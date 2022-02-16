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ЦНАП на Херсонщині видав документ з "російським" Сімферополем: Поліція проводить перевірку

ЦНАП на Херсонщині видав документ з

В одному з Центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині видали документ, в якому вказали приналежність окупованого Криму до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"15 лютого в соціальній мережі Facebook оприлюднено пост, у якому зазначається, що в одному з Центрів надання адміністративних послуг на території Олешківської територіальної громади видано документ, у якому вказана недостовірна інформацію щодо територіальної належності м. Сімферополь", - йдеться в повідомленні.

Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області під номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення.

Також читайте: ЦНАПи з'являться у населених пунктах, де живе більше 10 тис. мешканців, - Шмигаль

Автор: 

Нацполіція (15141) ЦНАП (73) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+8
"Цнап на Херсонщині" - это ларек по продаже предателям загранпаспортов.
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16.02.2022 11:16
+6
А это уже пусть следствие разбирается. И всю цепочку вытаскивает на свет божий.
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16.02.2022 11:15
+3
Панять і прастіть! Миші адін нарот.
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16.02.2022 11:17
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Надеюсь чиновник пойдет по статье 110?
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16.02.2022 11:11 Відповісти
А чиновник каким боком? Не он же составлял макет документа.
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16.02.2022 11:37 Відповісти
Цнап это госсорган власти. У нас в Украине в госсорганах работают госслужащие. Или по простому, разговорному - чиновник. И тот человек, что составлял макет документа - госслужащий и тот что подписывал его к действию не глядя тоже госслужащий. Вот им и отвечать, каждому в меру своей ответстенности. Так понятней?
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16.02.2022 12:01 Відповісти
Макет документа может составлять любая частная компания которая выиграла тендер. Так понятней?
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16.02.2022 12:04 Відповісти
Не имеет значения. Все равно есть кто то, кто отвечает за принятие этого документа. Тот кто подписал и принял его к использованию госсорганом. И это точно госслужащий. За любую бумажку, за любое действие работника, в любой организации (частной или государственной) всегда есть ответственный человек.
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16.02.2022 12:12 Відповісти
Однозначно, за каждой проблемой стоит ответственный. Но читаем внимательно статью : видали документ, в якому вказали приналежність окупованого Криму до Росії. Джерело:
Это говорит о том,что как вариант,приехала семья у которой ребенок родился после оккупации Крыма, в Симферополе к примеру. Какой документ в статье не указано. Возможно это было нотариальное заверение копии свидетельства о рождении. Нотариус не имеет право вносить изменения,он лишь свидетельствует точность документа оригиналу.
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16.02.2022 12:17 Відповісти
В таком случае он просто должен отказать в выдаче такого документа. А если выдает, то опять смотри выше: должен нести ответственность по статье 110. Во всяком случае так должно быть в нормальном, правовом государстве. Но мы ведь стремимся, что бы Украина была таким государством, не так ли?
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16.02.2022 12:28 Відповісти
Понимаешь, госслужащий государства Украина не может своей подписью и печатью Украины заверять документы идущие вразрез с законами Украины.
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16.02.2022 12:32 Відповісти
Мені здається,що розмова зараз "ні про що..."Покажіть документ. Твір не читав,але засуджую...Так ?
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16.02.2022 14:10 Відповісти
Как в базу данных внесли ,так и выдали.
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16.02.2022 11:12 Відповісти
А это уже пусть следствие разбирается. И всю цепочку вытаскивает на свет божий.
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16.02.2022 11:15 Відповісти
Тільки не кажіть Монастирському, ато розстріляє, це ж прояв сепаратизму?
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16.02.2022 11:15 Відповісти
"Цнап на Херсонщині" - это ларек по продаже предателям загранпаспортов.
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16.02.2022 11:16 Відповісти
так уж получилось, что ваты в Херсоне и области - немного. А вот засилье ватников в полиции и облгосадминистраиции не вызывает сомнения. В главном управлении полиции нужно сначала проверить отдел кадров, такое впечатление, что там вообще ватный заповедник.

И часовенку напротив Главка, передайте, пожалуйста, Православной Церкви Украины.
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16.02.2022 12:27 Відповісти
Панять і прастіть! Миші адін нарот.
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16.02.2022 11:17 Відповісти
Ты *******. Сейчас уже не 2014й.
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16.02.2022 11:20 Відповісти
Якщо я опІздал, то ти "шановний" - о*уєл! Бо людина вихована ніколи не звертається на ТИ до незнайомих.
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16.02.2022 11:24 Відповісти
Ну вообще в интернете общение на ТЫ общепринято. Хотя лично я все равно в большинстве случаев стараюсь общаться вежливо. Привычка.
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16.02.2022 11:30 Відповісти
Соррі, що втручаюсь у вашу взірково культурну дискусію.
Вставлю своїх 5 копійок.
На "Ви" в інтернеті звертаються до незнайомих осіб ВИКЛЮЧНО, коли ця особа не ховається за псевдонімом.
А до якихось Da non, Dron чи post та інш. ці правила не розповсюджуються.
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16.02.2022 11:53 Відповісти
Якось мені це не дуже.

Звертатись та ТИ можна або до знайомих, або якщо нема поваги до співбесідника. IMHO

А стосовно відсутності імен... Ви дійсно вважаєте, що якщо я в ніку вкажу власне ПІБ, то одразу ввічливість переможе???
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16.02.2022 12:26 Відповісти
Я можу казати тільки за себе.
Якщо вказані ім'я та прізвище та людина мені незнайома, я завжди звертаюся на "Ви".
В інших випадках -- не переймаюсь, якщо мені кажуть "ти" і навпаки.
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16.02.2022 15:18 Відповісти
А как в банках: жители Симферополя рассматриваются как резиденті?
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16.02.2022 11:55 Відповісти
 
 