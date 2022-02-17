Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину и Россию.
Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Хороший звонок с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Россию и Украину. Я проинформировал ее о первом дне нашей встречи министров обороны НАТО. Мы продолжим наше тесное сотрудничество между НАТО и ЕС и будем едины во благо всех наших граждан", - написал генсек НАТО.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль