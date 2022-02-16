Украинцев объединяет желание жить в мире, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон #UAРазом, который сегодня проходит на всех украинских телеканалах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что украинцы все разные, однако их "объединяет единственное желание - жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями".
"На все это мы имеем полное право, потому что мы у себя дома, мы в Украине. И никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить. С Днем единства, сине-желтые, с Днем единства, восток, запад, север, юг. Звучит только вместе, но звучит очень сильно!" - сказал Зеленский.
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+39 Mr Vice President
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Тож чому блазнелюби такі тупі? Можуть тільки примітивно хамити, та недолуго красти чужі жарти.
Це коли президентом був Порошенко - була війна. Олігархи та довбні (яки "втомилися від війни") привели до влади Блазня олігархів - він вже третій рік не воює та "робить мир". Яка війна? Ви що, проти Зеленського?! Ви не чули що у нас триває перемир'я, та кінець епохи бідности?!
Люди кажуть що при Блазні та інших злодіях населення об'єктивно збідніло, а ВВ каже - "ви що не чули що у нас війна?". То нахіба ви привели до влади той цирк - щоби гірше жити? Де, *****, мир та "кінець епохи бідности"?
Ваші примітивні маніпуляції тут нікого не чіпляють.
Де, *****, мир та "кінець епохи бідности"?
АТО закінчилося за два тижні та почалася війна. У Порошенко не було досвіду попередників, що РФ поставить на війну стільки орків та зброї скільки буде потрібно. У Зеленського та його виборців були тільки галюцинації.
Долар коштує стільки скільки він має коштувати. Це ринок. Тільки довбні міряють добробут громадян курсом національної валюти до долара.
Дискурсу з вами й бути не могло - ваша робота розводити срач, у намаганні вибити притомних з форуму. Звідси - тупі маніпуляції та намагання образити, замість прямих відповідей на прямі питання.
Процитуєте мене, де я щось подібне написав про себе та Порошенко, балабол?
Ви мене та Яра ніде не образили, тільки намагалися це зробити.
Ваш вибір трагічно загиблої людини мене ніяк не чіпляє. Ми знаємо що Чорновол був особистістю, але яким він був би президентом на жаль не знаємо. Це взагалі тут ні до чого. Ви віртуально можете бути хоч за Мазепу.
Саме тому було написано - "лицар". Ви відповіли - "петролицарь". Тому я чекаю цитату, де я подібно до вас ("В моєму житті та розумінні була лише одна поважна людина за яку я віддав би не тільки голос"), писав про Порошенко.
Так зрозуміло, чи потрібно ще більш розгорнуто?
"Люта ненависть до всього де з'являється що каже Президент" - ось сьогодні ваш вибір, тому ви захищаєте Блазня. Тільки блазнелюби зараз пишуть "президент" з великої літери. Тому, про Чорновола - не вірю.
Тут написано що ваш вибір це саме Блазень Коломойського, а не Чорновіл - "а мир Зеленського там саме де за дві неділі закінчене АТО Порошенка , а кінець бідності нинішнього там саме де доллар по десять попереднього"... "Если бы у Зеленского было два ≪котла≫ и минские ≪соглашения≫ , его бы как минимум не было в Украине".
Ті хто цькував у свій час Чорновола, зараз захищають Блазня.
краде чужі жарти ....... цю психопатію навіть не стану коментувати , тут до лікаря .
тут написано що ваш вибір блазень ....... це пише людина яке мене звинувачує у брехні і маніпуляціях (!!!?) Можу лише порадити зайти до правника і прочитати значення цих слів .
Чорновіл загинув 23 роки назад , так вам на хвилинку . Після цього откровення для вас зачитайте самі собі останнє ваше речення .
Перехід на медичні діагнози - це також передбачувано.
Ви не побачили у власних дописах - "Зеленський кращій за Порошенко"? А навіщо ви тоді це писали?
Правник тут присутній, ви йому крадені жарти розповідали.
Ото дилема - ті хто цькував Чорновола став на 23 роки "доросліше", хтось навіть помер... Цей ваш "винахід" щось змінює?
"Ви можете не зупиняючись розповідати що ваші розумові здібности перевершують мої, але це ганьбить тільки вас." - я це написав саме вам, місяць тому.
