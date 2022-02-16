Поліція перевіряє повідомлення про замінування низки об'єктів у Києві

Поліція Києва перевіряє інформацію про нібито мінування низки об'єктів у столиці у зв'язку з анонімним дзвінком, що надійшов у середу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.

"Надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування низки об'єктів у Києві. Інформація перевіряється", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в столичній поліції.

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