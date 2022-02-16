"Слуга народу" Арахамія пропонує Раді наступного тижня працювати у пленарному режимі
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує наступний тиждень у парламенті зробити пленарним.
Про це у Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Арахамія зареєстрував проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії ВР, згідно з яким наступного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Василь Довганенко #437088
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+2 Стрелок
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+1 Proto Ukr #461023
показати весь коментар16.02.2022 13:52
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-Віддаючи блага людям, ти твориш не лише добро... - ти примножуєш друзів серед простих співгромадян.
-Забираючи в них - ти твориш не лише зло, але й примножуєш коло власних ворогів в державі, яку ти очолюєш.
-Остерігатися тих людей, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!
-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед ВСІХ людей, яких ти очолюєш!
-Якщо ж ти даєш однім безмежні можливості грабувати інших - ти згинеш!
Те саме стосується і політики міждержавних стосунків:
-Найвигідніші інвестиції - заводити друзів серед держав, які стали цивілізованими, а їх люди -заможними!
-Остерігатися тих держав, які гребуть під себе... і ніколи не вступати з ними в партнерські відносини!
Команді Зеленського грошей не вистачає на нашу армію , тільки для слуг уродів гроші є 😡