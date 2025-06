Єврокомісія схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Єврокомісія затвердила надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твітері закликала Європарламент і країни ЄС схвалити це рішення з метою якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Про це вона повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Як я і повідомляла минулого тижня, Єврокомісія запропонувала Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Я закликаю Європарламент та країни ЄС якнайшвидше схвалити це рішення, щоб ми могли виділити перший транш у розмірі 600 млн євро найближчим часом", - написала вона.

As I announced last week, the @EU_Commission has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.



I call on @Europarl_EN and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.



The EU stands with Ukraine. pic.twitter.com/TqBivrTM4V