"Якщо ви не в змозі спілкуватись чи висловлювати свої думки без образ , то це лиш принижує вас..." - а це написав плагіатор двічі Владімір
Ото, невже ви настільки нікчемні, що здатні лише повторювати анекдоти яки писав саме Яр, та мої "афоризми"?!
Там ще й про - хто в кого що вкрав є...
Але ж ви так авторитетно та зверхньо повторюєте саме мені мої слова, а Яру його анекдоти. Ви власної ганьби нездатні досі збагнути? Як можна бути таким тупим злодюжкою? Це так само як вихвалятися краденим телефоном перед тим в кого ти його вкрав.
Не треба намагатися розмазати маячнею про авторство - ви експонат для кунсткамери
Ще права прийшов качати
Обидва анекдоти - ТВОЇ ( це що як не ствердження телепню ???!!! ) а він їх із таким авторитетом видає (друга частина то взагалі солома з пір'ям)
і така ж блювота в передостанньому твому висері .
Підгоріло, недолуге?
Я це не вам писав, то й ви там свої обмеженим розумом не збагнете що малося на увазі. Вам треба розжовувати усе, але й так навіть половина не доходить.
Воно усе краде, про "невловимого Джо" - то я теж, мабуть, у тебе бачив.
Обидва анекдоти - твої, а він їх із таким авторитетом видає
- Яку?
- У Порошенка з»явився двійник!
- Звідки відомо?
- Ну Ви ж чули, що йому заборонено виїжджать за межі Київської області?
- Чув!
- Ну так от - він рішення суду виконує, але кожний ранок «Зелюкам» і «тюльконутим» по всій Україні у штани хтось насирає!
И не слова про скумбрию..... А где обещанная скумбрия по 8 грн??????????????
***, дивитись не можу на ці морди!
Считаете, с их нсалениками (а РФ объявила себя наследником СССР) можно жить?
Ведь официального осуждения сталинизма в РФ не было, более того
"Критику Сталина в РФ могут приравнять к оправданию нацизма
Новые законопроекты от Яровой позволят под лозунгом защиты исторической правды привлекать к уголовной ответственности тех, кто критикует Сталина и политику СССР 30-40-х, считает Федор Крашенинников."
https://www.dw.com/ru/kritiku-stalina-v-rf-mogut-priravnjat-k-opravdaniju-nacizma/a-55207531
Пример активной работы по обнаружению и ликвидации "врагов народа".
"Пётр Павлович Снопков(1900-1942) - живописец, график, театральный художник
Арестован в феврале 1942 года
По свидетельству его двоюродной племянницы, Н. Л. Рахмановой : « Дома у нас поклонников Сталина не было, репрессированные - были, два маминых двоюродных брата. Один из этих братьев, художник Петр Снопков [муж Алисы Порет] был арестован в блокаду, он лежал, умирающий от голода, у себя в квартире, и сосед написал на него донос, что у него нет затемнения на окнах - наверное шпион. Энкавэдэшники пришли и унесли его, сам он идти уже не мог, и вскоре он умер в лагере"
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
На всякий случай напомню, что в Лениграде смертной зимой 1942 электричества не было.
Там и воды то не было никакой.
И канализации не было, соответственно.
Без электричества и отопления промерзло все, все трубы, да и чем качать без электричества?
Мочу с дерьмом с лестниц во дворы сливали или из окошек домов.
Впрочем, сливать мало что было, потому что не было ни еды, ни воды.
Однако из-за отсутствия затемнения на окнах арестовывали.
Видать, коптилки были у населения настолько мощные, что гитлеровским бомбардировщикам наводку давали.
Имею только один вопрос: получал ли доносчик хлебную карточку после ареста того, на кого он донес или люди "с горячим сердцем и холодными руками" карточками арестованных на черном рынке блокадного Ленинграда барыжили?
Так ні - воно вдягне вишиванку і буде гімн співати.
Ну як в "Собачому серці", тільки там слова інші - "суровиє годи...".
Кретин.
Рабы тоже могут "жить в мире".... И даже рожать детей, если хозяин позволит.
Украинцы хотят "Победить и быть самостоятельными и независимыми, что бы никто не имел права вмешиваться в нашу жизнь".....
А бубочка несет пургу..... И все хуже и хуже....