та довбні (яки "втомилися від війни") привели до влади Блазня олігархів - він вже третій рік не воює та "робить мир". Яка війна? Ви що, проти Зеленського?! Ви не чули що у нас триває перемир'я, та кінець епохи бідности?!

Люди кажуть що при Блазні та інших злодіях населення об'єктивно збідніло, а ВВ каже - "ви що не чули що у нас війна?". То нахіба ви привели до влади той цирк - щоби гірше жити? Де, *****, мир та "кінець епохи бідности"?
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16.02.2022 13:56 Ответить
а на чому збідніли ви ? а то кого не спитай відповідь одна ........ в мене все арашьо а ось у других всьо капєць , вмирають з голоду . Де ці другі ? Може це ви ?
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16.02.2022 14:06 Ответить
Моє особисте життя вас не обходить.
Ваші примітивні маніпуляції тут нікого не чіпляють.
Де, *****, мир та "кінець епохи бідности"?
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16.02.2022 14:12 Ответить
ну у вас з вашим яриком перше речення однакові , міняйте там на фермі щось .... а мир Зеленського там саме де за дві неділі закінчене АТО Порошенка , а кінець бідності нинішнього там саме де доллар по десять попереднього . То на чому ви все ж збідніли ?
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16.02.2022 14:23 Ответить
То ви знали що обираєте лайно, та робили це свідомо?
АТО закінчилося за два тижні та почалася війна. У Порошенко не було досвіду попередників, що РФ поставить на війну стільки орків та зброї скільки буде потрібно. У Зеленського та його виборців були тільки галюцинації.

Долар коштує стільки скільки він має коштувати. Це ринок. Тільки довбні міряють добробут громадян курсом національної валюти до долара.
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16.02.2022 14:36 Ответить
всі помилки порохоботів починаються не з запитання за кого хто віддв свій голос , а стверджуванням що той хто не з ними , той зелений . В моєму житті та розумінні була лише одна поважна людина за яку я віддав би не тільки голос , це Чорновіл В'ячеслав . Все інше то лайно з якого ви робите вибір . Я чесно йду до дільниці та псую свій ≪вибір≫, щоб не було хоча б на один голос фальсифікації. Далі , якщо ви мене зрозуміли , не бачу потреби на дискурс .
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16.02.2022 14:54 Ответить
Ви вважаєте що я вас не пам'ятаю, "лицар" Чорновола?

Дискурсу з вами й бути не могло - ваша робота розводити срач, у намаганні вибити притомних з форуму. Звідси - тупі маніпуляції та намагання образити, замість прямих відповідей на прямі питання.
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16.02.2022 15:05 Ответить
чим , де і як я вас образив петролицарь ?
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16.02.2022 15:08 Ответить
"В моєму житті та розумінні була лише одна поважна людина за яку я віддав би не тільки голос , це Чорновіл В'ячеслав"

Процитуєте мене, де я щось подібне написав про себе та Порошенко, балабол?
Ви мене та Яра ніде не образили, тільки намагалися це зробити.
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16.02.2022 15:16 Ответить
ви що не сповна розуму ? Я написав про свій вибір який би я зробив , якщо б руда лисиця не вбила цю людину . Як ці слова вас чіпляють , якою стороною ? Де в них крамола чи зневага до вас ??? Ви мене не образили , але намагались (ц) .......... Україна хоче в НАТО , а нас вже сьогодні це лякає ... Несподівано .......
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16.02.2022 15:29 Ответить
Ото що ви написали, то якісь галюцинації...
Ваш вибір трагічно загиблої людини мене ніяк не чіпляє. Ми знаємо що Чорновол був особистістю, але яким він був би президентом на жаль не знаємо. Це взагалі тут ні до чого. Ви віртуально можете бути хоч за Мазепу.
Саме тому було написано - "лицар". Ви відповіли - "петролицарь". Тому я чекаю цитату, де я подібно до вас ("В моєму житті та розумінні була лише одна поважна людина за яку я віддав би не тільки голос"), писав про Порошенко.
Так зрозуміло, чи потрібно ще більш розгорнуто?

