Столтенберг та фон дер Ляйєн обговорили ситуацію навколо України

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг та голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн провели телефонну розмову, під час якої обговорили Україну та Росію.

Про це Столтенберг повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Гарний дзвінок з Урсулою фон дер Ляйєн, щоб обговорити Росію та Україну. Я поінформував її про перший день нашої зустрічі міністрів оборони НАТО. Ми продовжимо нашу тісну співпрацю між НАТО і ЄС і будемо єдині на благо всіх наших громадян", - написав генсек НАТО.

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