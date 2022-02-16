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Новини
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"Слуга народу" Арахамія пропонує Раді наступного тижня працювати у пленарному режимі

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує наступний тиждень у парламенті зробити пленарним.

Про це у Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Арахамія зареєстрував проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії ВР, згідно з яким наступного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Наступного тижня може відбутися позачергове пленарне засідання ВР щодо справи Трухіна, - Арахамія

Автор: 

ВР (14949) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+4
А грижа в дєпутанів від перенапруги не вилізе?
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16.02.2022 13:52
+2
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16.02.2022 14:00
+1
Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
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16.02.2022 13:52
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А грижа в дєпутанів від перенапруги не вилізе?
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Нахвалялись працювати 24/7.
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16.02.2022 13:59 Відповісти
Що я хотів би нагадати владі:

-Віддаючи блага людям, ти твориш не лише добро... - ти примножуєш друзів серед простих співгромадян.
-Забираючи в них - ти твориш не лише зло, але й примножуєш коло власних ворогів в державі, яку ти очолюєш.
-Остерігатися тих людей, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!

-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед ВСІХ людей, яких ти очолюєш!

-Якщо ж ти даєш однім безмежні можливості грабувати інших - ти згинеш!

Те саме стосується і політики міждержавних стосунків:

-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед держав, які стали цивілізованими, а їх люди -заможними!
-Остерігатися тих держав, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!
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16.02.2022 14:15 Відповісти
Поки ми єднаємось влада організовує корупційно кримінальну схему розбазарювання коштів на Тероборону під керівництвом місцевої мафії та партійних керівників Слуги Народу! ВРУ в прийнятому законопроекті 6302 засекретила всі витрати на Тероборону, а міністр оборони Рєзніков відмовився від фінансування Тероборони з бюджету Міноборони і відмовився від додаткових 50 млрд. грн які готова була виділити ВРУ, збільшивши оборонний бюджет МО. Це дивне рішення міністра стало зрозумілим коли місцеві ради почали виділяти десятки мільйонів гривень на Тероборону і ці гроші почали безконтрольно витрачати місцеві Ради без тендерів та Прозорро. Потрібно негайно зупинити це пограбування народу України, та розпочати фінансування Тероборони з бюджету МО по встановленим законодавством процедурам закупівель!
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Місцеві ради виділяти, і місцеві ради витрачати .... То до чого тут заяви Рєзнікова? Чи Рєзніков вже й радами командує? Ради завжди щось виділяли, щось тратили, на щось. Питання до громади. Ви у курсі? Чи роль віслючків не обтяжлива, і їсти не просить?
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16.02.2022 13:56 Відповісти
Таки повернулись .... всі. Добре, що встигли. До заяви.
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16.02.2022 13:52 Відповісти
Этот черный завербован ФЧБ
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16.02.2022 13:53 Відповісти
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16.02.2022 14:00 Відповісти
немного фото с трэша времен брежнева

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16.02.2022 14:02 Відповісти
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16.02.2022 14:02 Відповісти
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16.02.2022 14:03 Відповісти
Армія почекає!!

Команді Зеленського грошей не вистачає на нашу армію , тільки для слуг уродів гроші є 😡
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16.02.2022 14:06 Відповісти
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16.02.2022 14:22 Відповісти
те просто предложил наконец-то поработать на рабочем месте...
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16.02.2022 14:41 Відповісти
 
 