Поліція перевіряє повідомлення про замінування низки об'єктів у Києві
Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки об'єктів у столиці у зв'язку з анонімним дзвінком, що надійшов у середу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.
"Надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування низки об'єктів у Києві. Інформація перевіряється", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в столичній поліції.
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показати весь коментар16.02.2022 11:16 Відповісти Мені подобається 1
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