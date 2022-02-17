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Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины

Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину и Россию.

Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший звонок с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Россию и Украину. Я проинформировал ее о первом дне нашей встречи министров обороны НАТО. Мы продолжим наше тесное сотрудничество между НАТО и ЕС и будем едины во благо всех наших граждан", - написал генсек НАТО.

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Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) Урсула фон дер Ляйен (511)


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