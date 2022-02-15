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Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Європарламент підтримав голосування щодо надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги

Європейський парламент підтримав голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро за прискореною процедурою.

Результат голосування було оголошено у вівторок на початку засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Макрофінансова допомога Україні – ухвалено", - оголосили у парламенті. Водночас кількості голосів не було названо.

Безпосереднє голосування відбулося у понеділок.

Очікується, що саме рішення проголосують на голосуванні в середу.

У разі позитивного голосування далі макрофінансову допомогу має схвалити Рада ЄС з подальшою публікацією в Офіційному журналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія 1 лютого ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у сумі 600 млн євро безумовний і буде наданий одразу після набуття чинності договорами. Надання другого траншу у такому самому розмірі буде обумовлене прогресом, продемонстрованим Україною у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

11 лютого це рішення затвердила Рада ЄС на рівні послів. "Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени (ЄС) готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Єврокомісії, щоб ця допомога негайно надійшла до України", - прокоментував рішення головуючий у Раді ЄС міністр економіки, фінансів та відновлення Франції Брюно Ле Мер.

Також читайте: США офіційно запропонували Україні кредитні гарантії в розмірі до $1 млрд, - Блінкен

Європарламент (1042) кредит (3817) допомога (8304)


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"*******" в захваті.
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15.02.2022 10:22 Відповісти
Нам потрібна зброя оборонного характеру, а не кошти. Виділені кошти будуть легко "з'їдені" зеленою владой.
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15.02.2022 10:24 Відповісти
Самое главное , что бы Помощь не спустили в Унитаз ведь это деньги Налогоплательщиков , которые хотят Мира.А в Нас Прокурора полтора года не могут Выбрать , что бы не посадил Своих в Доску на 200?.
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15.02.2022 10:23 Відповісти
это ппц. продадим суверенитет за бабло - прогнемся по требования нацистов и рашистов, будет отказ от НАТО
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15.02.2022 10:36 Відповісти
Не будет, людей выйдет против этого дохера, куда больше чем даже за Пороха
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Тепер кацаби можуть сушити лапті... Євросоюз вкладкні в Україну бабосіки просто так не дасть знищити російською окупацією..
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15.02.2022 10:38 Відповісти
Непогано так Зеленський накалядував тільки у лютому, пару мільярдів від французів, мільярд від США, мільярд від ЄС, 400 млн. від Канади, тільки німці зажлоблися 150 млн. всього
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15.02.2022 10:43 Відповісти
 
 