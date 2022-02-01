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Єврокомісія схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Єврокомісія схвалила надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

Єврокомісія затвердила надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твітері закликала Європарламент і країни ЄС схвалити це рішення з метою якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Про це вона повідомила у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Як я і повідомляла минулого тижня, Єврокомісія запропонувала Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Я закликаю Європарламент та країни ЄС якнайшвидше схвалити це рішення, щоб ми могли виділити перший транш у розмірі 600 млн євро найближчим часом", - написала вона.

As I announced last week, the @EU_Commission has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.

I call on @Europarl_EN and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.

The EU stands with Ukraine. pic.twitter.com/TqBivrTM4V

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 1, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія виділяє Україні новий пакет фіндопомоги розміром 1,2 млрд євро через загрозу ескалації з боку РФ, - фон дер Ляєн

Другий транш буде надано Україні протягом року після оцінки дій уряду України з низки ключових напрямків.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за виділення нового пакета фінансової допомоги Україні.

Єврокомісія (2186) кредит (3869) допомога (8453) фон дер Ляєн Урсула (796)


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Топ коментарі
+3
Це кредит,який потім потрібно повертати.
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01.02.2022 15:39 Відповісти
+3
После нас хоть потоп. Слоган СН.
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01.02.2022 15:40 Відповісти
+3
беня ничего не вернёт, долги отдают только трусы.
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01.02.2022 16:04 Відповісти
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Це кредит,який потім потрібно повертати.
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01.02.2022 15:39 Відповісти
После нас хоть потоп. Слоган СН.
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01.02.2022 15:40 Відповісти
Та за роки вже набралися кредитів,а тоді ще не було зелених.
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01.02.2022 15:42 Відповісти
Зеля уже наверное побил рекорд Овоща, а прошло только 2.5 года. Нужно будет подсчитать. При барыгах суммарный объем долгов страны стабильно уменьшался.

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01.02.2022 16:05 Відповісти
Ми, як і більшість країн, перезаймаємо, щоб фінансувати поточні борги - тому якщо не цей кредит під 2%, займали б на ринку під 10% мінімум..
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01.02.2022 15:49 Відповісти
Они и на рынке берут, и под дурные проценты

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01.02.2022 16:40 Відповісти
беня ничего не вернёт, долги отдают только трусы.
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01.02.2022 16:04 Відповісти
Кредит дают нашим чинушам на дербан, а отдавать будут за счет нас. Зашибись бл***
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01.02.2022 15:40 Відповісти
Пукин наворотил дел... И партнеры кипиш нужный подняли...Теперь и деньги дают те, про которые СН могли только мечтать...
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01.02.2022 15:43 Відповісти
Захід вже дає ті кредити бо розуміє що як що рухне економіка України, то сутужно буде всієй Європі, а ось нам їх віддавати у майбутньому.
Ті хто голосував за актора з Кривого Рогу нізащо не визнають що заганали Україну в борги
своїм "аби не барига, аби не Порох". Горбатого могила виправить
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01.02.2022 15:49 Відповісти
Ау, не давайте цій зеленій бл.ді ні копійки!
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01.02.2022 15:49 Відповісти
если бы эти кредиты действительно служили бы своей цели, а не планам нынешних властей прибарахлится ими и внукам, и в Украине начали бороться с коррупцией во всех ветвях, искоренили пятую колонну, начали проводить реформы требуемые для вступления в ес и нато,.... то тогда есть вероятность, что в благодарность за защиту европы от вторжения новой руцкой орды *****-хана, кредиты, минимум частично, могут просто списать.
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01.02.2022 15:57 Відповісти
А Зеленський все ж таки молодець, добре навчився кредити брати
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01.02.2022 16:01 Відповісти
спи...скварталят!
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01.02.2022 16:03 Відповісти
От це ЗЕлупівцям сподобається! Адже гроші можна вкрасти безліччю способів - не те, що якісь там снаряди, чи ПТУРСи.
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01.02.2022 16:11 Відповісти
Зе Влада як та порноакторка, із німецьких порнофільмів: -Бере совсєх сторон і в неограніченому колічєству...(с)
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01.02.2022 16:57 Відповісти
Если отдавать будем конфетами то можно!
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01.02.2022 18:12 Відповісти
 
 