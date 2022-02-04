Разоблачен "серийный" псевдоминер в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, сотрудники СБУ установили, что 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года произвел по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов. В частности, он "заминировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, Международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.
"Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для сокрытия своего местонахождение. Правоохранители задержали злоумышленника по месту его жительства после очередного сообщения о минировании", - говорится в сообщении.
Мотивами своих преступных действий харьковчанин объяснил, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.
Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.
"Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Поскольку в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, действующих по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются присылать сообщение с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Но правоохранители оперативно устанавливают местонахождение "анонимных террористов", - добавляют в СБУ.
Также напоминается, что за совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.
ватофил грёбаный..
только представьте, сколько убытков принесли массовые минеры школ, когда десятки тысяч родителей вместо работы ехали забирать детей с мороза на улице
отак и та "безопасная" дия
Давайте, доловите остальных и показательно вжарьте, чтоб другим неповадно было.
Еще бы поймать "массовых минеров" школ в январе 2021г.
Хорошо, что печатают про таких, чтобы другим не повадно было.