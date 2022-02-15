НАТО пока не получило ответа от РФ по гарантиям безопасности, - Столтенберг
В Североатлантическом альянсе пока не получили ответного письма от России на тему гарантий безопасности.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нет, мы не получили ответа России. Еще нет. Мы будем рады этому (будущему) ответу. Мы направили им в январе наши содержательные предложения", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран альянса 16-17 февраля.
Он пояснил, что речь шла о двух письмах – США и НАТО.
"Это список тем, которые мы готовы обсуждать с Россией: контроль над вооружениями, ракеты, транспарентность военной деятельности и т.д. Мы готовы. Мы давно готовы, и мы останемся готовы идти по пути диалога с Россией, чтобы найти политическое решение", - продолжил генсек.
Отметим, что президент РФ Владимир Путин в целом одобрил ответ России США и НАТО по поводу гарантий безопасности, этот ответ вскоре будет доработан и передан НАТО и США, заявил ранее во вторник глава МИД РФ Лавров.
"Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут доработаны в ближайшее время и переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Польши, действующим главой ОБСЕ Збигневом Рау.
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Глава фракции «Европейской Солидарности» Михаил Шмушкович предложил начать обращение со слов о российской агрессии (в документе о России нет ни слова):
«В Украине с 2014 года продолжается война, но в последнее время на границах нашего государства сложилась очень непростая обстановка. Россия постоянно нагнетает ситуацию, накапливая войска и технику, проводя сухопутные и морские маневры возле нашего государства. Российская власть угрожает Украине и Европе, выдвигая ультиматумы и требуя так называемых «гарантий безопасности» для себя, при этом абсолютно игнорируя такие же права других государств».
Эту поправку, однако, поддержало всего 20 депутатов, и она не прошла.
Против принятия решения ожидаемо выступили депутаты от пророссийских политсил- Партии Шария и ОПЗЖ.
- Генпрокуратура России решила отменить выход стран Прибалтики из Союза как незаконный.
- А их членство в НАТО будет отменять Минобороны?
. Россияне, в детстве всегда хотят узнать, что было в сказке дальше, после того как Иван-дурак стал царем.
Теперь узнали