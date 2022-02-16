Повідомлено про підозру "заступниці генпрокурора ЛНР", - СБУ

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності так званої "заступниці генпрокурора ЛНР". Зловмисниця причетна до переслідування та незаконних ув’язнень громадян на території ОРДЛО.

Про це інфомує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, підозрюваною є колишня співробітниця Луганської прокуратури, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань. Там входила до складу так званих "МДБ ЛНР" та "генпрокуратури", де згодом стала однією з керівниць. Перебуваючи на цій "посаді", вона контролювала дії підлеглих під час переслідувань місцевих жителів та організовувала незаконні обвинувачення громадян у "судах" бойовиків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 110 (умисні дії, направлені на зміну меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення її у загальнодержавний розшук.

Також читайте: Агентку "МДБ ЛНР", яка збирала розвіддані для вчинення вибухів, затримано на Луганщині, - СБУ. ФОТО

До зловмисниці буде застосовано процедуру спеціального досудового розслідування і спеціального судового розгляду.