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Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

Президент Євроради Мішель ініціює донорську конференцію на підтримку України

Президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення конференції донорів на підтримку України.

Відповідну заяву він зробив у середу в Страсбурзі, виступаючи на пленарному засіданні у рамках обговорення європейської безпеки та військової агресії Росії стосовно України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Наголосивши на ініціативі Європейської комісії надати Києву EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги, Мішель висловив упевненість, що необхідно зробити більше.

"Тому я хотів би ініціювати у тісній співпраці з Україною та ЄС конференцію донорів, щоб можна було підтримувати тверду економічну ситуацію в Україні, яка під загрозою від цієї ситуації", - заявив він.

Мішель запевнив українців, що "ЄС не залишить їх без підтримки". Він також звернувся до Росії та її керівництва, говорячи про те, що вони мають на сьогодні вибір "між війною і трагічними жертвами, які будуть через цю війну", та дипломатією.

Причому президент Європейської ради запевнив, що Брюссель виступає на підтримку дипломатії та переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Автор: 

допомога (8321) росія (65002) Євросоюз (13358) Шарль Мішель (333)


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Идёт к тому. что Вове Путину придётся памятник ставить за вклад в интеграцию Украины в Европу и НАТО. Или школу его именем назвать.
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16.02.2022 11:32 Відповісти
Тюрьму для педофилов его именем назовем. Или тюрьму для военных преступников.
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16.02.2022 11:52 Відповісти
о да! Доноры нужны, наши реципиенты страдают

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16.02.2022 11:39 Відповісти
Грошей не давайте Україні!
Все розтягнуть, а нам ще століттями віддавати!
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16.02.2022 11:46 Відповісти
Почему все надают, а не просто ОДАЛЖИВАЮТ. Решил и Макрон кусочек урвать, так долго мы не протянем, свои урывают, дай боже, так еще и друзив объявилось, дай боже сколько. Богатая красавица.
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16.02.2022 11:55 Відповісти
Треба таке: судді, прокурори, депутати, а може і президента знайдіть з діаспори
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16.02.2022 11:58 Відповісти
Тафай-тафай, для ЕС даже 5 лярдов евро - не деньги, а для нас 15% ВВП. Если вы перестанете тафать деньги, Зеля не сможет рассказывать, как при нём росла экономика Украины
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16.02.2022 12:20 Відповісти
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16.02.2022 12:28 Відповісти
 
 