Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

Президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення конференції донорів на підтримку України.

Відповідну заяву він зробив у середу в Страсбурзі, виступаючи на пленарному засіданні у рамках обговорення європейської безпеки та військової агресії Росії стосовно України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Наголосивши на ініціативі Європейської комісії надати Києву EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги, Мішель висловив упевненість, що необхідно зробити більше.

"Тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною та ЄС конференцію донорів, щоб можна було підтримувати тверду економічну ситуацію в Україні, яка під загрозою від цієї ситуації", - заявив він.

Мішель запевнив українців, що "ЄС не залишить їх без підтримки". Він також звернувся до Росії та її керівництва, говорячи про те, що вони мають на сьогодні вибір "між війною і трагічними жертвами, які будуть через цю війну", та дипломатією.

Причому президент Європейської ради запевнив, що Брюссель виступає на підтримку дипломатії та переговорів.

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