ЦНАП на Херсонщині видав документ з "російським" Сімферополем: Поліція проводить перевірку
В одному з Центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині видали документ, в якому вказали приналежність окупованого Криму до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
"15 лютого в соціальній мережі Facebook оприлюднено пост, у якому зазначається, що в одному з Центрів надання адміністративних послуг на території Олешківської територіальної громади видано документ, у якому вказана недостовірна інформацію щодо територіальної належності м. Сімферополь", - йдеться в повідомленні.
Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області під номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення.
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Это говорит о том,что как вариант,приехала семья у которой ребенок родился после оккупации Крыма, в Симферополе к примеру. Какой документ в статье не указано. Возможно это было нотариальное заверение копии свидетельства о рождении. Нотариус не имеет право вносить изменения,он лишь свидетельствует точность документа оригиналу.
И часовенку напротив Главка, передайте, пожалуйста, Православной Церкви Украины.
Вставлю своїх 5 копійок.
На "Ви" в інтернеті звертаються до незнайомих осіб ВИКЛЮЧНО, коли ця особа не ховається за псевдонімом.
А до якихось Da non, Dron чи post та інш. ці правила не розповсюджуються.
Звертатись та ТИ можна або до знайомих, або якщо нема поваги до співбесідника. IMHO
А стосовно відсутності імен... Ви дійсно вважаєте, що якщо я в ніку вкажу власне ПІБ, то одразу ввічливість переможе???
Якщо вказані ім'я та прізвище та людина мені незнайома, я завжди звертаюся на "Ви".
В інших випадках -- не переймаюсь, якщо мені кажуть "ти" і навпаки.