Еврокомиссия одобрила предоставление 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия утвердила предоставление Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере призвала Европарламент и страны ЕС одобрить это решение с целью как можно скорее выплатить первый транш в размере 600 миллионов евро.

Об этом она сообщила в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Как я и сообщала на прошлой неделе, Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно быстрее одобрить это решение, чтобы мы могли выделить первый транш в размере 600 млн евро в ближайшее время", - написала она.

As I announced last week, the @EU_Commission has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.



I call on @Europarl_EN and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.



The EU stands with Ukraine. pic.twitter.com/TqBivrTM4V