НАТО пока не получило ответа от РФ по гарантиям безопасности, - Столтенберг

В Североатлантическом альянсе пока не получили ответного письма от России на тему гарантий безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, мы не получили ответа России. Еще нет. Мы будем рады этому (будущему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля.

Он пояснил, что речь шла о двух письмах – США и НАТО.

"Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. Мы готовы. Мы давно готовы, и мы останемся готовы идти по пути диалога с Россией, чтобы найти политическое решение", - продолжил генсек.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по поводу гарантий безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил ранее во вторник глава МИД РФ Лавров.

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"Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Польши, действующим главой ОБСЕ Збигневом Рау.