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Новости Война
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НАТО пока не получило ответа от РФ по гарантиям безопасности, - Столтенберг

НАТО пока не получило ответа от РФ по гарантиям безопасности, - Столтенберг

В Североатлантическом альянсе пока не получили ответного письма от России на тему гарантий безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, мы не получили ответа России. Еще нет. Мы будем рады этому (будущему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля.

Он пояснил, что речь шла о двух письмах – США и НАТО.

"Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. Мы готовы. Мы давно готовы, и мы останемся готовы идти по пути диалога с Россией, чтобы найти политическое решение", - продолжил генсек.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по поводу гарантий безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил ранее во вторник глава МИД РФ Лавров.

Читайте: Официальный отказ Украины от вступления в НАТО был бы шагом на пути к значительному ответу на российские беспокойства, - Песков

"Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Польши, действующим главой ОБСЕ Збигневом Рау.

Автор: 

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Одесский облсовет обратился к жителям региона в связи с возросшей военной угрозой, но отказался упоминать Россию

Глава фракции «Европейской Солидарности» Михаил Шмушкович предложил начать обращение со слов о российской агрессии (в документе о России нет ни слова):

«В Украине с 2014 года продолжается война, но в последнее время на границах нашего государства сложилась очень непростая обстановка. Россия постоянно нагнетает ситуацию, накапливая войска и технику, проводя сухопутные и морские маневры возле нашего государства. Российская власть угрожает Украине и Европе, выдвигая ультиматумы и требуя так называемых «гарантий безопасности» для себя, при этом абсолютно игнорируя такие же права других государств».

Эту поправку, однако, поддержало всего 20 депутатов, и она не прошла.

Против принятия решения ожидаемо выступили депутаты от пророссийских политсил- Партии Шария и ОПЗЖ.
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15.02.2022 15:58 Ответить
Долбонутые? Гарантиями от России можно только подтираться.
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15.02.2022 15:58 Ответить
А может пора уже использовать солдат НАТО для того для чего они были созданы? Шоб кацапы страдали. Шоб все что случается с кацапами присходило не из-за рукожопости кацапов, а из-за солдатов НАТО.
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15.02.2022 15:59 Ответить
ты, солдат нато и у тебя чешутся не только руки, а прям весь чешешься
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15.02.2022 16:02 Ответить
це оборонний союз... поки не нападуть на них - вони не нападуть
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15.02.2022 16:11 Ответить
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15.02.2022 16:13 Ответить
В России потребовали отменить признание Украины и стран Балтии независимыми государствами

- Генпрокуратура России решила отменить выход стран Прибалтики из Союза как незаконный.
- А их членство в НАТО будет отменять Минобороны?

. Россияне, в детстве всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.

Теперь узнали
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15.02.2022 17:19 Ответить
Підписуватися тільки на зворотньому боці Будапештського Меморандуму.
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15.02.2022 17:02 Ответить
 
 