"Люта ненависть до всього де з'являється що каже Президент" - ось сьогодні ваш вибір, тому ви захищаєте Блазня. Тільки блазнелюби зараз пишуть "президент" з великої літери. Тому, про Чорновола - не вірю.
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16.02.2022 15:53 Ответить
з великої літери пишуть з поваги до посади , а не до того хто її обіймає. В житті України достатньо образ від кацапів та їх прибічників . Якщо ви не в змозі спілкуватись чи висловлювати свої думки без образ , то це лиш принижує вас , а не того на чію спину ви плюнули . На кшталт вашого нерозуміння щодо мого вибору і чим він вас чіпляє я так пояснення від вас обгрунтовного не отримав . Можливо ви ніде не писали що ви виборець Порошенка , а я зробив такий висновок ? Так і я не голосував за Зеленського , щоб хтось мені на це натякав . А по Чорновілу ...... ваша особиста справа вірити чи ні , на мене це ніяк не вплине .
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16.02.2022 16:28 Ответить
Так, я не в змозі спілкуватися без образ із тим хто бреше, маніпулює, краде чужі жарти, викручується, не може зрозуміти просту логіку, та знаходить у чужих дописах власні галюцинації.

Тут написано що ваш вибір це саме Блазень Коломойського, а не Чорновіл - "а мир Зеленського там саме де за дві неділі закінчене АТО Порошенка , а кінець бідності нинішнього там саме де доллар по десять попереднього"... "Если бы у Зеленского было два ≪котла≫ и минские ≪соглашения≫ , его бы как минимум не было в Украине".

Ті хто цькував у свій час Чорновола, зараз захищають Блазня.
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16.02.2022 16:52 Ответить
тобто в ваших дописах я бачу власні галюцинації , а ви своїх не помічаєте в моїх дописах ?
краде чужі жарти ....... цю психопатію навіть не стану коментувати , тут до лікаря .
тут написано що ваш вибір блазень ....... це пише людина яке мене звинувачує у брехні і маніпуляціях (!!!?) Можу лише порадити зайти до правника і прочитати значення цих слів .
Чорновіл загинув 23 роки назад , так вам на хвилинку . Після цього откровення для вас зачитайте самі собі останнє ваше речення .
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16.02.2022 17:17 Ответить
"Сам дурак" - це передбачувано.
Перехід на медичні діагнози - це також передбачувано.
Ви не побачили у власних дописах - "Зеленський кращій за Порошенко"? А навіщо ви тоді це писали?
Правник тут присутній, ви йому крадені жарти розповідали.
Ото дилема - ті хто цькував Чорновола став на 23 роки "доросліше", хтось навіть помер... Цей ваш "винахід" щось змінює?
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16.02.2022 17:38 Ответить
Де подівся, бездарний плагіатор?

"Ви можете не зупиняючись розповідати що ваші розумові здібности перевершують мої, але це ганьбить тільки вас." - я це написав саме вам, місяць тому.

"Якщо ви не в змозі спілкуватись чи висловлювати свої думки без образ , то це лиш принижує вас..." - а це написав плагіатор двічі Владімір

Ото, невже ви настільки нікчемні, що здатні лише повторювати анекдоти яки писав саме Яр, та мої "афоризми"?!

Там ще й про - хто в кого що вкрав є...

