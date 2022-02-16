Украинцев объединяет желание жить в мире, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон #UAРазом, который сегодня проходит на всех украинских телеканалах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что украинцы все разные, однако их "объединяет единственное желание - жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями".

"На все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единства, сине-желтые, с Днем единства, восток, запад, север, юг. Звучит только вместе, но звучит очень сильно!" - сказал Зеленский.

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