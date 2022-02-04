Викрито "серійного" псевдомінера у Харкові, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та затримала громадянина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінування державних установ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, співробітники СБУ встановили, що 39-річний харків’янин протягом грудня минулого року здійснив щонайменше чотирнадцять анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів. Зокрема, він "замінував" Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, Міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торговельно-розважальні центри міста.

"Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження. Правоохоронці затримали зловмисника за місцем його проживання після чергового повідомлення про мінування", - йдеться у повідомленні.

Мотивами своїх злочинних дій харків’янин пояснив, що в нього нібито особиста неприязнь до української влади, а також до правоохоронних та судових органів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.





"Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами. Оскільки останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Але правоохоронці оперативно встановлюють місце знаходження "анонімних терористів", - додають у СБУ.

Також нагадується, що за вчинення таких злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Також зловмиснику доведеться компенсувати десятки тисяч гривень державним та комерційним установам, що зазнали збитків від його протиправних дій.