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16.02.2022 20:13 Ответить
навіть жалю нема до вас .... ви , мені навіть не здається , хвора і самозакохана людина . Бо в мене більше нема пояснення вашим претензіям на авторство якихось жартів чи висловлювань які можуть бути у відкритому доступі . Це навіть сміх не викликає . Як себе треба любити щоб прийшла в мізки думка що тебе хтось копіює ?! Зробити якісь копії висловлювань щоб ≪довести ≫ що вас ≪ошукали≫ на словах чи жартах . А якщо вас не збентежить моє прохання скажіть чим доведене ваше авторство і необгрунтовані претензії, де можна з цим ≪документом≫ ознайомитись ?
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16.02.2022 21:44 Ответить
Та можете використовувати, якщо власного розуму та уяви не вистачає.
Але ж ви так авторитетно та зверхньо повторюєте саме мені мої слова, а Яру його анекдоти. Ви власної ганьби нездатні досі збагнути? Як можна бути таким тупим злодюжкою? Це так само як вихвалятися краденим телефоном перед тим в кого ти його вкрав.
Не треба намагатися розмазати маячнею про авторство - ви експонат для кунсткамери
Ще права прийшов качати
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16.02.2022 22:02 Ответить
я вам відкрию велику таємницю , тільки лікарю свому не розповідайте . Анекдоту про невловимого Джо більше 50 років , він із серії про американських ковбоїв . Вас ваш Ярчек надурив . Тільки по секрету , нікому !
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16.02.2022 22:38 Ответить
Не вистачить у вас розуму відійти. Будете й надалі намагатися виправдовуватися? Злодюжку спіймано на гарячому, ваше - "касильок, касильок - какой касильок" - не відміняє кунсткамеру.
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16.02.2022 22:44 Ответить
я не уявляю в якому льосі ви пробічували своє ≪життя≫, щоб про цього Джо не чути , але я перед такими недолугими не виправдовуюсь , google вам в поміч . Оце дно на сайті , з вас мабудь ваш софермерник навіть пузо рве .
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16.02.2022 22:58 Ответить
Ото ж недолуге, де ви побачили моє твердження що цей анекдот авторства Яра Холодного? Просто саме Яр часто постить анекдоти, є і його власні. Але у яких галюцинаціях ви, який краде чужі фрази, вирішили що хтось чогось не знає. Ви взагалі до чого про Джо розповідали, який у тому сенс був, до чого воно відносилося, до ваших галюнів? Бо розповідати анекдоти - воно явно не ваше, як й намагання видати себе за розумного та поміркованого.
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16.02.2022 23:10 Ответить
хто ви за фахом ?
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16.02.2022 23:29 Ответить
Я вже писав - особисте не обговорюю. Якщо ви це не пам'ятаєте - я пам'ятаю. Я пам'ятаю що розмовляв з вами місяць тому, та ваш головний сенс - "Порошенко поганий", все інше у вашому виконанні - сміття.
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16.02.2022 23:45 Ответить
прокоментуй останні свої кладки до Яру , ще місяць не минув , маєш пам'ятати . А особистого в тебе нема .... ти як в тому краденому анекдоті ≪родився мертвий≫.
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16.02.2022 23:52 Ответить
Перейшли нарешті до самозадоволення? Це вже без мене.
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17.02.2022 00:00 Ответить
і на останок ........ квола істота , зачитай для себе останнє своє повідомлення до Яру .

Обидва анекдоти - ТВОЇ ( це що як не ствердження телепню ???!!! ) а він їх із таким авторитетом видає (друга частина то взагалі солома з пір'ям)

і така ж блювота в передостанньому твому висері .
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16.02.2022 23:43 Ответить

Підгоріло, недолуге?
Я це не вам писав, то й ви там свої обмеженим розумом не збагнете що малося на увазі. Вам треба розжовувати усе, але й так навіть половина не доходить.
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16.02.2022 23:49 Ответить
краще б Яр той матюкався чим з таким придурковатим час згаяв . Оце комусь ≪щастя≫ в хаті .
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16.02.2022 23:55 Ответить
Спостерігається деградація та перехід на "абирвалг", Це також було передбачувано.
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17.02.2022 00:05 Ответить
Та ну його "нахрєн"! Звичайний "гімноплюй"
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16.02.2022 15:51 Ответить
в очах такого нахрєна як ви всі гімноплюї
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16.02.2022 16:06 Ответить
А ти "набери в рот лайна і заплюй нам лице"!
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16.02.2022 16:09 Ответить
тобі не вистачає того лайна в якому ти живеш ?
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16.02.2022 16:30 Ответить
Неправильно висловлюєшся! тобі треба писать: "тобі не вистачає того лайна в яке я з своїми прибічниками вас затягнув?"
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16.02.2022 16:35 Ответить
ти знаєш приказку про невловимого Джо ? Чому він був невловимим ? Тому що він задарма нікому не був потрібен . Це тобі відповідь що тебе ≪затягнули≫ .
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16.02.2022 16:59 Ответить
Так чого ж ти в мене вчепився як реп"ях у собачий хвіст?
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16.02.2022 17:11 Ответить
Згадав де бачив того плагіатора




