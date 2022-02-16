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Польща підтримує вступ України в ЄС та НАТО, - віцемаршалок Сейму Терлецький

Польща підтримує вступ України в ЄС та НАТО, - віцемаршалок Сейму Терлецький

Польща не уявляє безпеки Європейського Союзу без безпеки України і підтримує майбутнє членство нашої країни в ЄС і НАТО.

Про це заявив віцемаршалок Сейму Республіки Польща Ришард Терлецький на спільному з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком брифінгу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Віцемаршалок нагадав, що делегація Сейму обрала цей день для візиту до Києва, бо розвідки союзних держав інформували, що сьогодні вночі імовірний російський наступ.

"На щастя, цього не сталося, і, можливо, не станеться у майбутньому, але я хочу запевнити, що ми готові бути разом з вами у вашому парламенті, тому що ми не уявляємо безпеки Європейського Союзу без безпеки України, ми не уявляємо майбутнього ЄС без України в ньому, ми не уявляємо НАТО без України", - сказав Терлецький.

Він вкотре наголосив, що Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і запевнив у незмінності такої підтримки в майбутньому.

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував парламентарям Республіки Польща за рішення на підтримку України в період загострення військової агресії Російської Федерації.

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Стефанчук, згадавши про День єднання, наголосив на важливості того, що цього дня Україна відчуває єдність не лише всередині держави, а ще й на міжнародному рівні. У цьому контексті Голова ВР нагадав, що на пленарному засіданні парламенту в середу були присутні делегації Сейму Республіки Польща та Сейму Республіки Литва.

Стефанчук поінформував, що після засідання було проведено офіційну зустріч між делегаціями України та Польщі.

Автор: 

євроінтеграція (501) НАТО (6429) Польща (8489) членство в НАТО (1716) Естонія (1606) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+14
Браттям полякам-черговий респект...
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16.02.2022 16:43
+5
Дякуємо брати!!!
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16.02.2022 16:53
+3
Дякуемо!
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16.02.2022 16:49
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Браттям полякам-черговий респект...
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16.02.2022 16:43 Відповісти
Дякуемо!
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16.02.2022 16:49 Відповісти
Дякуємо брати!!!
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16.02.2022 16:53 Відповісти
а вот немцы подосрут как пить дать
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16.02.2022 16:54 Відповісти
Та там хватает кому срать. Скорее всего Франция, точно Венгры, скорее всего Словаки.
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16.02.2022 17:00 Відповісти
Всі, перераховані Вами, зроблять так, як їм скажуть у США. Тому треба працювати з Uncle Sam. Шкода лише, що блаЗЄнські роблять все навпаки.
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16.02.2022 17:53 Відповісти
Ваші слова та Богові у вуха.
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16.02.2022 18:29 Відповісти
Дякуємо
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16.02.2022 16:55 Відповісти
"Про це заявив віцемаршалок Сейму Республіки Польща Ришард Терлецький на спільному з Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком брифінгу в парламенті"- напевно в кафешці сейму засідали , з зубрівкою!
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16.02.2022 18:02 Відповісти
Справжня Європа - Східна Європа . Лише там залишились адекватні , тверезо мислячі люди . Західна Європа потонула в корупції , брехні , віроломстві та хабарях . Їх голова - згнила повністю , мозок - відсутній .
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16.02.2022 19:25 Відповісти
Спасибо полякам! Но ЗЕчмо такого не допустит
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16.02.2022 20:27 Відповісти
 
 