Польща підтримує вступ України в ЄС та НАТО, - віцемаршалок Сейму Терлецький

Польща не уявляє безпеки Європейського Союзу без безпеки України і підтримує майбутнє членство нашої країни в ЄС і НАТО.

Про це заявив віцемаршалок Сейму Республіки Польща Ришард Терлецький на спільному з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком брифінгу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Віцемаршалок нагадав, що делегація Сейму обрала цей день для візиту до Києва, бо розвідки союзних держав інформували, що сьогодні вночі імовірний російський наступ.

"На щастя, цього не сталося, і, можливо, не станеться у майбутньому, але я хочу запевнити, що ми готові бути разом з вами у вашому парламенті, тому що ми не уявляємо безпеки Європейського Союзу без безпеки України, ми не уявляємо майбутнього ЄС без України в ньому, ми не уявляємо НАТО без України", - сказав Терлецький.

Він вкотре наголосив, що Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і запевнив у незмінності такої підтримки в майбутньому.

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував парламентарям Республіки Польща за рішення на підтримку України в період загострення військової агресії Російської Федерації.

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Стефанчук, згадавши про День єднання, наголосив на важливості того, що цього дня Україна відчуває єдність не лише всередині держави, а ще й на міжнародному рівні. У цьому контексті Голова ВР нагадав, що на пленарному засіданні парламенту в середу були присутні делегації Сейму Республіки Польща та Сейму Республіки Литва.

Стефанчук поінформував, що після засідання було проведено офіційну зустріч між делегаціями України та Польщі.