Воно усе краде, про "невловимого Джо" - то я теж, мабуть, у тебе бачив.
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16.02.2022 20:22 Ответить
Писав я колись і про "невловимого Джо" - я багато анекдотів пам"ятаю Та й свій збірник маю - ті що жирним курсивом - мої власні
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16.02.2022 20:38 Ответить
Я такого дива ще не бачив

Обидва анекдоти - твої, а він їх із таким авторитетом видає
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16.02.2022 20:46 Ответить
- Куме! Новину чули?
- Яку?
- У Порошенка з»явився двійник!
- Звідки відомо?
- Ну Ви ж чули, що йому заборонено виїжджать за межі Київської області?
- Чув!
- Ну так от - він рішення суду виконує, але кожний ранок «Зелюкам» і «тюльконутим» по всій Україні у штани хтось насирає!
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16.02.2022 10:16 Ответить
Нас об'єднує бажання жити ВІЛЬНО. Бо під час окупації ж мир, так Валодя?
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16.02.2022 09:31 Ответить
Ще такого не було. Зе-шоу у всій красі. День єдності це перемкнути всі цифрові канали (крім дитячих) на бенефіс тих, які до тієї єдності ніц не доклали.
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16.02.2022 09:34 Ответить
Якщо між свободою і хлібом обрати хліб, то не буде свободи, а потім і хліба. Українці хочуть миру після перемоги. Мир без перемоги потрібен лише сцикунам.
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16.02.2022 09:34 Ответить
Забор от суседей с востока поставить - прочный забор, надолбы, проволка три ряда, ток электрический под хорошим напряжение, ров вдоль всей границы, собаки людоеды патрулируют границу вместе с пограничниками - и живи в мире, отчего ж и не жить?
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16.02.2022 09:36 Ответить
Опять слащавый видосик......

И не слова про скумбрию..... А где обещанная скумбрия по 8 грн??????????????
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16.02.2022 09:37 Ответить
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16.02.2022 11:50 Ответить
що цікаво, верещучка мертвечукова стала такою "патріоткою"...
***, дивитись не можу на ці морди!
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16.02.2022 09:39 Ответить
Ага, патриотка, как же! Я сегодня видел фрагмент ее выступления: "Мы должны сплотиться вокруг нашего преЗедента Зеленского"... Ее выступление походило на выступление пионервожатой перед октябрятами. Радует то, что после очередных выборов, этих ничтожеств со слуг урода в зале практически не останется - ни в одну нормальную партию их не возьмут.
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16.02.2022 16:19 Ответить
Дебіляко- у українців єдине бажання бути ВІЛЬНИМИ
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16.02.2022 09:40 Ответить
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16.02.2022 09:41 Ответить
О работе людей "с горячим сердцем и холодными руками" (или там наоборот? путаюсь я всегда) в блокадном Ленинграде.
Считаете, с их нсалениками (а РФ объявила себя наследником СССР) можно жить?
Ведь официального осуждения сталинизма в РФ не было, более того
"Критику Сталина в РФ могут приравнять к оправданию нацизма
Новые законопроекты от Яровой позволят под лозунгом защиты исторической правды привлекать к уголовной ответственности тех, кто критикует Сталина и политику СССР 30-40-х, считает Федор Крашенинников."
https://www.dw.com/ru/kritiku-stalina-v-rf-mogut-priravnjat-k-opravdaniju-nacizma/a-55207531

Пример активной работы по обнаружению и ликвидации "врагов народа".
"Пётр Павлович Снопков(1900-1942) - живописец, график, театральный художник
Арестован в феврале 1942 года
По свидетельству его двоюродной племянницы, Н. Л. Рахмановой : « Дома у нас поклонников Сталина не было, репрессированные - были, два маминых двоюродных брата. Один из этих братьев, художник Петр Снопков [муж Алисы Порет] был арестован в блокаду, он лежал, умирающий от голода, у себя в квартире, и сосед написал на него донос, что у него нет затемнения на окнах - наверное шпион. Энкавэдэшники пришли и унесли его, сам он идти уже не мог, и вскоре он умер в лагере"
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

