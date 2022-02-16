СБУ про масштабну кібератаку: Бачимо слід іноземних спецслужб

За фактом DDoS-атаки на сайти банків та державних структур України 15 лютого розслідують кримінальне провадження, говорити про виконавців рано, але видно слід спецслужб інших держав.

Про це повідомив начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу в Києві у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно того, що ми фіксуємо сьогодні і вчора, ці кібератаки. На сьогоднішній день іде робота в рамках кримінального провадження спільно з Офісом генерального прокурора. За фактом створення спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинної організації для вчинення несанкціонованого втручання у комп'ютерні та інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади, інших організацій та установ", - сказав він.

Представник СБУ наголосив, що поки що передчасно говорити про конкретних виконавців.

"У таких злочинах це тривала та складна робота", - сказав начальник департаменту кібербезпеки.

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"Сьогодні ми бачимо, що вартість такої атаки сягає мільйона доларів: не може окремий хакер чи група хакерів дозволити собі витратити такі кошти. Такі атаки проводять держави через спецслужби та спеціальну створену інфраструктуру… Ми чітко бачимо тут слід іноземних спецслужб. І є окремі ознаки схожості атаки вчора і сьогодні з тими атаками, які були 13-14-го числа", - сказав Вітюк.