РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4615 посетителей онлайн
Новости Фото
9 293 40

Разоблачен "серийный" псевдоминер в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, сотрудники СБУ установили, что 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года произвел по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов. В частности, он "заминировал" Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, Международный аэропорт "Харьков", железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

"Псевдоминером оказался специалист в ИТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для сокрытия своего местонахождение. Правоохранители задержали злоумышленника по месту его жительства после очередного сообщения о минировании", - говорится в сообщении.

Также читайте: СБУ разоблачила трех несовершеннолетних заказчиков массовых псевдоминирований в Черкассах

Мотивами своих преступных действий харьковчанин объяснил, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачен серийный псевдоминер в Харькове, - СБУ 01
Разоблачен серийный псевдоминер в Харькове, - СБУ 02

"Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Поскольку в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, действующих по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия. Злоумышленники пытаются присылать сообщение с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Но правоохранители оперативно устанавливают местонахождение "анонимных террористов", - добавляют в СБУ.

Также напоминается, что за совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.

Автор: 

минирование (1449) СБУ (20431) Харьков (7747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
Все засрано и прокурено. Русский мир в отдельно взятой квартире.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:13 Ответить
+24
Суд має транслюватись по телебаченню і покарати так щоб інші "мінери" у штани наклали.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:18 Ответить
+23
Пузан-ватник заслужил швабру.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все засрано и прокурено. Русский мир в отдельно взятой квартире.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:13 Ответить
Як завжди - гнидник.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:16 Ответить
Пузан-ватник заслужил швабру.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:17 Ответить
Я стесняюсь спросит, а куда?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:25 Ответить
В скрєпу.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:30 Ответить
Це не наші методи, хоча, як бачимо зі слів "мінера", йому вони більш до вподоби.
показать весь комментарий
04.02.2022 21:17 Ответить
Суд має транслюватись по телебаченню і покарати так щоб інші "мінери" у штани наклали.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:18 Ответить
Полностью поддерживаю. Эффект будет большим!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
Какой-то дрочило явно...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:22 Ответить
В таком случае - лишить гражданства и билет на ростов....
ватофил грёбаный..
показать весь комментарий
04.02.2022 11:23 Ответить
сначала принудительную отработку убытков.

только представьте, сколько убытков принесли массовые минеры школ, когда десятки тысяч родителей вместо работы ехали забирать детей с мороза на улице
показать весь комментарий
04.02.2022 11:46 Ответить
Это долго! Забрать органами, почку, глаз,...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:34 Ответить
Быт определяет сознание в данном экземпляре.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:23 Ответить
в Харкові кацапська агентура прям цвіте та пахне
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
Харьков -форпост против кремлевского мерзавца.А вот власти - єто к Порошенко. Гепа -вам в пример.Плюс Савково -сралинскую символюку с улиц и городов законодательно не убрали.А Данилов -работает.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:39 Ответить
вот это падла обустроил гребешок в своём курятнике облезлом техникой для подрыва и звонков и наверняка и другим занимался сепаратизмом с такой кучей мониторов и техники.... дурачком там прикидывался соседям....а на деле шпион рассейский....
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
Ви тільки гляньте в яких умовах він жив. Жах. Замість того щоб працювати і зробити ремонт воно вирішило боротись українськими людьми створюючи їм проблеми. А сам напевно сидів і реготав.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
Ща полечат неприязнь !!! Есть спец . диета и режим!!!! Быстро дурь проходит!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:28 Ответить
ну и шо,айтишнег,убедился что все эти программы для сокрытия следов-мертвому припарка?
отак и та "безопасная" дия
показать весь комментарий
04.02.2022 11:30 Ответить
Та какой это айтишник, если попался... Криворукий гопник
показать весь комментарий
04.02.2022 11:34 Ответить
Да какие там программы - небось Тор и временные эмейлы.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:29 Ответить
плюс впны, которые нихрена не анонимные))
показать весь комментарий
04.02.2022 12:30 Ответить
Хм, молодцы. Это не так то просто отловить чувака, коотрый разбирается в вопросе. Походу европейская киберпомощь начинает работать, или свои спецы наконец расчехлились.
Давайте, доловите остальных и показательно вжарьте, чтоб другим неповадно было.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:34 Ответить
Почему не показывают морду лица этой гниды, права человека и гуманизм тут не нужен,
показать весь комментарий
04.02.2022 11:35 Ответить
На телеграм каналах будет..
показать весь комментарий
04.02.2022 11:41 Ответить
Х.у.йа cобі айтішнік, напевне тільки на бухло працював. У моїй родині троє серйозних ІТ, 4 р. стажу - менше як за 1кг долярів не поворушаться, а щоб працювати то від 2кг. За 2 роки купили нові машини, тепер на хату складають, додатково вчаться за свої гроші щоб поїхати на контракт за кордон - від 5кг в місяць
показать весь комментарий
04.02.2022 11:36 Ответить
У нас настолько тупые люди, что любого кто в состоянии переставить Винду без драйверов готовы называть Атишнегами))
показать весь комментарий
04.02.2022 12:32 Ответить
І ще скажу з власних спостережень, ІТ котрі заробляють від 2кг в місяць так не одягаються і не живуть у свинарниках, після перших 1-2 кг починається інвестування у себе - хороше житло, нат.харчування, якісний відпочинок, якісний одяг, ліки, навчання
показать весь комментарий
04.02.2022 11:42 Ответить
Таким мудакам надо обязательный принудительный труд в колонии, до полной отработки всех причиненных материальных и моральных убытков.

Еще бы поймать "массовых минеров" школ в январе 2021г.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:44 Ответить
Жлоб тупой. Пожалел 50 баксов на VPS сервер в том же Мордоре. Может забыл войти под впн, или тором и оставил сообщение, хотя и их вычислить можно.
Хорошо, что печатают про таких, чтобы другим не повадно было.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:45 Ответить
ну кому ты веришь? если бы было возможно вычислить физический адрес по IP,то к тебе давно бы пришли. но увы,это невозможно,а СБУ видосик сняло,для таких как ты.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:54 Ответить
и на кого этот бред рассчитан? зае@ётесь по адресу электронной почты,вычислять адрес физический! да даже по IP,зае@ётесь!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:50 Ответить
Тупой или острый это не важно...а враг он конкретный! Такую мразь надо давить безжалостно и публично!
показать весь комментарий
04.02.2022 11:50 Ответить
" что у него якобы личная неприязнь к украинским властям"
показать весь комментарий
04.02.2022 12:14 Ответить
ну и срач в конуре.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:28 Ответить
його халупа не бачила ремонту ще з часів СРСР.Це,напевне,теж помста українській владі,яка в Харкові ого-го як притисла російськомовних!Ти ж падла не владі шкодив,ти тисячі харків'ян чотирнадцять раз на вуха ставив!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:31 Ответить
Мабуть у ІТ-ка мозги були засрані 1с або іншим російським ПО.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:40 Ответить
10 моников прям доннатный блогер
показать весь комментарий
04.02.2022 12:47 Ответить
якщо це не черговий фейк від правоохоронних органів, то надавати би під зад такому мінеру, від якого люди страждають....причому тут люди, які були на вокзалах, в магазинах, до його нелюбові до влади. До влади панів у простого народу "довіра" аж зашкалює на фоні зростання цін та зубожіння населення, але якщо кожному дурневі вдаристь сеча в голову і він почне псевдомінувати все підряд - то йому пряма дорога в палату № 6.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:56 Ответить
десятку и на Сокаль ...
показать весь комментарий
04.02.2022 15:39 Ответить
 
 