На всякий случай напомню, что в Лениграде смертной зимой 1942 электричества не было.
Там и воды то не было никакой.
И канализации не было, соответственно.
Без электричества и отопления промерзло все, все трубы, да и чем качать без электричества?
Мочу с дерьмом с лестниц во дворы сливали или из окошек домов.
Впрочем, сливать мало что было, потому что не было ни еды, ни воды.
Однако из-за отсутствия затемнения на окнах арестовывали.
Видать, коптилки были у населения настолько мощные, что гитлеровским бомбардировщикам наводку давали.

Имею только один вопрос: получал ли доносчик хлебную карточку после ареста того, на кого он донес или люди "с горячим сердцем и холодными руками" карточками арестованных на черном рынке блокадного Ленинграда барыжили?
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16.02.2022 09:45 Ответить
Достал своим миром. Вопрос в цене, чмо зелёное. Быть рабом я не хочу, лучше сдохнуть и забрать с собой как можно больше русских, если нападут.
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16.02.2022 10:15 Ответить
Нужно прорубаться в НАТО любой ценой вопреки шольцам, путина со своими минхенскими сговорами2 и такими как пристайло, кстати почему он ещё не уволен нахрен.
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16.02.2022 10:16 Ответить
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16.02.2022 10:17 Ответить
В одном прекрасном городе люди выбрали себе Правителя. Правитель очень обрадовался выбору горожан и подумал: "Это же какой я классный, раз люди меня выбрали?!". Явился ему Ангел и говорит: "Что ты размечтался о себе? Народ этот согрешил, и Бог послал им тебя. Просто хуже не нашел."
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16.02.2022 11:51 Ответить
Он своим "миром" уже всех достал. А кто не хочет? Всегда разговаривает с украинцами, как с идиотами. Это ему дает уверенности для переговоров с маньяком.
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16.02.2022 10:20 Ответить
Десятки миллионов украинцев объединяет ненависть к путину и его слуги - зеленскому.
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16.02.2022 10:24 Ответить
Когда этот наполеончик беседовал с немецким провокатором шольцем, он не сдал интересы Украины? Тот помчался в московию с радостной новостью от нашего странного президента, который ни разу за все 2,5 года не назвал путлера врагом. Но согласен на то, чтобы Украину не взяли в НАТО, ибо до сих пор т.н. посол в Англии не снят с должности.
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16.02.2022 10:33 Ответить
Капітуляція-це не мир......кацапи так ненавидять українців,просто за те,що вони є!
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16.02.2022 10:44 Ответить
Протестовать против невступления в НАТО конечно же не дадут.
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16.02.2022 10:46 Ответить
Щоб був мир, потрібно зміцнювати оброноздантність країни, винищити суддівську мафію, взяти за сраку інших хапуг.
Так ні - воно вдягне вишиванку і буде гімн співати.
Ну як в "Собачому серці", тільки там слова інші - "суровиє годи...".
Кретин.
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16.02.2022 10:54 Ответить
Все більш українців єднає ідея жити без клоунів.
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16.02.2022 11:43 Ответить
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16.02.2022 11:56 Ответить
Как задолбал этот инфантил!!!!
Рабы тоже могут "жить в мире".... И даже рожать детей, если хозяин позволит.
Украинцы хотят "Победить и быть самостоятельными и независимыми, что бы никто не имел права вмешиваться в нашу жизнь".....
А бубочка несет пургу..... И все хуже и хуже....
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16.02.2022 13:26 Ответить
Куди б Україна не рухалась, єднає українців одне єдине бажання, кинути в тому лісі де росте мільярд дерев усе зелене шобло разом з їхнім наркошою
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16.02.2022 14:31 Ответить
кожне свято повинно мати своє історичне підгрунтя. Це вигадане Зе-свято ні грунту, ні фундаменту не має. Просто-напросто воно не втримається в історії
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16.02.2022 15:30 Ответить
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