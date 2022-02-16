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Заступником глави МВС став колишній есбеушник Василь Малюк

Заступником глави МВС став колишній есбеушник Василь Малюк

Кабінет Міністрів призначив Василя Малюка заступником міністра внутрішніх справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, Кабмін призначив Василя Малюка на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

У липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Малюка з посади першого заступника глави СБУ – начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

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Заступником глави МВС став колишній есбеушник Василь Малюк 01

Кабмін (14077) призначення (2279) Малюк Василь (98)


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Топ коментарі
+3
это вместо того кацапского грузина?
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16.02.2022 13:59
+2
Он стал заместителем в СБУ при Баканове. Это не значит что он этого не заслуживал, я ничего о нем не знаю. Просто факт. Так что как знак качества я бы это не рассматривал.
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16.02.2022 13:58
+1
Як не в двері, так через вікно. Якщо дадуть автомати. Справді. Я почну стріляти. Але спочатку по своїм .... гнидам. Як оця.
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16.02.2022 13:58
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Каанєшна, іншого не призначили б.
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16.02.2022 13:56 Відповісти
Не сумнівайтесь.Якщо з зеленими,-неодмінно гівно.
Став мільйонером ще на Житомирщині (ліс,бурштин,граніт),потім в Одесі піднявся (кришування контрабанди).
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16.02.2022 14:40 Відповісти
Няшка!
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16.02.2022 13:55 Відповісти
Як не в двері, так через вікно. Якщо дадуть автомати. Справді. Я почну стріляти. Але спочатку по своїм .... гнидам. Як оця.
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16.02.2022 13:58 Відповісти
Он стал заместителем в СБУ при Баканове. Это не значит что он этого не заслуживал, я ничего о нем не знаю. Просто факт. Так что как знак качества я бы это не рассматривал.
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16.02.2022 13:58 Відповісти
это вместо того кацапского грузина?
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Як не у двері, так через вікно. Якщо дадуть автомати. Справді. Я почну стріляти. Але спочатку по своїм .... гнидам. Як оця. Звідки я знаю, що він не з "вежливИх" ?
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16.02.2022 14:00 Відповісти
новий ділєр для зе
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16.02.2022 14:01 Відповісти
А він точно? Незамінний. Таких, як він у світі немає? Хлопці, залиште останній патрон. Для нього, незамінного.
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16.02.2022 14:02 Відповісти
Борьба с коррупцией это жирная должность,бедолагу за что то понизили до уровня помощника валуева,портреты не забудьте развесить в кабинетах,а то и этого обидите.
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16.02.2022 14:18 Відповісти
Орлы Татарова....
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16.02.2022 14:24 Відповісти
 
 