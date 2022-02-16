Заступником глави МВС став колишній есбеушник Василь Малюк

Кабінет Міністрів призначив Василя Малюка заступником міністра внутрішніх справ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, Кабмін призначив Василя Малюка на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

У липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Малюка з посади першого заступника глави СБУ – начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш". ФОТО