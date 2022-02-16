Заступником глави МВС став колишній есбеушник Василь Малюк
Кабінет Міністрів призначив Василя Малюка заступником міністра внутрішніх справ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зокрема, Кабмін призначив Василя Малюка на посаду заступника міністра внутрішніх справ.
У липні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Малюка з посади першого заступника глави СБУ – начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Топ коментарі
+3 Стрелок
показати весь коментар16.02.2022 13:59
+2 Иван Петров #477813
показати весь коментар16.02.2022 13:58
+1 Aculov Grigoriy
показати весь коментар16.02.2022 13:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Став мільйонером ще на Житомирщині (ліс,бурштин,граніт),потім в Одесі піднявся (кришування контрабанди).