Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину и Россию.

Об этом Столтенберг сообщил в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Хороший звонок с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить Россию и Украину. Я проинформировал ее о первом дне нашей встречи министров обороны НАТО. Мы продолжим наше тесное сотрудничество между НАТО и ЕС и будем едины во благо всех наших граждан", - написал генсек НАТО.

Также читайте: Признаков деэскалации на границе России с Украиной пока не видно, - Столтенберг