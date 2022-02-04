УКР
Викрито "серійного" псевдомінера у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та затримала громадянина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінування державних установ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, співробітники СБУ встановили, що 39-річний харків’янин протягом грудня минулого року здійснив щонайменше чотирнадцять анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів. Зокрема, він "замінував" Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, Міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торговельно-розважальні центри міста.

"Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження. Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання після чергового повідомлення про мінування", - йдеться у повідомленні.

Мотивами своїх злочинних дій харків’янин пояснив, що в нього нібито особиста неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Викрито серійного псевдомінера у Харкові, - СБУ 01
Викрито серійного псевдомінера у Харкові, - СБУ 02

"Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами. Оскільки останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Але правоохоронці оперативно встановлюють місце знаходження "анонімних терористів", - додають у СБУ.

Також нагадується, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Також зловмиснику доведеться компенсувати десятки тисяч гривень державним та комерційним установам, що зазнали збитків від його протиправних дій.

мінування (1221) СБУ (13377) Харків (5874)
Все засрано и прокурено. Русский мир в отдельно взятой квартире.
показати весь коментар
04.02.2022 11:13 Відповісти
Як завжди - гнидник.
показати весь коментар
04.02.2022 11:16 Відповісти
Пузан-ватник заслужил швабру.
показати весь коментар
04.02.2022 11:17 Відповісти
Я стесняюсь спросит, а куда?
показати весь коментар
04.02.2022 11:25 Відповісти
В скрєпу.
показати весь коментар
04.02.2022 11:30 Відповісти
Це не наші методи, хоча, як бачимо зі слів "мінера", йому вони більш до вподоби.
показати весь коментар
04.02.2022 21:17 Відповісти
Суд має транслюватись по телебаченню і покарати так щоб інші "мінери" у штани наклали.
показати весь коментар
04.02.2022 11:18 Відповісти
Полностью поддерживаю. Эффект будет большим!
показати весь коментар
04.02.2022 11:26 Відповісти
Какой-то дрочило явно...
показати весь коментар
04.02.2022 11:22 Відповісти
В таком случае - лишить гражданства и билет на ростов....
ватофил грёбаный..
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
сначала принудительную отработку убытков.

только представьте, сколько убытков принесли массовые минеры школ, когда десятки тысяч родителей вместо работы ехали забирать детей с мороза на улице
показати весь коментар
04.02.2022 11:46 Відповісти
Это долго! Забрать органами, почку, глаз,...
показати весь коментар
04.02.2022 12:34 Відповісти
Быт определяет сознание в данном экземпляре.
показати весь коментар
04.02.2022 11:23 Відповісти
в Харкові кацапська агентура прям цвіте та пахне
показати весь коментар
04.02.2022 11:26 Відповісти
Харьков -форпост против кремлевского мерзавца.А вот власти - єто к Порошенко. Гепа -вам в пример.Плюс Савково -сралинскую символюку с улиц и городов законодательно не убрали.А Данилов -работает.
показати весь коментар
04.02.2022 11:39 Відповісти
вот это падла обустроил гребешок в своём курятнике облезлом техникой для подрыва и звонков и наверняка и другим занимался сепаратизмом с такой кучей мониторов и техники.... дурачком там прикидывался соседям....а на деле шпион рассейский....
показати весь коментар
04.02.2022 11:26 Відповісти
Ви тільки гляньте в яких умовах він жив. Жах. Замість того щоб працювати і зробити ремонт воно вирішило боротись українськими людьми створюючи їм проблеми. А сам напевно сидів і реготав.
показати весь коментар
04.02.2022 11:26 Відповісти
Ща полечат неприязнь !!! Есть спец . диета и режим!!!! Быстро дурь проходит!!!
показати весь коментар
04.02.2022 11:28 Відповісти
ну и шо,айтишнег,убедился что все эти программы для сокрытия следов-мертвому припарка?
отак и та "безопасная" дия
показати весь коментар
04.02.2022 11:30 Відповісти
Та какой это айтишник, если попался... Криворукий гопник
показати весь коментар
04.02.2022 11:34 Відповісти
Да какие там программы - небось Тор и временные эмейлы.
показати весь коментар
04.02.2022 12:29 Відповісти
плюс впны, которые нихрена не анонимные))
показати весь коментар
04.02.2022 12:30 Відповісти
Хм, молодцы. Это не так то просто отловить чувака, коотрый разбирается в вопросе. Походу европейская киберпомощь начинает работать, или свои спецы наконец расчехлились.
Давайте, доловите остальных и показательно вжарьте, чтоб другим неповадно было.
показати весь коментар
04.02.2022 11:34 Відповісти
Почему не показывают морду лица этой гниды, права человека и гуманизм тут не нужен,
показати весь коментар
04.02.2022 11:35 Відповісти
На телеграм каналах будет..
показати весь коментар
04.02.2022 11:41 Відповісти
Х.у.йа cобі айтішнік, напевне тільки на бухло працював. У моїй родині троє серйозних ІТ, 4 р. стажу - менше як за 1кг долярів не поворушаться, а щоб працювати то від 2кг. За 2 роки купили нові машини, тепер на хату складають, додатково вчаться за свої гроші щоб поїхати на контракт за кордон - від 5кг в місяць
показати весь коментар
04.02.2022 11:36 Відповісти
У нас настолько тупые люди, что любого кто в состоянии переставить Винду без драйверов готовы называть Атишнегами))
показати весь коментар
04.02.2022 12:32 Відповісти
І ще скажу з власних спостережень, ІТ котрі заробляють від 2кг в місяць так не одягаються і не живуть у свинарниках, після перших 1-2 кг починається інвестування у себе - хороше житло, нат.харчування, якісний відпочинок, якісний одяг, ліки, навчання
показати весь коментар
04.02.2022 11:42 Відповісти
Таким мудакам надо обязательный принудительный труд в колонии, до полной отработки всех причиненных материальных и моральных убытков.

Еще бы поймать "массовых минеров" школ в январе 2021г.
показати весь коментар
04.02.2022 11:44 Відповісти
Жлоб тупой. Пожалел 50 баксов на VPS сервер в том же Мордоре. Может забыл войти под впн, или тором и оставил сообщение, хотя и их вычислить можно.
Хорошо, что печатают про таких, чтобы другим не повадно было.
показати весь коментар
04.02.2022 11:45 Відповісти
ну кому ты веришь? если бы было возможно вычислить физический адрес по IP,то к тебе давно бы пришли. но увы,это невозможно,а СБУ видосик сняло,для таких как ты.
показати весь коментар
04.02.2022 11:54 Відповісти
и на кого этот бред рассчитан? зае@ётесь по адресу электронной почты,вычислять адрес физический! да даже по IP,зае@ётесь!
показати весь коментар
04.02.2022 11:50 Відповісти
Тупой или острый это не важно...а враг он конкретный! Такую мразь надо давить безжалостно и публично!
показати весь коментар
04.02.2022 11:50 Відповісти
" что у него якобы личная неприязнь к украинским властям"
показати весь коментар
04.02.2022 12:14 Відповісти
ну и срач в конуре.
показати весь коментар
04.02.2022 12:28 Відповісти
його халупа не бачила ремонту ще з часів СРСР.Це,напевне,теж помста українській владі,яка в Харкові ого-го як притисла російськомовних!Ти ж падла не владі шкодив,ти тисячі харків'ян чотирнадцять раз на вуха ставив!
показати весь коментар
04.02.2022 12:31 Відповісти
Мабуть у ІТ-ка мозги були засрані 1с або іншим російським ПО.
показати весь коментар
04.02.2022 12:40 Відповісти
10 моников прям доннатный блогер
показати весь коментар
04.02.2022 12:47 Відповісти
якщо це не черговий фейк від правоохоронних органів, то надавати би під зад такому мінеру, від якого люди страждають....причому тут люди, які були на вокзалах, в магазинах, до його нелюбові до влади. До влади панів у простого народу "довіра" аж зашкалює на фоні зростання цін та зубожіння населення, але якщо кожному дурневі вдаристь сеча в голову і він почне псевдомінувати все підряд - то йому пряма дорога в палату № 6.
показати весь коментар
04.02.2022 12:56 Відповісти
десятку и на Сокаль ...
показати весь коментар
04.02.2022 15:39 Відповісти
 
 