Признаков деэскалации на границе России с Украиной пока не видно, - Столтенберг

В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - говорится в сообщении.

Комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

В ответ на просьбу журналиста оценить численность сил РФ близ Украины, Столтенберг заявил, что, по его оценкам, "число военных продолжает увеличиваться".

"Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение - это еще не деэскалация", - отметил генсек НАТО, говоря о сообщениях российской стороны об отводе части военных. Также Столтенберг повторил, что для деэскалации, по его мнению, России следует отвести от границы с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику.

"Если они действительно начнут отводить войска, мы будем приветствовать это... Перемещение войск не означает полный отвод", - подытожил Столтенберг.

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