ЦНАП на Херсонщині видав документ з "російським" Сімферополем: Поліція проводить перевірку

В одному з Центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині видали документ, в якому вказали приналежність окупованого Криму до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"15 лютого в соціальній мережі Facebook оприлюднено пост, у якому зазначається, що в одному з Центрів надання адміністративних послуг на території Олешківської територіальної громади видано документ, у якому вказана недостовірна інформацію щодо територіальної належності м. Сімферополь", - йдеться в повідомленні.

Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області під номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення.

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