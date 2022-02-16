"Слуга народу" Арахамія пропонує Раді наступного тижня працювати у пленарному режимі

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує наступний тиждень у парламенті зробити пленарним.

Про це у Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Арахамія зареєстрував проект постанови про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії ВР, згідно з яким наступного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі", - йдеться в повідомленні.

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